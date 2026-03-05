(仮称）日本橋浜町3-14計画改修工事着工　日本橋浜町のまちづくり 新たな路面型店舗開業へ「AM STRAM GRAM」を誘致

安田不動産株式会社

安田不動産株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 安田 守）は、同社がまちづくりを進めている日本橋浜町において、「（仮称）日本橋浜町3-14計画（以下、「本計画」とする）」のリノベーション工事が着工したことをお知らせいたします。本計画では、タルト専門店「AM STRAM GRAM」を誘致し、築69年の木造民家をリノベーションした新たな路面型店舗として、2026年8月にオープンを予定しております。

■AM STRAM GRAMについて

「AM STRAM GRAM」は、ウッズ株式会社（所在地：静岡県静岡市 代表取締役 五條敦広）が展開する、旬の果実を主役に素材の個性を最大限に引き出すタルトと焼き菓子を提供するタルト専門店です。丁寧な仕込みと緻密な味の設計により、華やかさと奥行きを両立した一品を生み出しています。現在、恵比寿、虎ノ門、東京駅の都内3拠点で店舗を出店しており、都内で高い支持を集める人気店です。

■「浜町メイド」のクラフトタルト専門店

AM STRAM GRAMAM STRAM GRAMのショーケース

本計画では、厳選した素材にこだわった商品提供と店舗空間によって、作り手の存在と丁寧な手しごとを体感できる「浜町メイド」のクラフトタルト専門店を計画しております。また、スイーツとしてのタルトのみならず、多様なシーンに応える深く広いタルトの可能性を提案する店舗として、曜日限定でお酒と共にタルトを楽しめる営業形態も取り入れ、季節、旬の全てを丸ごと楽しめるようなスペシャルメニューを提供予定です。

江戸期から多くの人の営みがある伝統や歴史を背景に持つ「浜町」という土地柄をイメージさせる「和」、「日本」、「江戸紫」を代表とする「江戸の色彩」、「粋」、「隅田川」他をキーワードとして、浜町メイドのクラフトタルトを提供することを目指します。

■当社の日本橋浜町におけるまちづくりについて

当社は、日本橋浜町において、“住み続けられ、働き続けられるまちづくり”を目指し、「日本橋浜町Fタワー(1997年)」、「トルナーレ日本橋浜町(2005年)」等の大型オフィスビルや住宅を開発し、2015年から、エリアの差別化を図るため、まちづくりコンセプトを“「手しごと」と「緑」の見えるまち”と定め、日本橋浜町でしか体験できない路面型店舗を開発誘致しています。大規模再開発(面開発)ではなく、中小規模開発(点開発)にて路面型店舗を継続して開発誘致することで、エリアの魅力や活力の向上を図ってきました。2015年度開業の「浜町かねこ」「谷や和」「富士屋本店日本橋浜町」に始まり、2019年には、新しい文化・コミュニティを創出する場として複合施設「HAMACHO HOTEL&APARTMENTS」、2020年には「T-HOUSE New Balance」、2022年には「Single O hamacho」、2023年には「HAMACHO FUTURE LAB/ととのい研究所」、2024年には「浜町えぐち」、2025年には「iiyu HAMACHO」の開発等を行いました。これらの取り組みにより、地域住民やワーカーの生活拠点となるだけでなく、国内外から多くのゲストを迎え入れることに繋がっています。

これらのハード面の開発と並行して、まちの賑わいづくりに資するソフト面の取組みも行っています。地元住民(地域)や就業者(企業)との関係構築や交流促進を図るため、2015年に浜町マルシェを立ち上げ、2017年に地域交流拠点「Hama House」を開発し、情報交換や新たな繋がりをつくるイベントも開催しています。2020年4月に地元町会、商店街及び地元企業等とともに立ち上げた「一般社団法人日本橋浜町エリアマネジメント」は、2022年に都市再生推進法人の指定を中央区から受け、現在42者にて組織しております。

今後も、これらの中小規模の点開発（ハード面）と多様な地域活動によるエリアブランディング（ソフト面）を一体的に継続することで、日本橋浜町の個性あるまちづくりにより、地域住民や就業者の交流や街に対する愛着を醸成させるだけではなく、多様な人が訪れたくなる魅力的なまちづくりを目指して推進して参ります。

■日本橋浜町まちづくりマップ

■日本橋浜町における当社のハード面の取り組み

■事業概要

施設名 ： （仮称）日本橋浜町3-14計画

所在地 ： 東京都中央区日本橋浜町三丁目9-1

用途 ： 物販店舗

構造規模： 木造、地上2階建

敷地面積： 50.57平方メートル （予定）

延床面積： 69.02平方メートル （予定）

事業主 ： 安田不動産株式会社

設計施工： 株式会社ワクト