“シュ”っとひと吹き、暑さ吹き飛ぶ-5℃の冷感（※1）。「ラサーナ」から、猛暑対策の新アイテム『ラサーナ 海藻 クール ボディ ミスト』2026年6月1日（月） 数量限定発売

株式会社ヤマサキ

ヘアトリートメント カウンセリング 国内売上No.1(※2)の海藻コスメブランド「ラサーナ」を展開する株式会社ヤマサキ（本社 : 広島市、代表取締役 兼 CEO : 土肥 光）は、ひと吹きで瞬間クール、猛暑の不快感を瞬時にリセットする『ラサーナ 海藻 クール ボディ ミスト』（70ml）を、2026年6月1日（月）より通信販売・インターネットにて数量限定で新発売いたします。真夏の通勤・外出・スポーツ後など、暑さで“ととのわない”日常を快適へ導く、この夏の新アイテムです。

※1 つけた瞬間の感触

※2 2023年実績「化粧品マーケティング要覧2024」カウンセリング(通信販売を含む)、ラサーナブランドとして＜富士経済調べ＞

この夏、-5℃の冷感（※1）。“快適さ”を持ち歩く。

【開発背景】

近年、日本の夏は“災害級の暑さ”と表現されるほど高温化が進み、通勤・外出・屋外イベントなど日常のあらゆる場面で、暑さ対策アイテムが欠かせない環境になりました。ラサーナでも2025年に発売した「プレミオール クールリフレッシュ」シリーズや「海藻 ボディソープ クールタイプ」が大きな反響を呼び、早期完売・増産対応を行うほど、“冷感×心地よい香り”を求めるお客様の声が高まっています。

こうした背景を受け、「もっと手軽に・もっとパワフルに・もっと心地よく」クール感を楽しめるアイテムを作りたい。そんな思いから、ラサーナ史上最高のクール感とマルチユース性を兼ね備えた『ラサーナ 海藻 クール ボディ ミスト』が誕生しました。メントール高配合による強冷感と、爽やかで心地よいシトラスミントの香りを採用。さらに、逆さでも使える容器設計や、頭皮にも使える多用途性など、ユーザビリティを追求したアイテムです。

【Points】

■ ひと吹きで-5℃の冷感（※1）。瞬間クール！

エタノールの“気化熱”と、メントール＆乳酸メンチルによる“冷感受容体刺激”の相乗効果で、瞬間的にひんやり。汗や風と反応するとさらに清涼感がUPします。

■いつでもどこでもボディにも頭皮にも使えるマルチユース設計！

髪を結んだ後の首元、スポーツ後の頭皮、お風呂上りや通勤・外出時のリフレッシュなど、いつでも1本で全身に使用可能。暑い日の“どこでも瞬間リセット”を叶えます。ヘアケアブランドのラサーナだからこそ、頭皮にも安心して使える設計で、髪がごわつかない使用感にもこだわりました。さらに、ノンパウダーで白残りゼロ。

■ 逆さでも使用可能＆持ち運びやすい軽量ボトル！

PET容器で軽く、逆さでも使える正倒立キャップを採用。外出時の使用を想定した小さめサイズの容器で“持ち運びやすさ”を徹底的に追求しました。

■ “クールさ”を視覚化したパッケージデザイン

ひんやり感を視覚的に伝える ミントグリーン × マットメタリック のラベルを採用し、手にした瞬間から“涼”を感じるデザインに。さらに、香りのキーモチーフであるレモンとミントを線画であしらい、カワイイをプラスしました。

【商品特長】

■ラサーナ史上最高のクール感を実現

即効性の高い「l-メントール」と、じんわり冷感が続く「乳酸メンチル」を独自バランスで配合。

肌が温まった状態や汗をかいた場面では、より強い冷感を感じられます。

暑さストレスを瞬時にリセットする“2つの冷却メカニズム”

◆エタノールの気化熱 ：ミストが蒸発するとき、肌表面の熱を奪う

◆メントールのTRPM8刺激：脳に“冷たい”と錯覚させる冷感効果

■すっきり爽やかな「シトラスミントの香り」

ひと吹きでレモン＆ミントの爽快さが広がり、時間とともに繊細なフローラル、

最後はやわらかなムスクへ。

「ただ冷たいだけじゃない、香りでも気分が整う」ボディミストです。

夏特有の頭皮や汗のニオイもすっきりとリフレッシュしてくれる、心地よい香調に仕上げました。

【ラサーナのクールアイテムについて】

商品名 ：ラサーナ プレミオール クールリフレッシュ

容量／価格：

シャンプー 375ml (約2ヵ月分) *詰め替え用／3,300円(税込)

トリートメント 375g (約2ヵ月分) *詰め替え用／3,850円(税込)

ヘア エッセンス 65ml (約2ヵ月分) ／2,860円(税込)

※シャンプー、トリートメント詰め替え用は別途、ラサーナ全シリーズ共通の専用空ボトル(495円[税込])が必要です。

商品名 ：ラサーナ 海藻 ボディ ソープ クールタイプ

容量／価格：

480ml (約2～3ヵ月分)／1,760円(税込)

480ml (約2～3ヵ月分) *付け替え用／1,650円(税込)

【商品仕様】

ラサーナ 海藻 クール ボディ ミスト

容量：70ml（約2ヵ月分）

価格：1,870円(税込)



発売日 ：2026年6月1日（月）

販売方法： 通信販売・インターネット販売＜数量限定＞

ラサーナ公式通販サイト：https://www.lasana.co.jp/

【ラサーナについて】

『ラサーナ』ブランドは全国に展開する広島県で誕生した化粧品メーカーです。「洗い流さないトリートメント」のパイオニアとして1998年に主力商品である「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」を発売以来、毛髪補修力とべたつかない使用感が人気を呼び累計販売本数は2,600万本(※3)を突破。幅広い世代の方にご支持をいただいております。これからもお客さまに寄り添い、ともに歩み続けられるブランドであり続けたいと思っております。

※3 ヘア エッセンス シリーズ通算売上本数(2025年11月末集計)