昨年は約1ヵ月で完売。夏の定番“ひんやり”ボディソープが再発売！「付け替え用」新登場で、もっと環境にもやさしく 『ラサーナ 海藻 ボディ ソープ クールタイプ』2026年6月1日（月） 数量限定発売

ヘアトリートメント カウンセリング 国内売上No.1（※1）の海藻コスメブランド「ラサーナ」を展開する株式会社ヤマサキ（本社 : 広島市、代表取締役 兼 CEO : 土肥 光）は、昨年紙製パッケージを限定発売し、発売後約1ヵ月で完売した夏の定番ボディソープ『ラサーナ海藻 ボディ ソープ クールタイプ』(480ml) を2026年6月1日(月)から通信販売・インターネットにて数量限定で再発売いたします。さらに、エコフレンドリーな取り組みとして、さらなるプラスチックの削減が可能で、長引く暑い夏にも続けやすい「付け替え用」を同日新発売します。

※1 2023年実績「化粧品マーケティング要覧2024」カウンセリング(通信販売を含む)、ラサーナブランドとして＜富士経済調べ＞

【開発背景】

ラサーナは、毎日のケア時間が心地よく、自分をいたわるひとときとなるよう、季節特有の悩みに寄り添った限定のヘアケア・スキンケアアイテムを展開しています。『ラサーナ 海藻 ボディ ソープ クールタイプ』は、夏のバスタイムに求められる“すっきりとした清涼感”と“心地よい香り”を両立した、毎年ご好評をいただいている夏の限定アイテムです。一方でラサーナは、製品を通じて環境への配慮を継続的に行うことも大切にしており、2025年からは本商品の容器に、水回りでも使用できる構造の紙製ボトルを採用。プラスチック使用量の削減を目指しながらも、使いやすさや品質を損なわないパッケージへの切り替えを行っています。

2026年は、こうした想いを継承しつつ、「本体」の再発売に加え、より使い続けやすい付け替え用を新たにラインアップ。お気に入りのアイテムを長く使い続けていただける選択肢を広げました。夏の快適さと環境へのやさしさを両立したボディケアとして、今年も皆さまのバスタイムに寄り添います。

【Points】

■付け替え用新発売で、プラスチック削減効果がさらに向上！

昨年の水回りに強い紙製ボトルへのリニューアルに続き、この度、付け替え用を初めてラインアップしました。

本体使用後は付け替え用をご利用いただくことで、年間のプラスチック使用量をさらに削減可能です。これにより、「一度の購入」から「継続的な環境配慮」へと、消費者のサステナブルなライフスタイルをサポートします。

■折りたたむだけでコンパクトに廃棄！

廃棄の際は本体を平たく折りたたんでコンパクトに。

カンタンに、かさばらずに廃棄が可能になり、従来のプラスチックボトルよりも廃棄時のユーザービリティが向上しました。

■360°どこから見てもカワイイ！クールで華やかなデザイン！

さわやかで心地よいアロマを連想させる涼やかな水色の背景に、

シトラスミントの香りを連想させるレモンとミントのかんむりを線画であしらいました。

【商品特長】

■夏場にぴったりなマイルドな清涼感 & べたつかないサラサラな仕上がり

天然ハッカ由来のメントール（※2）が程良くひんやりとした清涼感を与え、すっきり爽快なバスタイムをお楽しみいただけます。アミノ酸系さらさらパウダー（※3）で、洗い上がりはべたつかずしっとりサラサラ。暑い夏にオススメのボディソープです。

■シトラスミントの香り

すっきり爽やかなシトラスミントの香りで、夏のバスタイムを心地よく。

蒸し暑くて汗をかきやすい季節も、香りで気分をリフレッシュできる、清涼感のある香調に仕上げました。「ただ冷たいだけじゃない、香りでも気分が整う」ボディソープです。

■海洋由来成分配合

コラーゲン（※4）をはじめとする4種のエキス（※5）で指を押し返すようなハリ肌へ。

肌の潤いを保ちながら、しっとりみずみずしい素肌に導きます。

◇ハリケア成分

加水分解エラスチン

コラーゲン（※4）

◇潤い成分

世界中の約25,000種類ある海藻の中から、アイテムに合わせて選び抜いた海藻のエキス（※6）

※2 メントール（冷感成分）

※3 セバコイルビスラウラミドリシン2Na（保湿成分）

※4 サクシノイルアテロコラーゲン（ハリ成分）

※5 サクシノイルアテロコラーゲン（ハリ成分）、加水分解エラスチン（ハリ成分）、イモセミルエキス（保湿成分）、ヒバマタエキス（保湿成分）

※6 イモセミルエキス（保湿成分）、ヒバマタエキス（保湿成分）

【商品仕様】

1．ラサーナ 海藻 ボディ ソープ クールタイプ

容量：480ml (約2～3ヵ月分)

価格：1,760円(税込)

2．ラサーナ 海藻 ボディ ソープ クールタイプ 付け替え用

容量：480ml (約2～3ヵ月分)

価格：1,650円(税込)



発売日 ：2026年6月1日（月）

販売方法 ： 通信販売・インターネット販売＜数量限定＞

ラサーナ公式通販サイト：https://www.lasana.co.jp/

【ラサーナについて】

『ラサーナ』ブランドは全国に展開する広島県で誕生した化粧品メーカーです。「洗い流さないトリートメント」のパイオニアとして1998年に主力商品である「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」を発売以来、毛髪補修力とべたつかない使用感が人気を呼び累計販売本数は2,600万本(※7)を突破。幅広い世代の方にご支持をいただいております。これからもお客さまに寄り添い、ともに歩み続けられるブランドであり続けたいと思っております。

※7 ヘア エッセンス シリーズ通算売上本数(2025年11月末集計)