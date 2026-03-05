大阪府四條畷市と協定を締結し、HELLO CYCLINGのステーションを設置

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）は、大阪府四條畷市（市長：銭谷 翔）と『四條畷市シェアサイクル等の実証実験に関する協定（以下、「本協定」）』を締結し、国内最大級のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」を活用したシェアサイクル事業の実証実験を、2026年3月3日から四條畷市内で開始したことをお知らせします。

このたび、OpenStreetと四條畷市は、市内交通ネットワークの充実や広域的な回遊手段の拡充などを目的に、本協定を締結し、国内最大級のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」を開始しました。四條畷市役所や忍ケ丘駅北自転車駐車場などの公共施設8カ所にステーションを設置し、今後は四條畷市と協力しながら順次ステーションを拡充していきます。近隣の寝屋川市や大東市、門真市でも「HELLO CYCLING」のステーションが設置されており、他自治体への移動も可能です。

OpenStreetは、さまざまな社会課題の解決に寄与する新たな交通手段として、シェアサイクルをはじめとするシェアモビリティを推進していきます。

■主なステーション設置場所（8カ所から一部抜粋）[表: https://prtimes.jp/data/corp/113324/table/242_1_5b347fa65ec97f584a5734c371bac15f.jpg?v=202603060851 ]

四條畷市内のステーション設置場所は、こちら(https://www.hellocycling.jp/station/osaka/%E5%9B%9B%E6%A2%9D%E7%95%B7%E5%B8%82)をご確認ください。

■連携協定の概要（一部抜粋）

期間

令和8年3月3日（火）～令和13年3月31日（月）

役割（一部抜粋）

四條畷市

・ステーション用公有財産の確保

OpenStreet

・本事業の実施に係るシェアサイクルプラットフォームとなるアプリケーション及びシステム、付随する機器類の提供

・各種データの収集、整理及び四條畷市への提供

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/