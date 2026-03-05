「Aconnect」の特許調査エージェントに新機能特許の関連性の判断精度を高める「条件の言語化」をAIが支援

ストックマーク株式会社

製造業向けに生成AIソリューションを提供するスタートアップ、ストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社)が提供する製造業向けAIエージェント「Aconnect」は 、特許調査エージェントにおいて、新機能「非一致条件AIサジェスト機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、特許調査のスクリーニング工程において、自社技術と関連がない除外すべき条件(非一致条件)をAIが能動的に提案します。これにより、特許調査業務において従来は熟練者の経験に依存していた「何が関連して、何が関連しないのか」を図る“調査の「ものさし」作り”をAIがサポートし、技術者や知財担当者の思考負荷を大幅に軽減しながら、精度の高い調査を実現します。

背景：特許調査における「除外条件の言語化」という壁

先行技術調査やクリアランス調査などの特許調査において、調査精度を上げ、膨大なリストからノイズ(無関係な特許)を排除するためには、「何が自社技術と異なるのか」といった非一致条件を的確に設定することが不可欠です。しかし、これまでの調査実務では以下の課題がありました。

・言語化の難しさ

開発者自身が「何が関連するか」は説明できても「何を除外すべきか」を網羅的に言語化し、検索条件に落とし込むのは容易ではない。

・ノイズの増大

非一致条件が適切に設定されない結果、関連度が高いと判定される特許が必要以上に多くなり、目視による確認工数が削減しきれない。

・経験への依存

適切な除外キーワード選定は、ベテランのノウハウや過去の経験に依存する属人的な業務となっていた。

Aconnectは、これらの課題を解決するため、AIが「何を除外すべきか」を先回りして提案することで、技術者が条件設定に頭を悩ませることなく、リスクの高い特許の精読に集中できる環境を実現しました。

新機能「非一致条件AIサジェスト機能」の概要

今回提供を開始した「非一致条件AIサジェスト機能」は、ユーザーが開発テーマを入力すると、「このテーマであれば、このような技術や用途は調査対象から除外(非一致)してよいのではないか」という候補を自動で提案(サジェスト)する機能です。

本機能の特徴

■ AIによる「能動的な除外提案」という新しいUX

ユーザーが条件を考えるのではなく、AIが提示した候補の中から、自社の技術とは異なると判断したものを「ポチポチと選ぶ」だけの直感的な操作で設定が完了します。

■ プレビューを見ながらのリアルタイム調整

サジェストされた条件を適用した際、どのような特許が除外されるかをプレビューで確認しながら、納得感を持って調査範囲を絞り込むことが可能です。

■ 「関連度：低」の判定精度向上

非一致条件が明確になることで、AIは自信を持って「無関係な特許」を低評価として分類できるようになり、確認不要なノイズを確実に弾きます。

本機能がもたらす価値

■ 思考負荷の激減と脱・経験依存

「何を除外すべきか」と頭を悩ませる必要がなくなり、AIのガイドに従うだけで、経験の浅い担当者でも最新の技術トレンドに基づいた高度な構造化アプローチが可能になります。

■ 真にリスクの高い特許へ集中(業務の圧倒的時短)

ノイズが自動的に排除されるため、技術者や知財担当者は、AIが「関連度：高」と判定した、真に精読すべき少数のリスク案件や重要特許の分析に時間を集中できるようになります。

Aconnectについて

「Aconnect」は、あなたの業務を理解したAIが、あなたの代わりに情報を探し、気づきを届け、リスクとチャンスを逃さず検知します。

ビジネスニュース・論文・特許・社内文書など、幅広い情報源から必要な情報をまとめ、開発現場のより早く・確かな判断を支えます。

