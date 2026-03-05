GMO、DeNA、CAMPFIRE、PIAZZA元執行役員CTOの中島大地がベースミーに参画

株式会社ベースミー

■ 新任テックリードについて

テックリード 中島、CEO勝見

■ 参画の背景

BaseMeは50,000人以上のユーザーと250社以上の企業クライアントを持つ就活AIエージェントとして成長を続けています。AIキャリアエージェント「Ken」のコンシューマープロダクトとしての進化を加速させるにあたり、モバイル開発基盤の強化とAI-Nativeなエンジニア組織の構築が急務となっていました。

今回、GMOペパボ・DeNA・CAMPFIREなど大手からスタートアップまで幅広い開発経験を持ち、ファミリーテック・PIAZZAではCTOを歴任した中島大地がテックリードとして参画。モバイル開発と技術組織づくりの両面で卓越した実績を持つ中島が加わることで、プロダクトの技術的進化と組織強化を同時に推進してまいります。

■ Tech Lead 中島大地

■ 経歴

会津大学コンピューター理工学部卒業後、GMOペパボにて約9年間フルスタックエンジニアとして従事し、プリンシパルエンジニアに昇格。minneにおいて国内初のApple Pay導入を実現し、iOSDC等での登壇を通じてモバイル領域の知見を発信。DeNAではTPdMとしてLive Streamingサービスのグローバル化やモバイル開発基盤設計を牽引。その後、スタートアップ数社にてCTOを歴任し、技術戦略からエンジニア組織づくりまで統括。直近はナレッジワークにてモバイルアプリ開発に従事。2026年3月よりベースミーに参画

＜テックリード中島 コメント＞

このたび、株式会社ベースミーにテックリードとして参画いたしました、中島です。

BaseMeが目指す「AIキャリアパートナー」というビジョンに、エンジニアとして強く共感しています。就活は人生の大きな意思決定のひとつであり、そのプロセスをテクノロジーの力でより良い体験にしていく挑戦に惹かれました。

これまでモバイルを中心に、プロダクト成長に直結する体験設計・実装、開発基盤づくり、チームの生産性向上に取り組んできました。BaseMeでは、その経験を活かしながら、ユーザーにとって信頼できる体験を磨き込み、プロダクト価値の最大化にコミットしていきます。

まだ発展途上のプロダクトだからこそ、技術で大きな価値を生み出せるフェーズだと感じています。学びと改善のサイクルを高速に回し、より多くの方の意思決定を前に進められるよう尽力します。どうぞよろしくお願いいたします。

＜代表取締役CEO 勝見仁泰 コメント＞

テクノロジーインフラの転換点では、必ずアプリケーションレイヤーでもゲームチェンジが起きてきました。クラウドがSalesforceを生み、スマートフォンがUberを生んだように、LLM・AIの変革が今、あらゆる産業を再定義しています。

人材市場はその中でも最もドラスティックな変化が起きる領域です。ナビサイトも人材エージェントも日本のキャリア形成を長年支えてきた存在ですが、AIの登場によって情報提供やマッチングの役割そのものが再定義されようとしています。これがWhy Nowです。

BaseMeのミッションは「人類の価値観を解放し、つなげる」こと。AIキャリアエージェント「Ken」で新しいカテゴリーのインフラを作りにいくこのタイミングに、複数のスタートアップでCTOを歴任してきた中島さんという稀有なエンジニアを迎えられたことを、心から嬉しく思います。AI黄金時代に最高の仲間たちと、ミッション達成に向けて世界レベルのチャレンジをしていきます。

■ 株式会社ベースミーについて

社名：株式会社ベースミー

代表者：代表取締役CEO 勝見仁泰

本社所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目１０番１３号 東信青山ビル 7F

事業内容：AI Agent「BaseMe」の開発・運営

URL：https://baseme.co.jp/