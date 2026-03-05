【全60講演無料】診療報酬改定・病院DX・強い事務部門の作り方など最新情報が学べる！来週3/10(火)より3日間開催

RX Japan合同会社

RX Japan（同）は、【第12回 病院EXPO 大阪】を3月10日（火）～12日（木）インテックス大阪で今年も開催します（共催：（一社）日本病院会）

展示会と併催でセミナーも全60講演開催！

診療報酬改定・病院DX・強い事務部門の作り方など病院関係者が気になる最新テーマ多数。

全て無料で受講いただけます。

講師へ直接質問できる・名刺交換できる* などリアル開催の魅力たっぷり！お見逃しなく！

(*一部講演を除く)

セミナープログラムを見る・申し込む＞＞ :https://biz.q-pass.jp/f/12117/medical_seminar26?cid=prtimes

今年の注目テーマは、、、

▼2040年大阪版地域医療構想はどうなるか？

＜3/10(火) 10時～11時半＞

【ファシリテーター】（一社）日本病院会 副会長／（医）大道会森之宮病院 理事長 大道 道大 先生

（一社）大阪府病院協会会長／社会医療法人仙養会 北摂総合病院 理事長 木野 昌也 先生

（一社）大阪府私立病院協会会長／社会医療法人協和会 加納総合病院 理事長 加納 繁照 先生

（一社）大阪府医師会会長 加納 康至 先生

>> https://biz.q-pass.jp/f/12117/medical_seminar26#seminar109401

▼改定直前！2026年度診療報酬改定 一挙解説

＜3/12(木) 10時～11時＞

（株）グローバルヘルスコンサルティング・ジャパンシニアマネージャー 湯原 淳平 氏

>> https://biz.q-pass.jp/f/12117/medical_seminar26#seminar109408(https://biz.q-pass.jp/f/12117/medical_seminar26#seminar109408)

▼日本の医療DXを加速せよ。データがつなぐ新しい医療の形

＜3/10(火) 12時半～13時半＞

京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 教授 黒田 知宏 先生

内閣府健康・医療戦略推進事務局 参事官 高宮 裕介 氏

>> https://biz.q-pass.jp/f/12117/medical_seminar26#seminar109403

▼病院の持続可能性を築く：『強い事務部門』を作るためには

＜3/12(木) 12時半～13時45分＞

淀川キリスト教病院事務局 局長 杉谷 肇 氏

社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院事務長 田崎 年晃 氏

>> https://biz.q-pass.jp/f/12117/medical_seminar26#seminar109409

その他全60講演！詳細はこちら＞＞ :https://biz.q-pass.jp/f/12117/medical_seminar26?cid=prtimes

展示会 開催概要

第12回 病院EXPO【大阪】とは、病院、医療センター、在宅医療機関、リハビリ施設の方々が来場。

病院向け設備、バックオフィス、医療機器、医療DX・IT、電子カルテ、デジタルヘルス、勤怠管理、看護向け製品などが出展する展示会です。

会 期 ：2026年3月10日(火)～12日(木) 10時～17時

会 場 ：インテックス大阪

主催 ：RX Japan合同会社

共催：(一社)日本病院会

来場登録はこちらから＞＞ :https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/lp-inv/hos.html?utm_campaign=prtimes_0226_mj&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

主催者情報

RX Japan合同会社

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階