「AERA Money 2026春号」発売【一生お宝の高配当株】

「AERA Money 2026春号」が3月5日に発売。“一生のお宝になりそうな、はじめてさんにもおすすめの高配当株”を大特集しています！ NISAで買われた日本株の2025・年間ランキングも発表。ビギナー向け投資信託、値上がりがスゴい投資信託など「つみたて向け」も。

【第1特集の内容は？】

巻頭特集は「一生お宝の高配当株」。高市相場で爆騰中の日本株ですが、「生成AI関連など旬の銘柄」「安心して長期保有できる、配当利回りが高い銘柄」を専門家に取材し、買い候補銘柄をまとめました。

「日本の生成AI・半導体株60」「株主還元安定の高配当株40」など多彩なランキングが自慢です！ それぞれ年間騰落率順または配当利回り順で並べています。

主要ネット証券5社のNISA口座で買われた日本株、2025年の年間ベスト50も発表。通常非公開データを本誌で独自集計しています！

毎号好評の“億り人”個人投資家への取材も、もちろんあります！ 今号はなごちょうさん、たおさん、hina-haruさん。そして資産5000万円ではありますが、なんと現役大学生のへのへのさんも登場。

それぞれの方の「一生持ち続ける株」「これから買いたい株」を銘柄リストとして公開します！

【第2特集の内容は？】

タイトルは「投資信託で1億円つくる」です！

NISAなどを通じて、投資信託のつみたてだけで1億円つくるには、どの投資信託を毎月何万円つみたてればいいのか？ そして何年つみたてを続ければ1億円に到達するのか？

S&P500、全世界株式、FANG＋の指数データを使ってプロが検証しました。この結果を見れば「わたしも1億円、つくれるかも……」と思えるはず！ 1億円は決して夢ではありません。

儲かる話ばかりでなくリスク管理も……ということで、「NISAで最大いくら損失が出る（可能性がある）か」についても調べました。

全世界株式、S&P500、金＝ゴールドについて、過去30年で下落率の高かったワースト4が判明。最大下落時から「元に戻るまでにかかった時間（◯年◯カ月）」まで載せています！

相場が平穏なときこそ、自分のリスク許容度を見直してみてくださいね。

【葉加瀬太郎さん、高須克弥さん、藤田晋さん、かぶりんさん×テスタさん。旬の有名人が続々登場】

バイオリニストの葉加瀬太郎さんに巻頭6ページでインタビュー。すべてをバイオリンに捧げた学生時代の話から、葉加瀬さんの代表曲の一つ「情熱大陸」の誕生秘話まで教えてくださいました。

以前の「YES！高須クリニック」のCMでもおなじみ、高須クリニックのトップかつ医師の高須克弥さんにも取材。「元祖お金ばらまき屋は僕ね」「Ｘで炎上するとアンチが寄ってきておもしろい」「消費税は全員5割課税でもいい」……遠慮なし・忖度抜きで語ります。お口はちょっぴり悪いけど、あたたかく懐の深い方でした。

2025年12月にサイバーエージェント社長から会長になられた藤田晋さんも登場！ 2年がかりで取材依頼をしていたのが、ついに実りました。

創業社長が次の社長にバトンタッチするにあたっての話や現在の生活について、包み隠さず。

ご本人いわく「僕が表に（公式の場やマスコミ取材で）出るのは、たぶんこれで最後」。貴重なラストインタビューとなりました！

100億円投資家・テスタさんの対談連載、今回のゲストは個人投資家で働く主婦の「かぶりん」さん。日本株を中心に5000万円以上の資産を築いたかぶりんさんがテスタさんに遠慮なく質問していきます。「テスタさん、取引中に集中しすぎて漏らしたことあるんですよね？（尊敬）」と言われたときのテスタさんの返しが秀逸でした。爆笑！

【第3特集の内容は？】

第3特集では「貯金・保険・カード」に関する1542人アンケートの結果！

「円の預貯金いくら持ってる？」「毎月の保険料いくらかかる？」「現金：カード払いの比率は？」…etc.

預貯金の金額は職業別でも集計し、一番高かった職種と金額を発表しています。隣のあの人のお財布事情に興味津々です。

【NISAランキング連載】

本誌でしか読めない定番企画。2025年9月から12月に「実際に買われた」投資信託と株のランキングをどうぞ。

投資信託、日本株、東証ETF、米国株をカテゴリー別に「買い付け金額順」で掲載しています。

今回も主要ネット証券5社が完全協力。通常非公開の「NISAの生データ」を提供してくださっています。それらをAERAで集計し、公開！

【連載も絶好調】

大人気の経済評論家・勝間和代さんや、会社員億り人・橘ハルさんの連載も掲載！ 今号もおもしろいです！

【目次はこちら】

「AERA Money 2026春号」（アエラ増刊）

定価：1320円（本体1200円＋税10％）

発売日：2026年3月5日（木曜日）

