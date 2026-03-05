5年後、ビットコインは3,000万円超？投資家446人の強気な予測価格が明らかに

株式会社jaybe

株式会社jaybe（本社：香川県高松市、代表取締役：水澤 誉往）が運営する暗号資産（仮想通貨）ニュースメディア「JinaCoin」（https://jinacoin.ne.jp/）は、20代以上の日本在住者878名を対象に、暗号資産の保有実態および将来の価格予測に関するインターネット調査を実施しました。



ビットコインは2025年10月、史上最高値となる約1,900万円を記録。その後は調整局面が続いていますが、個人投資家は5年後のビットコインをどのように見ているのでしょうか。

今回の調査では、「5年後（2031年）のビットコイン価格をどう予測しているか」「暗号資産の保有状況や性別・年代による予測の傾向」の実態が明らかになりました。

調査概要

調査結果サマリー

予測者の約6割が「1,000万円以上」と回答、過半数が強気な見通し

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/15_1_eb14cf898fa4cd2f988a52dcc6f194fd.jpg?v=202603060851 ]- 878名中446名（50.8%）が価格予測を回答- 予測者446名の約6割（59.9%・267名）が「1,000万円以上」と予測- 暗号資産保有者の予測者（250名）に絞ると、30.8%（77名）が「3,000万円以上」- 3,000万円以上の強気予測は男性24.4%、女性18.7%と、男性の方が強気な傾向- 全年代で1,000万円以上予測が過半数を占め、世代を問わず強気な見方が広がっている

最多回答は「1,000～3,000万円未満」（37.2%）でした。1,000万円以上の合計は267名（59.9%）に達し、過半数が1,000万円超えを予測しています。 さらに、3,000万円以上の強気予測は101名（22.6%）、5,000万円以上の超強気予測も38名（8.5%）存在しており、一部の投資家は極めて高い将来性を見込んでいます。

暗号資産保有者に絞ると3割超が「3,000万円以上」、実際の保有者ほど強気な傾向

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/15_2_badd2f54621160158d845c22ed08310c.jpg?v=202603060851 ]

対象を「現在暗号資産を保有している人」に絞ると、強気な傾向がさらに鮮明になります。 1,000万円以上の予測は全体の75.6%（189名）を占め、3,000万円以上の予測も30.8%（77名）に上りました。実際に市場に参加している投資家ほど、将来の価格上昇を強く信じていることがわかります。

男性24.4%・女性18.7%が「3,000万円以上」と予測、性別を問わず強気な見方が広がる

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/15_3_ee00c5867997776354530c120911b004.jpg?v=202603060851 ]

男性は女性より強気傾向が高く、1,000万円以上予測で約15ポイントの差が見られました。 しかし、女性投資家においても約半数（49.6%）が1,000万円以上と予測し、18.7%が3,000万円以上と回答しています。強気な見方は性別を問わず広がっていることがうかがえます。

全年代で1,000万円以上予測が過半数、60代は70.0%と最も高い割合に

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/15_4_2c88cff4d0d306ca101560731f553f91.jpg?v=202603060851 ]

全年代で1,000万円以上予測が過半数を超えています。特に60代はサンプル数が少ないものの、70.0%が高い価格帯を予測しました。 また、5,000万円以上の超強気予測は50代が14.1%と全年代で最も高くなりました。

まとめ

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/15_5_af7fa03e17dfe60196f4133deb745fae.jpg?v=202603060851 ]

今回の調査で、価格予測に回答した446名の約6割が「1,000万円以上」と回答し、個人投資家の間でビットコインへの強気な見方が広がっていることが明らかになりました。特に暗号資産を現在保有している投資家（予測者250名）では、約3割が「3,000万円以上」と答えており、自ら資産を運用している層ほど強気な予測を持つ傾向が見られました。

なお、回答者878名のうち432名（49.2%）は「わからない」と回答しており、市場の不確実性に対する慎重な姿勢も根強く残っています。

暗号資産ニュースメディア「JinaCoin（ジナコイン）」について

JinaCoinは、日本市場をリードする仮想通貨メディアです。最新のブロックチェーン技術や仮想通貨に関連する信頼できるニュース、深い分析、専門家の見解を提供しています。業界の動向を正確に把握し、読者に有益な情報を提供することで、仮想通貨投資の意思決定をサポートします。JinaCoinは、技術革新と投資家保護を重視しながら、日本およびグローバルな仮想通貨コミュニティの発展に貢献しています。

会社概要

会社名：株式会社jaybe

URL：https://jaybe.co.jp/

所在地：香川県高松市上之町2丁目17-20 森ビル

代表者：水澤 誉往

