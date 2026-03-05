『タコシウマイ 希望のひと粒』3月公開！東日本大震災から15年。福島の海の復興から生まれた「タコシウマイ」の物語がデジタル絵本に。
タコシウマイ希望の一粒
株式会社トーシン（所在地：福島県新地町／代表取締役：日下とも子）が展開する「タコシウマイの浜福」は、東日本大震災から15年となる2026年3月、タコシウマイ誕生のストーリーを描いたデジタル絵本 『タコシウマイ 希望のひと粒』 を公開します。
本作品は、震災後の福島の海と人の歩み、そして地域の希望を象徴する食として生まれた「タコシウマイ」の物語を、子どもから大人までわかりやすく伝えることを目的としています。
2012年6月 初の試験操業で水揚げされたタコ
■震災後、最初に水揚げされたのは「タコ」だった
2011年の東日本大震災により、福島県沿岸部の漁業は大きな被害を受けました。
その後、漁業再開への取り組みが進められ、2012年6月、震災後初めて行われた試験操業で最初に水揚げされた魚介の一つが「タコ」でした。
舞台となる福島県新地町は、昔からタコ漁がおこなわれる港町。
このタコを使い、地域の海の恵みを伝える新しいご当地グルメとして2022年3月に誕生したのが「タコシウマイ」です。
タコは縁起の良い食材として
「多幸（たこう）」＝たくさんの幸せ
という意味を持つことから、福島の海の復興と未来への願いを込めて商品化されました。
■福島の海のストーリーを未来へ
「タコシウマイ」は現在、福島県産のタコを使用したご当地グルメとして、県内外で販売されています。
本デジタル絵本では、
・震災後の海の再生
・漁業者の努力
・地域の食文化
・希望の象徴としてのタコ
をテーマに、福島の海と人の物語をやさしく描いています。
震災を知らない世代の子どもたちにも、食を通して福島の歩みを伝える新しい地域ストーリーコンテンツとして制作しました。
本作品は、福島の海の復興の歩みを
「食」と「物語」で伝える地域発信コンテンツです。
タコシウマイは2022年3月に誕生し、
福島の海の魅力を全国へ届けるご当地グルメとして販売されています。
■作品概要
作品名：「タコシウマイ 」希望のひと粒
形式：デジタル絵本
公開：2026年3月
内容：福島の海で生まれた「タコシウマイ」の誕生ストーリー
対象：子どもから大人まで
デジタル絵本URL： https://online.fliphtml5.com/hamafuku/mgvv/
「タコシウマイ」希望の一粒絵本の一コマ１.
「タコシウマイ」希望の一粒絵本の一コマ２.
■今後の展開
タコシウマイの浜福では今後
・絵本を活用した食育活動 「タコシウマイ作ってみよう！親子料理教室」
・タコシウマイ試食販売会
・地域交流イベント
・海の復興ストーリーの発信
などを通じて、福島の海の魅力を全国へ伝えていく予定です。
■タコシウマイの浜福について
「タコシウマイの浜福」は、福島県新地町で誕生したご当地海鮮シュウマイ「タコシウマイ」を製造・販売するブランドです。タコシウマイは福島県産タコを100％使用し、プリっとした食感とタコの旨味が特徴です。
東日本大震災後、福島の海の魅力を全国へ届けたいという想いから2022年に誕生しました。発売以降、「シュウマイオブザイヤー」や「ジャパンフードセレクション」「ご当地冷凍食品大賞」など数々の食品アワードでも評価され、福島の海の恵みを伝える新しいご当地グルメとして注目を集めています。浜福では、地域の水産資源を活かした商品開発や食文化の発信を通じて、福島の海の価値と復興の歩みを全国へ届けています。
■会社概要
会社名：株式会社トーシン（ブランド名：タコシウマイの浜福）
所在地：福島県相馬郡新地町駅前1丁目18-2
事業内容：水産加工品の製造・販売
URL：https://www.hamafuku.jp
