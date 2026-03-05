中小企業のSNS戦略に変革を─代表の榊󠄀原清一が熊本で“明日から使える”SNS実践ノウハウを講演しました

株式会社EMOLVA[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/89_1_1718d219980fc335675681f62046ab99.jpg?v=202603060851 ]

SNSの影響力がますます高まる中、企業や店舗の魅力を「自分たちの言葉」で発信する力が、経営における重要な資産となりつつあります。特に中小企業や地域事業者にとって、広告費をかけずに認知や信頼を得られるSNSの活用は、大きな可能性を秘めています。

一方で、

「何を投稿すればよいかわからない」

「運用が属人化している」

「経営層が関与できていない」

といった課題も多く、SNSを“戦略的に活用できている企業”はまだ一部に限られているのが現状です。

そうした中、当社では経営者や事業責任者の方々に向けて、実践的かつ即効性のあるSNS活用ノウハウを提供すべく、熊本県商工会議所青年部連合会の記念講演会にて登壇いたしました。 本講演では、明日からすぐに取り組める自社アカウント運用の基本や、SNSを「経営資源」として活かすための考え方、発信内容の組み立て方などを、経営者視点でわかりやすくお伝えしました。

■講演概要

「第15回 熊本県商工会議所青年部連合会会員大会 熊本大会」記念講演

場所： ホテル メルパルク熊本（根子岳）

主催： 熊本商工会議所青年部

熊本商工会議所に所属する若手経営者で構成された団体。地域経済の発展と次世代リーダーの育成を目的に、経営・人材育成に関するセミナーや地域活性化イベントの企画・運営、全国商工会議所青年部との交流など多岐にわたる活動を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/89_2_1ecb50ee731f1cd81e778bf91c02adaa.jpg?v=202603060851 ]

●SNSの重要性と情報収集の変化

・情報収集手段の主流化（マスメディア → SNS）

・検索エンジンを上回る影響力

・情報の自動取得化（ショート動画の台頭）

●中小企業がSNSを活用すべき理由

・低コストでの認知拡大・ブランディング

・ファン形成と顧客育成の導線構築

●主要SNSの比較と役割

・Instagram：ビジュアル訴求・共感獲得

・TikTok：短尺動画・若年層への波及

・X(旧Twitter)：速報性・拡散力

・YouTube：情報量・信頼性の発信

●SNS活用における設計ポイント

・プラットフォームごとのアルゴリズム・文化理解

・課題に応じたチャネル選定と施策設計

●活用施策の具体例

・インフルエンサー施策

・UGC（ユーザー生成コンテンツ）活用

・公式アカウント戦略運用

・タレント・著名人との連携プロモーションについて

記念式典にて登壇の様子

■講師 / 株会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一について■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。