千葉の老舗薪ストーブ専門店アンデルセンリビングが開発した高品質なアウトドアサウナ「AVANTZ」 全国ネットワーク始動

AVANTZ（アヴァンツ）とは

株式会社アンデルセンリビング

AVANTZは、千葉の老舗薪ストーブ専門店 Andersen Living （アンデルセンリビング）が開発した、高品質なアウトドアサウナです。

近年、北欧輸入製品や安価なバレルサウナが数多く流通する中、AVANTZは「流行」や「コストパフォーマンス」ではなく、富裕層の方々のご自宅や別荘に設えるにふさわしい性能・構造・デザイン性を追求して開発されました。

火と熱を長年扱ってきた薪ストーブ専門店としての知見をもとに、安全性、耐久性、熱環境の質、そして長期使用を前提とした設計思想を徹底しています。

AVANTZ（アヴァンツ）は、アンデルセンリビング印西ショールーム（千葉県印西市竜腹寺）にて体験できます。AVANTZ3020（5～8人用）サウナ本体価格：3,270,000円（税別）AVANTZ2020（3-5人用）サウナ 本体価格：2,800,000円（税別）

AVANTZネットワーク 始動

今回始動する AVANTZネットワーク は、

全国各地それぞれの地域で長年の実績を持つ、老舗「薪ストーブ専門店」のみで構成された供給ネットワークです。

サウナブームの広がりとともに、さまざまなバックボーンを持つ事業者がサウナ製品を供給する時代となりました。

その中でAVANTZネットワークは、

火・熱を扱うスペシャリスト集団であること。長年の施工・メンテナンス実績を持つこと。販売後も長期にわたって付き合える体制を備えていること。

を加盟条件としています。

価格の安さや一時的な流行で売り切るのではなく、

高品質な製品を、確かな施工と継続的なメンテナンスによって提供し続けること。

それがAVANTZネットワークの最大の特徴です。

近年、安価なバレルサウナの老朽化や処分に困るオーナー様・事業者様の声も少なくありません。

AVANTZネットワークは、そうした課題に対し「長く安心して使える選択肢」を提示します。

AVANTZ ネットワーク（全国各地の老舗 薪ストーブ専門店による販売施工）

AVANTZ建築家モデル 販売開始

そして今回、満を期して AVANTZ建築家モデル を開発・販売開始いたしました。

このモデルは、

・富裕層の方々の所有欲を満たすこと

・宿泊施設・別荘・ヴィラにおける“真の差別化”に貢献すること

を目的に設計されたハイエンドモデルです。

高級注文住宅や別荘の設計及び建築で定評の高い、建築家の野口浩氏（株式会社住工房スタイル）

と協業し、建築・ランドスケープ・空間全体と調和する佇まい、

そして体験価値そのものを高めるための細部設計が施されています。

単なる設備としてのサウナではなく、

空間価値を構成する「建築の一部」としてのサウナを提案します。

今後について

AVANTZ 建築家コラボモデル（image）AVANTZ 建築家コラボモデル（image）

AVANTZおよびAVANTZネットワークは、

「売り切って終わり」ではなく、長く使われ、

長く付き合えるサウナ文化の定着を目指してまいります。

製品情報・ネットワーク詳細については、下記をご参照ください。

https://sauna-at-home.com/product/avantz/

販売元・お問い合わせ

株式会社アンデルセンリビング

〒270-2327千葉県印西市竜腹寺552-1

代表 中川浩一

Tel 0476-33-7100 E_mail stove@andersen-living.com