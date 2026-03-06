【無料公開】税理士選びの判断基準を完全網羅！全78ページの『税理士選びの教科書』

ガイドリー株式会社

ガイドリー株式会社（代表：宮田、URL：https://guidly.jp ）は、中小企業経営者・個人事業主向けの無料ガイドブック『税理士の教科書 ── 選び方・付き合い方・活かし方』（全78ページ）を2026年3月6日（金）より公開いたしました。税理士マッチングメディア「良い税理士」（e-zeirishi.com）の特設ページにて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

制作背景 ── 税理士選びで「後悔する人」に共通する3つの失敗

URLにアクセスし、フォームの必須項目をご入力いただくと、PDF形式で無料ダウンロードいただけます。

当社は税理士マッチングメディア「良い税理士」を運営し、日々多くの経営者から税理士に関する相談を受けています。その中で、税理士選びに後悔している方のほとんどに共通するパターンがあることに気づきました。

- 料金だけで選ぶ：顧問料の安さだけを基準に選んだ結果、節税の提案がなく、結果的に税金を払いすぎていた。）- 相性を確認しない：紹介されるまま契約し、「聞きたいことが聞けない」「レスポンスが遅い」という不満を抱えながら関係を続けていた。- スキルのミスマッチ：事業が成長しても税理士のスキルが追いつかず、資金調達や事業承継の相談ができない状態になっていた。

一方で、税理士を上手に活用している経営者には、「選び方の基準」と「付き合い方のコツ」を持っているという共通点がありました。しかし、これらの判断基準を体系的にまとめた資料はこれまで存在しませんでした。

そこで当社は、税理士マッチングの現場で蓄積した知見を78ページのガイドブックに集約し、無料で公開することにいたしました。

ガイドブックの特長 ── 5部構成・全12章・付録6本の決定版

本書は、税理士を「知る・選ぶ・活かす」の3ステップで体系的に学べる構成になっています。

対象読者

5部構成の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/165995/table/3_1_39a2c448dafe8cc5f48bd1557dd33344.jpg?v=202603060851 ]

本書は、以下のような方を対象としています。

ガイドリー株式会社について

- 法人経営者 ── 税理士の顧問契約を検討中、または現在の税理士に不満がある方- 個人事業主・フリーランス ── 確定申告を自分でやるべきか、税理士に依頼すべきか迷っている方- 相続・贈与に直面している方 ── 相続税申告や生前贈与について、専門家への相談を検討している方- 確定申告をスポットで依頼したい方 ── 医療費控除やふるさと納税の申告、副業の確定申告を税理士に頼みたい方

「良い経営者と良い税理士の出会いは、良い経営を作る」── このミッションのもと、税理士マッチングメディア「良い税理士」（e-zeirishi.com）を運営しています。経営者一人ひとりの事業内容・課題・予算に合った税理士をAI診断でマッチングし、無料でご紹介するサービスを提供しています。

お問い合わせ先

- 会社名：ガイドリー株式会社- 代表者：宮田 巧- 所在地：〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西二丁目1-2 木NINARU BLDG.- URL：https://e-zeirishi.com- 事業内容：- - 税理士マッチングメディア「良い税理士」運営- - 税理士向け支援事業（BPO支援・採用支援・マーケティング支援・ITツール導入支援

担当：宮田

お問い合わせフォーム：https://e-zeirishi.com/contact