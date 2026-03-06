無人店舗システム【紹介動画を公開】 顔認証で入店・決済まで完結する次世代小売体験

株式会社バルテック

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」 (https://www.mot-net.com/mottel)を提供している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区） は、同社が提供する最新の無人店舗システムを紹介する動画を公開しました。この動画では、バルテックの無人店舗ソリューションがどのように稼働するかをビジュアルでわかりやすく体験できます。

■『無人店舗システム 』紹介動画

紹介動画（1分05秒）

無人店舗システム・顔認証決済、入店で24時間無人運営【VALTEC】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RFRmOLGiai8 ]

※動画が正しく表示されない方はこちら(https://youtu.be/RFRmOLGiai8)

■ 無人店舗システム導入の意義

人手不足・人件費の削減

小売業やサービス業では慢性的な人手不足と人件費の上昇が課題。無人化・省人化により、スタッフを常駐させずとも運営できる仕組みは、コスト削減と労務負担軽減に直結します。バルテックもこの社会課題に応える形でソリューションを展開しています。

利便性向上

スマホアプリで会員登録 ⇒ 顔認証 ⇒ キャッシュレス決済 ⇒ データ管理 という流れは、購買体験の“スムーズさ”と“利便性”を高め、消費者に新しい買い物体験を提供します。また、購買データや来店ログのデジタル管理により、運営側はより効率的な店舗運営やマーケティングに活用できます

運営効率化・コスト削減

人手を減らした無人運営を実現することで、運営コストを抑えながら、営業時間の拡大や深夜営業など柔軟なビジネス展開が可能になります。

VALTEC無人店舗システム については

https://www.webjapan.co.jp/solution/automated-system/(https://www.webjapan.co.jp/solution/automated-system/)

VALTECでは無人店舗を運営するために必要なセルフレジ、クレジット・二次元コード決済端末、顔認証カメラ、会員登録用アプリ、管理システム、設置工事までまとめて手配いたします。

一社で完結するため、複数社に見積りを取ることや業者間のスケジュール調整もなく、スムーズにコストを抑えて無人店舗を開業することが可能です。

■無人店舗システム導入店舗

店舗名：ヴイズココ（V‘s coco）

所在地：〒120-0026 東京都足立区千住旭町11-8 書店ビル1階 学園通り旭町商店街内

※北千住駅東口から徒歩3分

営業時間：24時間・年末年始のみ休業予定

■バルテックのクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」とは

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。

クラウド運用で、場所を選ばない柔軟なワークスタイル

オンプレミス（社内設備）に依存せず、インターネットさえあればどこでも利用可能。本社・支店・在宅など、あらゆる拠点をつないだスムーズな電話環境が構築できます。

通話録音・履歴管理で、顧客対応の質を向上

通話内容の自動録音機能により、言った言わないのトラブル防止や、応対品質の向上に貢献。録音データはクラウド上で管理でき、検索や再生も簡単です。

電話帳共有・発着信ログ管理で、チーム全体の連携強化

部署内・全社で共有できる電話帳や、通話履歴の一元管理機能により、個人依存のない情報共有を実現。担当者不在時の対応もしやすくなります。

導入・保守がスピーディ＆低コスト

クラウドサービスのため、物理PBXや専用機器が不要。初期投資を抑えられ、導入から運用まで短期間で対応可能。メンテナンスもオンラインで完結できます。

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」 (https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ウェアラブルカメラ「MOTウェアラブルカメラ」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)