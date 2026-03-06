『夢王国と眠れる100人の王子様』より、大好評の「くじ」の新作が「AnimeJapan 2026」に登場！特典パールポストカードのプレゼント企画も実施！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2026」にて『夢王国と眠れる100人の王子様』の新商品を販売します。出展情報・詳細はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2026/

『夢王国と眠れる100人の王子様』より、大好評のくじの新作が「AnimeJapan 2026」にて販売決定！

煌覚醒のイラストを使用した「ホロアクリルアートパネル」のほか、「B2布ポスター」「ホロ缶バッジ2個セット」など各賞多彩なラインナップが登場します。

さらにお買上げ回数に応じて特典パールポストカードもプレゼントいたします！

ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！

イベント情報

「AnimeJapan 2026」

・開催日時 2026年3月28日(土)～3月29日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)

・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール、南1～4ホール、屋上展示場

・ブース名 中外鉱業ブース(A-50)

・公式HP https://www.anime-japan.jp/

・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。

特典情報

中外鉱業ブースにて「夢王国と眠れる100人の王子様 くじ AJ2026ver.」を１会計くじ3回分ご購入毎に、特典パールポストカード（全13種）をランダムで1枚プレゼントします。

※特典パールポストカードはご購入いただいたTypeごとにお渡しとなります。

TypeAを１会計くじ3回分ご購入ごとに1枚、TypeAの特典(全13種)をプレゼント

TypeBを１会計くじ3回分ご購入ごとに1枚、TypeBの特典(全13種)をプレゼント

※複数会計の合算はできません。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典は無くなり次第終了となります、予めご了承ください。

製品情報

■夢王国と眠れる100人の王子様 くじ AJ2026ver. TypeA

販売価格：1回 990円(税込)

購入制限：各Type 1会計 40回まで

【景品一覧】

【S賞】ホロアクリルアートパネル（全4種）

【A賞】B2布ポスター（全9種）

【B賞】アクリルアートパネル（全9種）

【C賞】アクリルスタンド (月覚醒)（全9種）

【D賞】アクリルスタンド (覚醒前)（全9種）

【E賞】ホロ缶バッジ2個セット（全9種）

【F賞】箔押しプラブロマイド2枚セット（全9種）

【S賞】【A賞】【B賞】【C賞】【D賞】【E賞】【F賞】

※絵柄はお選びいただけません。

■夢王国と眠れる100人の王子様 くじ AJ2026ver. TypeB

販売価格：1回 990円(税込)

購入制限：各Type 1会計 40回まで

【景品一覧】

【S賞】ホロアクリルアートパネル（全4種）

【A賞】B2布ポスター（全9種）

【B賞】アクリルアートパネル（全9種）

【C賞】アクリルスタンド (月覚醒)（全9種）

【D賞】アクリルスタンド (覚醒前)（全9種）

【E賞】ホロ缶バッジ2個セット（全9種）

【F賞】箔押しプラブロマイド2枚セット（全9種）

【S賞】【A賞】【B賞】【C賞】【D賞】【E賞】【F賞】

※絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※「くじ」販売方法および注意事項等の詳細につきましては、出展情報ページにて発表いたします。

※後日、くじメイト（アニメイト通販サイト）で事後販売を予定しております。くじメイトでの販売時に会場特典は付属いたしません。

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C) GCREST

(C)Mynet Games Inc.



【関連サイト】

夢王国と眠れる100人の王子様 公式サイト

https://www.yume-100.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline