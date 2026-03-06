【交流×団結】海士町・東洋大学・JICAが 「地域創生と国際協力をつなぐグローカル人材育成」に関する連携を開始

海士町役場

本連携の基盤となる「東洋大学と海士町との包括連携協定」は、2026年3月5日（木）に署名式を実施しました。

海士町（島根県隠岐郡）、東洋大学（東京都文京区）、および独立行政法人国際協力機構（JICA）は、学部から大学院、国内地域、海外へと段階的に実践の場を広げる「グローカル人材」の育成を目的とした連携を開始します。

本連携は、新たに締結する海士町と東洋大学国際学研究科・国際学部との「地域創生・グローカル人材の育成に関する包括連携協定」を基盤とし、これに既に署名済である海士町とJICAとのブータン教育分野における連携覚書を組み合わせることで実施されます。

本協定および連携覚書を根拠として、地域実践、国際協力、大学院教育を段階的に接続する「グローカル人材育成プログラム」を推進し、新たな人材育成モデルの構築を目指すものです。

連携の背景と目的

人口減少や産業振興、教育の魅力化など、日本の地域社会が直面する課題は、開発途上国をはじめとする国際社会の課題とも多くの共通点を有しています。特に離島・中山間地域では、社会課題が先行して顕在化する傾向があり、そこでの実践は国内外にとって重要な示唆を持ちます。

本連携では、海士町を主たるフィールドとして、地域課題の解決に取り組む実践と、JICAを通じた国際協力活動、さらに東洋大学大学院における理論的・学術的探究を有機的に結びつけます。これにより、ローカルとグローバルの双方を往還しながら課題解決に取り組む「グローカル人材」を継続的に育成することを目的としています。

連携協定および覚書の位置づけと主な取組

本プログラムは、以下の二つの枠組みを制度的な根拠として実施されます。

- 海士町と東洋大学国際学研究科・国際学部との包括連携協定（2026年3月5日署名）- 海士町とJICAとの連携覚書（ブータン国教育分野）（既に署名済）

これらを踏まえ、次の取組を柱として三者が連携・協力を進めます。

本連携の特長と意義

- 東洋大学・海士町連携「地域創生マスター・プログラム（博士前期課程）」の実施東洋大学国際学研究科の大学院教育と、海士町における地域おこし協力隊としての実践活動を組み合わせ、地域課題の現場で得た知見を研究成果として理論化・体系化する修士課程プログラムを新たに実施します。本プログラムの履修者が（2）の海外派遣を希望する場合は、海士町およびJICAによる選考を経て参加が可能となります。- JICAと連携した海外ボランティア派遣プログラム海士町で地域実践を積んだ人材を、JICA海外協力隊としてブータンへ派遣し、教育や地域活性化分野などにおいて国際協力活動を行います。帰国後は、その経験を再び地域へ還元する循環型の人材育成を想定しています。- 三者連携による一体型グローカル人材育成地域おこし協力隊、JICAボランティア派遣、大学院教育を段階的に接続することで、単発的な制度連携にとどまらない「地域と世界を循環的に行き来する人材育成」に取り組みます。

本取組は、自治体・大学・国際協力機関が対等なパートナーとして連携し、地域創生と国際協力の相乗効果を人材育成という切り口から実現する点に特長があります。

海士町が長年培ってきた住民主体の地域づくりの実践、東洋大学の国際・地域研究における学術的知見、そしてJICAの国際協力の経験とネットワークを融合することで、グローバル・ローカルな視点から活躍できる越境型人材の育成を目指します。

連携協定署名式および今後の展開

海士町と東洋大学は、2026年3月5日（木）に包括連携協定の署名式を行いました。

連携協定署名式の概要- 日 時：2026年3月5日（木）１６：００～１６：３０- 場 所：海士町役場 １階応接室- 出席者(敬称略)- - 東洋大学 国際学研究科 研究科長 岡本 郁子- - 東洋大学 国際学部 学部長 松丸 亮- - 海士町 町長 大江 和彦

本協定締結を契機として、海士町とJICAとの既存の連携覚書（ブータン国教育分野）と有機的に結びつけ、グローカル人材育成プログラムを本格的に始動させます。

今後は、2026年度以降、順次参加者の募集・受入を開始する予定です。参加者の活動成果は、研究成果報告、政策提言、公開報告会等を通じて地域内外に発信し、地域づくりおよび国際協力分野の知的資産として共有していきます。

本件に関するお問い合わせ先

海士町

島根県隠岐諸島に位置する離島自治体。教育魅力化や人材循環を軸とした地域づくりに先駆的に取り組んでいる。

お問い合わせ

海士町役場 郷づくり特命担当（担当：河添）

電話：08514-2-2265

メール：kawazoe-yasuhiro@town.ama.shimane.jp

東洋大学国際学研究科・国際学部

国際社会と地域社会を横断する実践的研究・人材育成を行う大学院研究科・学部。

お問い合わせ

東洋大学 大学院教務課

電話： 03-3945-7251

メール：mldaig-ad@toyo.jp

国際協力機構（JICA）

日本の政府開発援助（ODA）を一元的に担う実施機関。技術協力、資金協力、ボランティア派遣等を通じ国際協力を推進。

お問い合わせ

独立行政法人国際協力機構（JICA）

電話：03-5226-9781