株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年８月17日から９日間のプログラム「カリフォルニア名門大学＆現地校体験プログラム ９日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%E3%80%90%E5%BC%95%E7%8E%87%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%912026%E5%A4%8F-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2/)」を開催します。UCLA、UCSDおよびSalk Instituteを訪問し、研究者による特別講義や現役大学生との交流を通して世界トップレベルの教育を体験します。あわせて、サンディエゴの現地高校で授業を受講、日本語クラブで文化交流を行うことで、アメリカのスクールライフを実体験します。さらに、ドジャースのMLB観戦やディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー訪問など、学びとエンターテインメントを融合した充実のプログラムに、ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１.カリフォルニア名門大学で研究者による特別講義を受講

全米屈指の名門大学UCLA、UCSD、および世界的に著名な研究施設Salk Instituteを訪問。研究者による特別講義や現役大学生との交流を通して、世界トップレベルの教育・研究環境に触れます。

※UCLA＝カリフォルニア大学ロサンゼルス校

※UCSD＝カリフォルニア大学サンディエゴ校

２.現地の高校でアメリカのスクールライフを体験

サンディエゴの現地高校を訪問し、Grade9～12の生徒たちと交流。キャンパス見学だけでなく、現地学生と一緒に授業を受け、日本語クラブでの文化交流を行って、アメリカの学生生活を体験します。

３.ドジャース試合観戦＆ディズニーカリフォルニアアドベンチャーでアメリカ文化を満喫

本場ドジャーススタジアムでのMLB観戦では、アメリカ屈指の人気チームの熱量とスタジアム文化を体感します。さらに、世界でも人気の高いディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーへの訪問では、日本にはないアトラクションやエリアを満喫。エンターテインメントの本場ならではの演出や体験を通じて、アメリカの文化や歴史への理解を深めます。

■出発から帰国まで引率者が同行！

出発から帰国まで引率者が同行し、現地でのお子様の生活をサポートします。また毎日、保護者様へ活動のご報告メールをお送りいたします。ご家庭からの緊急の連絡等にも迅速に対応いたします。

■【引率つきグループツアー】カリフォルニア名門大学＆現地校体験プログラム ９日間 概要

・日程：2026年８月17日（月）～８月25日（火）

・申込締切：2026年６月25日（木）18:00

・対象：中学２年生～高校３年生

・旅行代金：1,330,000円

・最少催行人員：12名

・利用予定航空会社：シンガポール航空

・ツアー詳細：カリフォルニア名門大学＆現地校体験プログラム ９日間(https://global.riso-plus1.co.jp/program/%E3%80%90%E5%BC%95%E7%8E%87%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%80%912026%E5%A4%8F-%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2/)

※添乗員は同行しませんが、プラスワン教育またはリソー教育の引率者が同行します。

※国内空港施設使用料、海外空港税、燃油サーチャージ、国際観光旅客税、ESTA申請料、ESTA代理申請料、海外旅行傷害保険料は旅行代金に含まれません。

※ESTA申請が必要です。

※アクティビティによっては、公共交通機関を使用する場合があります。

※航空便の欠航・運休などの諸事情により、行程表や交通機関の変更等が発生する場合があります。

■スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/687_1_75ef4edca92b620f5b0fbb11d9badd29.jpg?v=202603060851 ]

※早朝４:00-７:00/午前７:00-12:00/午後12:00-18:00/夜18:00-23:00/深夜23:00-４:00

※天候や現地（大学）の諸事情により日程やアクティビティの内容が変更になる場合がございます。

※Los Angeles Dodgers(TM)の名称は、MLBの商標または登録商標です。

本ツアーは、メジャーリーグベースボールおよびロサンゼルス・ドジャースの主催・公認によるも

のではありません。

■プラスワン教育 国際プログラムとは

海外トップ大学や一流企業での職業体験など”世界の超一流”の体験型教育を通じて、子どもたちの英語学習の動機付け・国際教育をサポートするプログラムです。自分の個性を活かし、世界で活躍する人材育成のため、教科書では学べない国際性や広い視野を身に付け、将来の選択肢を広げる体験がここにあります。

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp