≪伸芽会≫ 名門小学校受験シミュレーションテスト実施のご案内

ほとんどのご家庭が初めての経験となる入学考査では、お子さまのみならず、保護者様も少なからず緊張するものです。お子さまが身につけた力を落ち着いて発揮するには、保護者様の心構えと家族全員で合格に向けて取り組む態勢が必要不可欠です。シミュレーションテストでは、親子で考査の受付から退室までの流れを体験し、さらにお子さまは出題傾向をふまえた課題と予想問題に取り組みます。

■2026年４月 女子難関校シミュレーションテスト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/693_1_31ceefb8c450de79a7fd4055f313a92f.jpg?v=202603060851 ]

お申し込みはこちら :https://shingakai-stm.jp/child/login

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

