【TOMAS CUP】第19回 全国ジュニアテニスツアー チャンピオンズ大会に、今年も協賛します

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：天坊真彦）は、2026年4月1日（水）から4月3日（金）にかけて東京都内で開催される、第19回 全国ジュニアテニスツアー チャンピオンズ大会「TOMAS CUP 2026」に、特別協賛いたします。

■協賛について

本大会は、全国各地のジュニアテニス大会を勝ち抜いた選手のみが出場できる、全国ジュニアテニスツアーの最上位大会として開催されます。選手たちは真剣勝負の舞台で競技力だけでなく、目標に向けて努力する姿勢や同じ「志」を持つ子どもたちとの交流、マナーやルールを守る気持ち、家族やコーチへの感謝といった社会性を育むことも、大会の目的になっています。

リソー教育グループは、テニスという競技を通じて、努力の積み重ねや礼儀、支えてくれる人への感謝を大切にする本大会の姿勢に共感し、継続して協賛を行っています。

■リソー教育グループの「プラスワン教育」について

私たちリソー教育グループは、高い学力をはぐくむとともに、勉強以外で何か好きなことを見つけ、個性を伸ばしていく「勉強プラスワン」という教育理念を掲げています。スポーツでも音楽でもアートでもいい、「何か」ひとつのことに夢中になって打ち込める経験は、努力すること、挫折を乗り越えること、思いやり、勇気、友情、応援してくれる方への感謝など、多くのことを教えてくれます。勉強以外になにか一つ好きなことを見つけ、夢中になって打ち込む中で、人間の幅を広げていってほしい、という願いを込めて活動を続けております。

■開催概要

日程：2026年4月1日（水）～4月3日（金）

会場：有明テニスの森公園（東京都江東区有明2丁目2-22）

主催：SPORTS SUNRISE.COM

特別協賛：株式会社リソー教育グループ

共催：一般社団法人東京都テニス協会

対象：全国ジュニアテニスツアー出場資格を有する選手

種目：男女シングルス（年齢別カテゴリー）

■会社概要

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email：riso-pr@tomas.jp