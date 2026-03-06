【こどもの休日の過ごし方】葉山の海で風をつかんで、大海原に出航しよう！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年４月19日（日）「ヨット・セーリング体験スクール(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1729)」を開催します。初心者から国体選手まで幅広く指導している「葉山セーリングカレッジ」のインストラクターが、各艇に１名ついてヨットの操船にチャレンジします。風を受けたヨットを自分の手で走らせる喜びと、大自然の中でしか味わえない発見や感動に出会えるセーリングスクールに、ぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．ディンギーヨットを操船！

風を推進力として走るセーリングディンギー「ディンギーヨット」に乗船します。インストラクター指導のもと、舵を取ってヨットの操船を行います。セーリングのほかに、レースでのルールや、ロープワークも学ぶことができます。

２．協調性や洞察力をはぐくむ！

セーリングでは風や波、潮流、雲の動きなど、自然の変化を観察しなければなりません。また、同じ船に乗っている仲間と声を掛け合い、助け合って操船しなければなりませんので、お子様の協調性や洞察力をはぐくみます。

３．ライフジャケット着用のほか、安全対策もばっちり！

各艇にインストラクターが１名つきます。また、万が一に備えてレスキューボートが常時スタンバイしています。

■ヨット・セーリング体験スクール 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年４月19日 (日)

（申込締切日：2026年４月14日(火)）

・対象：小３～中３（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：神奈川県三浦郡葉山町「葉山セーリングカレッジ」

・食事：昼１回

・交通手段：普通列車利用（新宿発）または現地集合・現地解散

・旅行代金：【小学生】36,300円 【中学生】41,800円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 ７名（最少催行人員：４名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフ１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1729

■スケジュール

８：00～９：00 新宿発（普通列車）逗子着

または9：05現地集合



●ビーチで説明を受けたら、ヨットに乗って出発！

●舵を取って操船体験～風で走る気持ちよさを実感しよう！～

●レースでのルールや、ロープワークを学ぼう



16：45現地解散または

17：30～18：30 逗子発（普通列車）新宿着

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp