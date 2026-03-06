TVドラマ「俺たちバッドバーバーズ」Blu-ray＆DVD BOXが6/24発売決定！“理容室” を舞台に繰り広げられる、新感覚アクションコメディー！

株式会社ハピネット公式HP :https://www.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

★阪元裕吾 脚本・監督×テレビ東京！

本作は、熱狂的なファンを多く抱える「ベイビーわるきゅーれ」シリーズやスマッシュヒットとなった映画「ネムルバカ」の阪元裕吾監督とテレビ東京が、2024年に放送され話題を呼んだ「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に続き2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー”です。

★中島歩と草川拓弥が初共演でダブル主演！

貯金なし・居場所なしの、無力だが情にあつい元美容師・日暮歩を演じるのは、数多くの映画やドラマに出演、最近では連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）や「愛の、がっこう。」（フジテレビ）で演じた役柄が話題を呼んでいる中島歩。そして、月白美容室を1人で営むクールで冷徹な店主・月白司を演じるのは、「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」にも出演し、阪元監督作品に2回目の出演となる草川拓弥。「ベビエブ」に続き本格的なアクションにも挑戦しています。

▼「俺たちバッドバーバーズ」作品情報

【キャスト】

中島歩 草川拓弥

原田琥之佑 吉田美月喜 濱田龍臣／後藤剛範 高良健吾 ほか

【スタッフ】

脚本：阪元裕吾 オノ・マサユキ

監督：阪元裕吾 平波亘 泉原航一

アクション監督：Rio

オープニングテーマ：須田景凪「リベラ」（A.S.A.B）

エンディングテーマ：ポルカドットスティングレイ「Boy Boy」（ユニバーサルシグマ）

プロデューサー：加瀬未奈（テレビ東京） 鈴木祐介(ライツキューブ) 角田陸（TOKYO CALLING） 大島康寛（東北新社） 中澤研太（東北新社）

制作：テレビ東京 ライツキューブ

制作協力：TOKYO CALLING 東北新社

製作著作：「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

【ストーリー】

表の顔は理容師、裏の顔は…裏用師（リヨウシ！）

田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の理容室。そこで働く2人の男には、裏の顔があった。

「あなたの人生、300万で整えます」

裏用師は、表社会では解決できないどんな問題も引き受け、依頼人の乱れた人生を整え、髪を切る。

不器用な2人の男が運営するふしぎな理容室が、今日も誰かの再出発を見送ります。

▼「俺たちバッドバーバーズ」Blu-ray＆DVD 商品情報

【発売日】

2026年6月24日(水)

【価格】

Blu-ray BOX：20,900円（税込）

DVD BOX ：16,720円（税込）

【映像特典】

・Making of 俺たちバッドバーバーズ

・中島&草川のサシメシ

【封入特典】

・ブックレット

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

【早期購入特典】

月白理容室フォンタブ

※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

【店舗別オリジナル特典】

●テレ東本舗。WEB：ポストカード3種セット

●楽天ブックス：缶バッジ2種セット

●Amazon.co.jp：チェキ風カード2枚セット

●Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)：アクリルカード2枚セット

※特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

【店舗別抽選特典】

特典内容

●中島歩さん＆草川拓弥さんの直筆サイン入りチェキ

対象店舗

●タワーレコードオンライン

●HMV,HMV&BOOKS online

●ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

●紀伊國屋書店 新宿本店

※対象店舗でBlu-ray＆DVD BOXをご予約・ご購入頂いた方から各店舗2名様に抽選でプレゼントいたします。

※ご予約・ご購入の対象期間などレギュレーションは店舗により異なる場合がございます。

詳細は対象店舗またはECサイトにお問い合わせください。

発売元：「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会