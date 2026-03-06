ヒカルの碁 原画展名古屋PARCOで開催！3月14日(土)10:00～前売券販売開始

株式会社パルコ(C)ほったゆみ・小畑健／集英社

週刊少年ジャンプで連載された原作・ほったゆみ、漫画・小畑健による「囲碁」をテーマにした大ヒット漫画『ヒカルの碁』。空前の囲碁ブームを巻き起こした『ヒカルの碁』の原画展の巡回を名古屋PARCOで開催！数多の出会いを通じ成長していくヒカルの物語を、貴重な原画でご覧ください。

開催概要

タイトル：ヒカルの碁原画展 愛知会場

会 期：2026年5月23日(土)~6月14日(日) 10:00～20:00

※入場は閉場の30分前まで※最終日17:00閉場

会 場：名古屋PARCO 南館10F EVENT SPACE

愛知県名古屋市中区栄3-29-1

主 催：名古屋PARCO

ヒカルの碁原画展 公式サイト：https://hikarunogo-exhibition.com/

ヒカルの碁原画展 公式X：@hikarunogo_ex

愛知会場公式HP：https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1878

チケット

混雑緩和のため、5月23日(土)・5月24日(日)が日時指定となります。

【前売券】イープラスにて販売いたします。

前売券には【日時指定】と【指定期間中有効券】がございます。【指定期間中有効券】は5月25日(月)以降に1回ご利用いただけるチケットです。

日時指定券 ：2,000円

指定期間中有効券 ：2,000円

限定グッズ「アクリルスタンド」引換券：1,500円

■販売URL：https://eplus.jp/hikarunogo-ex/

■販売期間：2026年3月14日(土)10:00～2026年5月22日(金)23:59

※1回のお申込みで4枚までお申込み頂けます。

※イープラスのインターネット予約、購入された方はファミリーマート店頭で発券の上、ご来場ください。

【当日券】会場窓口にて販売いたします。

当日券 ：2,200円

限定グッズ「アクリルスタンド」引換券：1,500円

※全て税込み。

※未就学児は保護者様の同伴でご入場ください。(保護者様はチケットをご購入ください)

※未就学児無料／未就学児入場の際には入場特典はつきません。

※身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳で介助者が同伴される場合、介助者1名は入場無料となります。

(ご本人様はチケットをご購入ください。また、介助者への入場特典のお渡しはありません。)

障がい者手帳の原本を必ずお持ちください。

※その他、割引・優待対象外となります。

※前売券は駐車サービス対象外となります。

※限定グッズをお求めの方は「入場券」と併せて「限定グッズ引換券」のご購入をお願いいたします。 ※「限定グッズ引換券」は数量限定となります。予告なく販売を終了する場合がございます。

※当日券のご購入につきましては、お一人様に対し1枚とさせていただいております。一度の入場に対し、複数枚のご購入は出来ませんので、予めご了承ください。

※5月23日（土）以降は展覧会会場にて当日券をお買い求めください。

※当日券は、前売入場券での残数がある場合のみ会場にて販売いたします。

※当日券は開催会場での販売に限らせていただき、数量限定となります。予告なく販売を終了する場合がございます。

※当日券は、混雑状況により会場での販売を制限、中止する場合がございますので、予めご了承ください。

※当日券はご購入日のみ有効です。また、状況によりご入場をお待ちいただく可能性がございます。

混雑緩和のため、前売入場券のご購入を推奨しております。

※混雑時は日時指定の対象外の日程も時間指定の整理券の配布を行う場合がございます。

日時指定入場日

【対象期間】

5月23日(土)・5月24日(日)

【入場時間】

１.10:10～10:30／２.10:30～11:00／３.11:00～11:30／４.11:30～12:00／５.12:00～12:30／

６.12:30～13:00／７.13:00～13:30／８.13:30～14:00／９.14:00～14:30／１０.14:30～15:00／

１１.15:00～15:30／１２.15:30～16:00／１３.16:00～16:30／１４.16:30～17:00／１５.17:00～17:30／

１６.17:30～18:00／１７.18:00～18:30／１８.18:30～19:00／１９.19:00～19:30

※入れ替え制ではございません。※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

日時指定なし入場日※指定期間中有効券対象期間

【対象期間】

5月25日(月)～6月14日(日)

※混雑時には入場規制や時間指定の入場整理券の配布を行います。

限定グッズ引換券

限定グッズ引換券：1,500円

＜内容＞

限定グッズ「アクリルスタンド」

原画展のキービジュアルを使用した

アクリルスタンド。

※画像はイメージです。

※限定グッズ付をお求めの方は「入場券」も併せてご購入をお願い致します。限定グッズ引換券のみではご入場できません。

※限定グッズ付の引換については、限定グッズ付引換券1枚につき前売入場券もしくは当日入場券のいずれか1枚が必要となります。

※限定グッズ引換券は数量限定となります。予告なく販売を終了する場合 がございます。

入場特典

(C)ほったゆみ・小畑健／集英社

花札風カード（全8種）

(C)ほったゆみ・小畑健／集英社

※画像はイメージです。※入場特典は入場時に会場入口にてお渡しとなります。

※入場特典は無くなり次第配布終了となります。

※不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いします。

※有料ご入場者のみのお渡しとなります。※絵柄はお選びいただけません。