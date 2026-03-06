『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』オリジナルで描く「アニメトレーラー」と、TVCM「モンスターと共に」篇・「ストーリー」篇の2作を初公開！

株式会社カプコン

2026年3月13日（金）に発売予定の『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』（Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam）は、主人公の幼少期とレンジャーとして初任務に出る様子をオリジナルで描いた「アニメトレーラー」を公開しました。


本アニメの制作は、「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」「僕の心のヤバイやつ」 など、国民的作品から若年層向けまで幅広くアニメを届けてきたシンエイ動画株式会社と、「雨と君と」「コウペンちゃん」など繊細な表現と丁寧な映像づくりで評価を集める株式会社レスプリです。


誰しもが楽しめるショートアニメになっておりますので、ぜひご覧ください。



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』アニメトレーラー


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zeASLhcK50o ]



幼少期の主人公（王子）が母親のアマラとともに絆合わせの儀にて「イャンクック」の誕生に立ち会う。
タマゴからふ化し産まれたばかりの「イャンクック」に戸惑う主人公だが、アマラの助言により、心を通わせる。
その時、どこかへと導くかのごとく、双生のレウスが飛び過ぎていく。大空を翔る双生のレウスを追いながら、主人公はライダーとして、また王子としての未来を見つめる。

成長し、レンジャーの隊長となった主人公は、パートナーのレウスと相棒のロイヤルアイルーのルディと共に初任務へ。
仲間のレンジャーとともに、目指すは未知なる世界。


新しい物語が始まる。











『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』アニメトレーラー特設サイト


https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/news/shortanime/




『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』TVCM「モンスターと共に」篇・「ストーリー」篇が本日公開！




『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』TVCM「モンスターと共に」篇


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=S5nCaS1i2UQ ]


あのモンスターたちとの　新たな物語が　いま、始まる。



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』TVCM「ストーリー」篇


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=xS1xcQX0QgU ]


滅びの運命に抗うため　今、世界の掟を破る。



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』体験版（Trial Version）




序盤をじっくりプレイできる体験版が配信中！


体験版セーブデータは製品版に引き継ぎ可能！


https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/trial/



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』


滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。


終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。


進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。


リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。



商品概要




タイトル：モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～


発売日：2026年3月13日（金）発売予定


プレイ人数：1人


ジャンル：RPG


CEROレーティング：C（15才以上対象）


対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam


価格：


・ダウンロード版


スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）


デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）


プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）


・パッケージ版


Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）


PlayStation(R)5パッケージ版


希望小売価格 8,990円（税込）


・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット


ロイヤルアイルーエディション


販売価格　13,940円（税込）


https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/



予約受付中！


【限定特典】エレーヌの衣装：蒼鱗の王女




レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます。蒼鱗のリオレウスをイメージした衣装を着せて、一緒に旅に出よう！



(C)CAPCOM



※画面は開発中のものです。


※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。


※Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。