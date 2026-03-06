【東京・六本木】『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』本日、３月６日（金）スタート！

株式会社松屋

岡本信彦さんのコメント

お薦めは「星に願いを」のコーナー

「各キャラクターの願いがあるんですけど、フロイドとアズールの願いは全然いいけれど、ジェイドの願いごと、是非皆さんに見て欲しいですね。「いや、またまたジェイドさん！何をおっしゃいますか？」って感覚になって面白いです。その他、イベントごとに小ネタみたいなものが細かく散りばめられているので、それを見つけるのって、楽しいですよ。また、部屋ごとにサプライズに似た感動があって、ここまで用意してくれるツイステ！っていう驚きとワクワクがたくさんある展覧会ですので、何度も来て楽しんで欲しいですね。」

市川蒼さんのコメント

「フェアリーガラ」の衣装がすごい！

「ラギー、レオナ、ジャミル、カリムの４人の衣装は刺繍が豪華で、細かいところまで凄くて見応えがあります。ガラらしさが詰まっていて、僕はあのコーナーを動きたくなかった！これまで色んなイベントを何回も何回も楽しんだ方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、展覧会に来る前にもう一度思い返した上で足を運んで頂けると、あ！ここ知ってる！とか、ここ好きだった！とか、ワクワク、ドキドキいろんなものを感じて頂ける展覧会なので、期待値爆上げで来て頂ければと思います。」

展覧会キービジュアル (C) Disney

ディズニー作品を彩る悪役たち（ルビ：ヴィランズ）にインスパイアされたキャラクターたちが登場する、話題のスマートフォンゲーム『ディズニーツイステッドワンダーランド』。ゲームに登場する「ナイトレイブンカレッジ」には7つの寮が存在し、それぞれがディズニー・アニメーション作品の世界観からインスパイアされています。

本展は、これまでにゲーム内で開催された期間限定イベントの展示を通して、『ディズニーツイステッドワンダーランド』の世界観や登場するキャラクターの魅力をより深く感じ、イベントを追体験していただける展覧会です。会場では、イベントの背景美術や設定資料、小物・衣装の再現アイテムの展示、映像や装飾で追体験できるフォトスポットをお楽しみいただけます。また2025年10月29日からディズニープラスで独占配信されている『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の設定資料も展示。ファン必見の展覧会です。

本日の展覧会初日に合わせて、フロイド・リーチのボイスキャストを務める声優・岡本信彦さん、そしてラギー・ブッチのボイスキャストを務める声優・市川蒼さんのお二人をお招きしてプレスイベント＆ゲスト会見を開催。

展示をご覧いただいたご感想とファンの皆様へのメッセージをご紹介します。

展示室イメージ（3点）

▼展示内容

会場イメージ

■Entrance

ゲストの皆様は、装飾や映像で演出された「オンボロ寮」の空間をお楽しみください。メイン展示となる期間限定イベントのエリアへ、ゲストの皆様を誘います。

■期間限定イベントの展示

本展では、８つの期間限定イベント『ハッピービーンズデー ～黄金の竪琴を奪還せよ！～』『フェアリーガラ ～春を呼ぶ妖精たちの祝祭～』『星に願いを ～Dance and Wishes～』『スケアリー・モンスターズ！ ～Screaming halloween show～』『バルガスCAMP！～スプリング・ハプニング～』『ハッピービーンズデー～竪琴無用の場外乱闘！～』『スケアリー・モンスターズ！ ～Endless halloween night～』『バルガスCAMP！～ハプニング・リターンズ～』を５つの展示エリアでご紹介します。カードイラストや設定資料の紹介をはじめ、『ハッピービーンズデー ～黄金の竪琴を奪還せよ！～』『ハッピービーンズデー～竪琴無用の場外乱闘！～』『星に願いを ～Dance and Wishes～』では小物、『フェアリーガラ ～春を呼ぶ妖精たちの祝祭～』では衣装の再現を展示します。

■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

2025年10月29日からディズニープラスで独占配信されている『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の貴重な設定資料やアフレコ台本などの資料をご紹介します。

※展示内容は六本木ミュージアム会場のものです。巡回会場では展示内容が一部変更になる場合があります。

▼展覧会オリジナルグッズ

グッズコーナーでは、本展オリジナルグッズの販売も予定しております。 ＊一部紹介

アクリルスタンド（オーバーブロット） 全7種 各2,000円（税込）

ゲーム内素材を使用したオーバーブロットのアクリルスタンドです。

ご購入制限：お一人様 各3点まで

【再販商品】ボールペン 全7種 各2,200円（税込）

マジカルペンをイメージしたボールペンです。

ご購入制限：お一人様 各3点まで

マジカルペンスタンド 3,500円（税込）

マジカルペンホルダーを再現したペンスタンドです。

※別売りの『ディズニー ツイステッドワンダーランド ボールペン」（全7種）用のスタンドです。

ご購入制限：お一人様 各3点まで

カスタムラバーチャーム

ベース：1,000円、ネームパーツ：600円、イベントパーツ：600円（各税込）

カスタムグッズが登場。好きなパーツを組み合わせて自分用にアレンジできます。

ご購入制限：お一人様 各3点まで

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』展 ベイクドショコラ 2,800円（税込）

ブック型の缶にベイクドショコラが8枚入っています。缶はイベントモチーフを散りばめたデザインとなっています。

ご購入制限：お一人様 ３点まで

スライドミラーチャーム 全2種 1,800円（税込）

ラメ入りのスライドミラーチャームです。ミラーとしてはもちろん、カバンなどに付けてチャームとしても使用できます。

ご購入制限：お一人様 各２点まで

▼東京会場 開催概要

会期：2026年3月6日（金）～3月29日（日）

会場：六本木ミュージアム

開場時間：午前10時-午後8時

※全日日時指定制 ※最終入場は閉場30分前まで

主催：ツイステ展実行委員会

共催：六本木ミュージアム（ソニー・クリエイティブプロダクツ）

協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン

協賛：ディズニー★JCBカード

展覧会公式サイト https://matsuya-exhibition.com/twst-exhibition

展覧会公式X ＠twst_ten

問い合わせ 松屋銀座 03-3567-1211（大代表）

▼巡回情報

愛知会場

会期：2026年4月17日（金）～5月11日（月）

会場：名古屋PARCO

大阪会場

会期：2026年8月19日（水）～8月31日（月）

会場：阪神梅田本店

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。

※各巡回会場では、展示内容、チケットの種類・入場料金、販売商品等が異なる場合があります。

※その他の巡回会場については、続報をお待ちください。

▼チケット販売スケジュール

一般販売：2026年2月7日（土）12：00～

※チケット販売の詳細はローソンチケットをご確認ください。

ローソンチケット https://l-tike.com/twisted-wonderland-seasonal-memories/

▼チケット販売について

ローソンチケットにて、全日日時指定制でチケットを販売いたします。

入場料（税込） 一般 \1,800 高校生 \1,500 小中学生 \1,000

※最終入場は閉場30分前まで

※未就学児の入場は無料です。

※小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）と同伴でご入場ください。

※小学生以下のお客様に同伴される保護者の方にも入場券が必要となります。

※障害者手帳をご提示のご本人様、およびその介添えのための同伴者1名様まで無料でご入場いただけます。ご入場時に障害者手帳をご提示ください。

※ディズニー★JCBカードをお持ちのお客様は、ご提示いただくとゴールドカードはご本人様のみ入場無料＋ご同伴者1名様まで割引料金、一般カードはご本人様＋ご同伴者1名様まで割引料金でご入場いただけます。（当日会場窓口でそれぞれのカードをご提示いただくだけでご優待・無料対応をさせていただきます。各日時指定枠の最後尾からお並びいただきます。また混雑時はお待ちいただく可能性がございますのであらかじめご了承ください。）

詳細はこちらからご確認ください。

https://dcc.disney.co.jp/tokuten/bf-event-twistedwonderland.html?ex_cmp=twstofficial