株式会社イオレ（本社：東京都港区、以下「当社」）は、今後のさらなる企業価値向上と中期経営計画の達成に向け、戦略的な企業買収（M&A）および高度専門人材の獲得を専任で行う新部署「M&A・人材開発室」を新設し、本格稼働を開始したことをお知らせいたします。

■ 設立の背景と目的：実証済みの成長モデルを、組織的・機動的に展開

当社は、「新しい便利、新しいよろこびをつくる」というミッションのもと、独自のデータとテクノロジーを駆使し、HRデータ事業、AIデータセンター事業、メディア事業など多角的に事業を展開してまいりました。

そうした中、当社はすでに複数の外部連携において、その有効性を実績として示してまいりました。

Slash Vision Labsとの連携：クリプト領域におけるクレジットカード決済など独自の金融サービスを展開するSlash Vision Labsとのアライアンスにより、当社の暗号資産・Web3事業に新たな決済インフラとしての推進力をもたらしました。

株式会社UPBONDとの連携：個人主権型ログイン基盤「Login3.0」をはじめWeb3・ID認証領域のリーディングカンパニーである株式会社UPBONDとの協業を通じ、ユーザー体験の革新と新規事業領域の開拓を加速しました。

株式会社Gaiaとの連携：暗号資産金融・DeFi領域における豊富な知見と専門人材を擁する株式会社Gaiaとの資本業務提携により、当社の暗号資産金融事業における運用体制を強化しました。

これら三社との連携を通じて、「光った能力・秀でた才能を持つ企業をイオレグループへ迎え入れることが、事業成長の最も効果的なレバーになる」という確信を得ました。

今般設立する「M&A・人材開発室」は、この実証済みのアプローチを組織として体系化し、さらにスピードとスケールをもって展開するための専任部門です。単なる規模拡大を目的とした買収ではなく、当社の既存事業と強力なシナジーを生む、あるいは全く新しい収益の柱となり得る「光った能力・秀でた才能」を持つ企業や人材を継続的に発掘・獲得することを最大のミッションとしています。

■ ターゲットとする「光った能力・秀でた才能」について

本室では、以下の領域において際立った強みや独自性を持つ企業様、およびプロフェッショナル人材を対象に、積極的なアライアンス・M&A・採用活動を展開しつつ纏まった人材リソースを確保することで、スピード感を持った更なる成長を目指してまいります。

1. M&A・資本業務提携のターゲット（企業の獲得）

纏まった人材を有する企業（20名～）：スピード感をもって人材確保できる体制を構築。

独自のテクノロジー・ノウハウ：AI、HRTech、データサイエンスなど、特定の技術領域において他社にない優位性を持つ企業。

ニッチトップのサービス・メディア：特定の市場やユーザー層において、熱狂的な支持や高いシェアを持つサービスを展開する企業。

革新的なビジネスモデル：既存の業界構造を変革し得る、新しいアイデアと実行力を持つスタートアップ企業。

2. トップタレントの獲得（人材の開発・採用）：将来的にCxOを担える存在

ゼロからイチを生み出し、事業をスケールさせた経験を持つ事業開発・起業家タイプの人材。

次世代のプラットフォーム構築を牽引できる、突出したスキルを持つエンジニアやデータサイエンティスト。

スピード感を持って企業を成長に導いた経験を有する人材。

■ 今後の展望

Slash Vision Labs・株式会社UPBOND・株式会社Gaiaとの連携で築いた実績とネットワークを土台に、「M&A・人材開発室」の稼働により、意思決定のスピードをさらに引き上げ、機動的な投資とタレント・アクイジション（優秀な人材の獲得）を実行してまいります。

これにより、イオレの強みである「データ」と「テクノロジー」に、新たな「光る能力・秀でた才能（企業・人材）」を掛け合わせることで、市場の期待を超えるイノベーションを創出し続けます。当社は本取り組みを通じて事業基盤をさらに盤石なものとし、中長期的な収益成長と、それに伴う劇的な企業価値の向上を目指してまいります。

イオレと共に、次の社会の「当たり前」を創り出す企業様、ならびに挑戦を志す優秀な人材からのご連絡を心よりお待ちしております。

■ 本件に関するお問い合わせ・ご相談窓口

M&A、資本業務提携、および採用に関するご相談やご提案は、下記窓口までお気軽にご連絡ください。秘密保持を厳守のうえ、迅速に対応させていただきます。

株式会社イオレ M&A・人材開発室 担当：水野 Email：y-mizuno@eole.co.jp

■ 株式会社イオレ 会社概要

社名：株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目6-11 西新橋光和ビル4階

事業内容：HRデータ事業、AIデータセンター事業、メディア事業、Web3事業 ほか

コーポレートサイト：https://www.eole.co.jp/(https://www.eole.co.jp/)

