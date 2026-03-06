【霧島市】3月8日（日）に「初午祭」が開催されます!!

霧島市

３月８日（日）に鹿児島県霧島市で「初午祭」が開催されます。

初午祭は、例年、旧暦1月18日を過ぎた最初の日曜日に鹿兒島神宮で開催される祭りです。

全国でも珍しく、背中や首に飾りや鈴をつけた「鈴かけ馬」が踊り連を引き連れて太鼓や三味線にあわせ踊りを踊ります。

毎年10万人もの人出があり、鹿児島の春を代表する祭りです。多くの方のご来場をお待ちしております。

※ 周辺の道路は交通が規制され混雑します。来場の際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

初午祭ポスター鈴かけ馬

例年の様子第17代霧島ふるさと大使

【開催日時】

2026年3月8日（日）9時30分～16時00分

【開催場所】

名称：鹿兒島神宮と周辺

住所：霧島市隼人町内2496番地1

電話番号：0995-42-0020

ホームページ：https://kagoshima-jingu.jp/

【お問合せ先】

初午祭実行委員会（霧島市観光PR課内）

電話番号：0995-64-0895

ホームページ：https://www.city-kirishima.jp/kirikan/hatsuuma2026.html

【駐車場】

有（約1,200台）

【入場料】

無料

【交通アクセス】

［車］

・九州自動車道溝辺鹿児島空港ICから車で約25分

・東九州自動車道隼人西ICから約15分

［電車］

・ＪＲ隼人駅より徒歩約15分

【雨天時】

小雨決行

【交通規制】

当日は、交通安全対策のため、一部区間で歩行者専用道路等の交通規制を実施します。

初午祭お知らせ交通規制図

【祭りの由来】

室町時代、鹿兒島神宮の改築工事の監督として、宮内においでになった島津貴久公が宿で休んでおられるとき、不思議な夢を見られました。枕元に観音様が現れて「自分は馬頭観音である。長い間ここに居るんだが誰も顧みてくれるものがない。お堂を建てて私を祀ってくれないか、そうしたらこの国を守護し、末永く守ってやる。」といってスーッと消えてしまいました。

明くる朝、この話を宿元の神官に話すと「私も同じ夢を見た。」と言う。ちょうどそこへ神宮近くの日秀上人という偉い坊さんが碁を打ちにやってきて、「その夢なら私も見た。」という。三人が三人とも同じ夢を見た。「これはきっと観音様の有り難いお告げに違いない。」ということで、獅子尾丘(現在の隼人体育館の横)に正福院観音堂を建て日頃愛用した碁盤を材として観音像をお祭りするようになりました。

それからは、夢を見たその日、旧暦一月十八日を縁日と定めたくさんの馬をお堂にお参りに引いていくようになり、きれいに飾り立てた鈴かけ馬を踊らせたのが始まりだといわれています。