2026プレナスなでしこリーグ開幕記者会見LIVE配信決定のお知らせ

一般社団法人日本女子サッカーリーグ

3月9日(月)に開催予定の「2026プレナスなでしこリーグ開幕記者会見」のLIVE配信が決定いたしましたのでお知らせいたします。

【2026プレナスなでしこリーグ開幕記者会見 概要】

■日時：2026年3月9日（月） 13:30～（予定）

■YouTube配信URL：https://youtube.com/live/XJP1_DKdxYY

■会見参加者

なでしこリーグ１部（選手・監督）

◇選手：

村上 賀梨（Ｖ市原Ｌ）、河野 有希（オルカ）、堀江 美月（Ｓ世田谷）

藤澤 和心（Ｓ日体大）、室井 胡心（ニッパツ）、横山 久美（静岡）、橘 麗衣（名古屋）

常田 麻友（伊賀ＦＣ）、小島 美玖（Ａハリマ）、中野 琴音（湯郷ベル）、

桜井 由衣香（愛媛Ｌ）、坂本 理保（ヴィアマ）

◇監督：

落合 恵（Ｖ市原Ｌ）、石田 学（オルカ）、濱田 堯（Ｓ世田谷）

嶋田 千秋（Ｓ日体大）、山本 絵美（ニッパツ）、本田 美登里（静岡）、磯村 健（名古屋）

永井 良明（伊賀ＦＣ）、菅野 将晃（Ａハリマ）、和多田 充寿（湯郷ベル）

長谷川 歩（愛媛Ｌ）、佐藤 考範（ヴィアマ）

海堀 あゆみ 理事長

吉村 政弘 専務理事

大東まみ 氏（だいとう・まみ）（2026プレナスなでしこリーグ公式テーマソングアーティスト）

※出席者は変更となる場合があります。