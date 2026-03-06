株式会社リィが「J-Startup CENTRAL（第6期）」に選定されました

株式会社リィ

株式会社リィ（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：廣瀬あゆみ、以下「Lii」）は、Central Japan Startup Ecosystem Consortiumと経済産業省中部経済産業局の連携により推進される、グローバルな活躍を目指す有望なスタートアップを支援するプロジェクト「J-Startup CENTRAL（第6期）」の選定企業（全12社）の1社に選ばれたことをお知らせいたします。

■ J-Startup CENTRALについて

「J-Startup CENTRAL」は、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県に本社を置き、グローバルな飛躍を目指す有望なスタートアップを選定・集中支援するプログラムです。

「Central Japan Startup Ecosystem Consortium（愛知県、名古屋市、浜松市、岐阜県、三重県、静岡県、名古屋大学、一般社団法人中部経済連合会等で構成）」と経済産業省中部経済産業局とが連携して実施しています。

Central Japan Startup Ecosystem Consortium公式ウェブサイト(https://central-startup.jp/blog/introduce/j-startup-central_introduce/)

■ 株式会社リィ（Lii Inc.）について

効率化の果てに運動が失われた「文明の矛盾」に警鐘を鳴らし、人が本来持つ身体活動の喜びの再創造を目指しています。今回の選定では、その第一歩である児童発達支援「Lii sports」の独自DXモデルによる高い成長性と国際性が評価されました。「良質な運動機会を創造し、ドキドキがあふれる毎日をつくる」を理念に、名古屋から全国、そして世界へと良質な運動習慣を広げています。

【会社概要】

会社名：株式会社リィ（Lii Inc.）

代表者：廣瀬 あゆみ

設立：2018年11月1日

事業内容：児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、教育事業、フィットネス事業

本 社：愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8‐1御器所セントラルビル3A

Webサイト：https://liistyle.com/

