令和8年大雪被災生産者の農産物を「食べて応援」できる特設ページを新設。雪に覆われ、被害全貌は未だ見えず

株式会社ビビッドガーデン

今冬、東北から上信越地方を襲った記録的な大雪により、農業用ハウスや鶏舎の倒壊、果樹の枝折れ、土砂崩れなど、各地の生産者から深刻な被害がもたらされています。この度被害に遭われた生産者の皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。

いまだ雪に阻まれ被害状況が確認できない場所も多い中ではありますが、見込んでいた収穫量の約20%に被害が出ている、という生産者も出てきています。

そこで産直通販サイト「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元 里奈）は、今年の大雪被害に遭った生産者さんの農産物を「食べて応援」する特集ページを新設します。

特集ページURL：https://www.tabechoku.com/feature_articles/heavysnow-support-202603

また、今回の被害に遭われた生産者さんの支援窓口も設置しました。食べチョク未登録の方で被害に遭われた方は優先的に審査対応を行います。

令和8年大雪被害に遭った生産者さんの農産物を「食べて応援」について

■概要

今冬、東北から上信越地方を襲った記録的な大雪により、農業用ハウスや鶏舎の倒壊、果樹の枝折れ、土砂崩れなど、各地の生産者から深刻な被害状況が報告されています。

現在、食べチョク運営事務局にて詳細を確認していますが、いまだ雪に阻まれ被害状況が確認できない場所も多い状況です。

こうした状況を受け、被害を受けた生産者の農産物を「食べて応援」するための特集ページを新設しました。

皆さまの商品購入が生産者の大きな支えとなります。温かいご支援を何卒よろしくお願いいたします。

名称：令和8年大雪被害に遭った生産者さんの農産物を「食べて応援」

特集ページURL：https://www.tabechoku.com/feature_articles/heavysnow-support-202603

支援の背景

令和8年に東北から上信越地方を襲った記録的な大雪は、強い冬型の気圧配置と温暖化による水蒸気量の増加が主な要因といわれています。生産者から「報道は昨シーズンは多かったが、今回は少ないように感じる」「この状況を消費者へ知らせてほしい」というSOSをうけたため、被災生産者の商品を特集し販促活動を強化することにしました。

支援詳細

・特集ページの開設

被害に遭われた生産者の商品を特集したページを新設します。

※掲載にあたり、被害状況を運営で確認しています。

URL：https://www.tabechoku.com/groups/5343

・その他

SNSやプレスリリースによるリアルタイムな情報発信（#農家漁師からのSOS）、予約商品などの出品サポート、新規登録の審査体制強化などを実施します。その他、被害の拡大に合わせて順次必要な対応を早急に取っていきます。

被災生産者の皆さまへ

・食べチョク登録済みの方

支援やサポートを希望する生産者はこちらからご連絡ください。

URL：https://forms.gle/tgPv98cC3K7e6Z6R6

・食べチョク未登録の方

お困りの方は優先的に審査を実施し、最短1日で出品可能です。申請フォームの特記事項に「令和8年大雪被害に伴いサポート希望」の旨をご記載ください。

https://www.tabechoku.com/lp/farmer/

メディアの皆様

今回の大雪被害に限らず、気候変動や自然災害の影響を受けている生産者の被害状況に関する情報の提供が可能です。地域、品目別に状況をヒアリングされたいメディアのご担当者様は、下記フォームよりご連絡ください。

https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

生産者の被害状況について（2026年3月6日 現在）

被害を受けた生産者から寄せられた声とともに、現在の状況について一部をご紹介いたします。

おおわにシャモロックファームさん（青森県 大鰐町）

生産者の声：断続的に雪が降り続いた影響で、鶏舎の雪下ろしが間に合わず、1棟が倒壊してしまいました。幸いにも、人や鶏に被害はありませんでした。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/3077535

商品ページ：https://www.tabechoku.com/producers/3077535/products

ライスさん（新潟県 長岡市）

生産者の声：切り立った山が崩れ、山頂からの雨や融雪水が流れている水路を塞いでしまいました。

山間地のため、雪が消えないと分からないですが、田んぼへの道に杉の倒木があり、通れない状況です。また、融雪水による山崩れを心配してます。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/3078091

商品ページ：https://www.tabechoku.com/producers/3078091/products

安野農園さん（山形県 鶴岡市）

年始から豪雪となり、梨棚やラ・フランスが雪害にあいました。一番ひどいのは梨棚で棚のワイヤーと線が切れてしまい、自力での修理にかなり時間と費用がかかります。

樹も折れた箇所は戻るのに数年かかります。余計な重労働になり、現場は疲弊している状況です。

なんとか収穫まで辿り着けるよう尽力して参ります。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/22000

もりやま園さん（青森県 弘前市）

豪雪により、重たい雪の重圧で主幹が裂けたり、主枝が折れる被害が多発しました。

何十年とかけて育ててきたりんごの木が傷つきましたが、再生に向けて一歩ずつ取り組んでいます。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/23770

商品ページ：https://www.tabechoku.com/producers/23770/products

かんだファームさん（新潟県 柏崎市）

大雪の影響（雪解け水）により主要幹線道路が崩落し、迂回路を使うも通常10分で移動できた圃場に40分以上かかるようになり、機械移動も困難になりました。

その他ハウスの倒壊など影響がありました。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/27823

商品ページ：https://www.tabechoku.com/producers/27823/products

田中林檎園さん（青森県 弘前市）

昨シーズンに続き2年連続の被害となりました。大雪対策として支柱も入れていましたが、それを超える大雪でした。

りんごは枝がダメになると回復まで数年、伐採すると収穫してお届けできるようになるまで10年～20年以上かかります。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/23168

商品ページ：https://www.tabechoku.com/producers/23168/products

きのこはうす上村さん（新潟県 南魚沼市）

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/20497

商品ページ：https://www.tabechoku.com/producers/20497/products

伊藤果樹農園さん（青森県 青森市）

大雪により、りんごの枝が折れたり、主幹が避ける被害が発生しました。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/28741

商品ページ：https://www.tabechoku.com/producers/28741/products

はなわりんご園さん（青森県 北津軽郡板柳町）

りんごの樹の太枝が雪の重みと沈降で裂傷し、若木も雪の沈降で裂傷してしまいました。地熱で地面と雪の間に隙間ができ、地上60cm位までねずみの食害が出ています。

生産者ページ：https://www.tabechoku.com/producers/23682

商品ページ：https://www.tabechoku.com/producers/23682/products

現在支援中の生産者の商品一覧はこちら

食べチョクが実施するサポートについて

食べチョクは、気候変動による収穫量減少や、台風や地震などの自然災害で被害を受けた生産者や、新型コロナウイルス感染拡大や物価高騰などの影響で経営環境が急激に悪化した生産者に対するサポートを行ってきました。

＜関連するプレスリリース＞

■令和8年 大雪や雹によるレモン・柑橘被害支援プログラム

食べチョクが令和8年大雪や雹によるレモン・柑橘被災生産者向け支援プログラムを実施。出荷予定の約5割を破棄せざるを得ない生産者も

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000447.000025043.html

■令和7年 瀬戸内海の牡蠣大量死被害支援プログラム

食べチョクが瀬戸内海の牡蠣大量死による被災生産者向け支援プログラムを実施。出荷予定の牡蠣の約8割が死滅した生産者も

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000339.000025043.html

■2025年8月 大雨による被災生産者向け支援プログラム

食べチョクが令和7年8月の大雨による被災生産者向け支援プログラムを実施。農園や農機具の浸水で収穫間近の果物が被害に遭う生産者も

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000327.000025043.html

■2025年7月 梅農家支援プログラム

最大1,000万円の雹被害も。食べチョク、梅農家を支援する緊急プログラムを開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000318.000025043.html

■2025年6月 さくらんぼ収穫量減少

さくらんぼ生産者の8割が収穫量減を予測。一方で食べチョク内の流通額は1.5倍に拡大。買って応援クーポンを限定配布

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000314.000025043.html

■2025年5月 梅農家支援プログラム

梅の流通額が1.8倍に拡大。7割の生産者が収穫量減を予測。不作で高まる産地直送ニーズに応え、買って応援クーポンを限定配布

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000313.000025043.html

■2024年6月 さくらんぼ農家支援プログラム

猛暑の影響で4,000万円規模の損害も。さくらんぼ農家支援プログラムを食べチョクが実施。昨年対比50%以上売上が減少した農家が約4割

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000273.000025043.html

■2024年5月 ALPS処理水放出開始

経済産業省のALPS処理水関連の支援事業に参画

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000262.000025043.html

■2024年1月 令和6年能登半島地震

令和6年能登半島地震を受け、避難所への食材提供と被災生産者向け支援プログラムを開始

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000249.000025043.html

■2023年8月 ALPS処理水放出開始

ALPS処理水放出開始に伴い、食べチョクが漁業者向けサポートを実施

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000025043.html

■2023年7月 大雨被害

大雨による被災生産者向け支援プログラムを実施

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000226.000025043.html

■2023年6月 令和5年6月の台風2号被害

販売できる商品がない生産者の応援チケットの販売・1注文あたり300円を生産者に寄付・特集ページの開設

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000025043.html

■2023年6月 雹（ひょう）霜被害支援

商品をすぐに販売できない生産者のために応援チケット500円の販売

https://www.tabechoku.com/feature_articles/202305-frosthail

■2023年3月 酪農家支援

対象商品1購入あたり100円を食べチョクから生産者に寄付及び食べチョクに新規登録する酪農家の審査体制を強化

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000025043.html

■2022年8月 東北地方を中心とした大雨被害

商品をすぐに販売できない生産者のために応援チケット500円の販売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000025043.html

■2022年6月 物価高騰で経営環境が悪化している生産者のサポート

生産者の現状と値上げに関する消費者への理解を促す特集ページの開設や商品の値上げに伴う問い合わせのサポートを実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000025043.html

■2021年8月 令和3年8月の大雨被害

販売できる商品がない生産者の応援チケットの販売・1注文あたり300円を生産者に寄付・特集ページの開設

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000025043.html

■2021年8月 令和3年8月の大雨被害

販売できる商品がない生産者の応援チケットの販売・1注文あたり300円を生産者に寄付・特集ページの開設

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000025043.html

■2021年7月 令和3年度7月の大雨被害

特集を新規開設し、販促を強化。被災生産者の新規出品の優先審査を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000025043.html

■2021年7月 新型コロナウイルス＜緊急事態宣言＞

「売り上げの早期入金」と「お酒の生産者応援プログラム」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000025043.html

■2021年4月～6月 新型コロナウイルス ＜緊急事態宣言＞

「売り上げの早期入金」と「まとめ買い補助プログラム」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000025043.html

■2021年1月 新型コロナウイルス ＜緊急事態宣言＞

1注文につき最大500円を負担する「巣ごもり応援プログラム」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000025043.html

■2020年7月 豪雨被害

特集ページの開設・1注文あたり300円を生産者に寄付・予約商品の出品サポート

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000025043.html

■2020年3月 新型コロナウイルス ＜緊急事態宣言＞

飲食店向けに、全商品10%を食べチョクが負担・購入いただいた飲食店を公式SNSで紹介

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000025043.html

■2020年3月 新型コロナウイルス ＜緊急事態宣言＞

全商品の送料500円を食べチョクが負担する「生産者応援プログラム」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000025043.html

「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・⿂・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」など5つの定期便を提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」や、ふるさと納税の返礼品として食べチョク生産者の食材を楽しめる「食べチョクふるさと納税」も展開しています。

2026年2月時点でユーザー数は130万人、登録生産者数は11,400軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

・食べチョクのコンセプトやストーリーがわかるサービス紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000295.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

株式会社ビビッドガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日：2016年11月29日

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、ネットスーパー「食べチョクドットミィ」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/vivid_garden_jp