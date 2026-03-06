なとり×カルビーのコラボレーションフレーバーが新登場！「チータラ(R)」と「ピザポテト(R)」が出会った、新たなおいしさ！ 「チータラ(R) ピザポテト(R)の風味」

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区、会長兼社長：名取三郎）は、「チータラ(R) ピザポテト(R)の風味」を3月16日（月）より期間限定で新たに発売いたします。

■製品背景

「チータラ(R)」は当社のロングセラー製品で、常温保存でき、いつでもどこでも手軽に食べられるという特長があります。

このたび、1992年から発売されロングセラー製品であるカルビー「ピザポテト(R)」とのコラボレーションフレーバーの「チータラ(R)」を発売いたします。

お酒のおつまみのイメージが強い「チータラ(R)」ですが、最近ではおやつとしても利用され、食シーンの幅を広げています。また当社の調査によると、おつまみを食べるきっかけは「親が食べていた」という理由が最多です。そんな「チータラ(R)」をもっとお酒のおつまみ以外でも食べる機会を創出したく、大人から子どもまで多くの方におやつとして愛されているカルビー「ピザポテト(R)」とのコラボレーションを実施することとなりました。

「チータラ(R)」と「ピザポテト(R)」を組み合わせた新しい味わいは、お酒のおつまみはもちろん、おやつとしても「おいしそう！」というワクワクした楽しい気持ちをお届けすることが期待できます。

ロングセラー製品同士のコラボレーションにより、おつまみにもおやつにもぴったりのワクワク楽しくなる製品をお届けします。

■製品特長

▹「ピザポテト(R)」を再現した味わい

「ピザポテト(R)」にも配合されているチーズ、トマト、パセリ、じゃがいもを使用し、再現度を高めました。

▹「ピザポテト(R)」の味わいを引き立てる設計

クセのない味わいのチーズをブレンドして使用することで実現しています。

▹思わず食べたくなる鮮やかな色合い

「ピザポテト(R)」のチーズ味フレーク部分をイメージしたオレンジ色にし、見た目でも食欲をそそります。

■プレゼントキャンペーン実施

コラボ製品発売を記念し、X（旧Twitter）キャンペーンを実施します。

実施期間：2026年3月27日（金）～4月3日（金）23:59

応募条件：なとり公式アカウントとカルビー公式アカウントをＷフォロー。

該当ポストをリポストにて応募完了！

当選者数：10名様

当選賞品：カルビー「ピザポテト(R)」、なとり「チータラ(R) ピザポテト(R)の風味」各12袋

■製品開発者コメント

Q.こだわりのポイントを教えてください

「ピザポテト(R)」の味わいを最大限忠実に再現するため、チーズはもちろんですがそれ以外に「ピザポテト(R)」で使用している素材を粉末化したものを使用して「ピザポテト(R)」らしさを表現しました。結果として、カルビーご担当者様にもお墨付きをいただいた味わいとなっています。

Q.おすすめのアレンジレシピはありますか？

当社では2024年よりしゃぶしゃぶをより楽しんでいただくレシピとして、「チーしゃぶ」をご提案しており、おかげ様でご好評いただいております。

「チータラ(R) ピザポテト(R)の風味」は、鍋の中でも特に同じ洋風の味わいの「トマト鍋」や「チーズ鍋」にぴったりだと考えております。おつまみやおやつとしてそのまま食べていただくのはもちろんのこと、ぜひ、「チーしゃぶ」としてお食事の時間もお楽しみいただければと思います。

レシピ▶https://www.natori.co.jp/joy/recipe/category02/category02_31.html

（開発担当、製品企画担当）

■製品概要

