求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」、番組10周年記念『初耳学フェス2026』とコラボ！

株式会社カカクコム

株式会社カカクコム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：村上 敦浩）が運営する求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」は、『日曜日の初耳学（MBS/TBS系全国ネット）』の放送開始10周年を記念したライブイベント「初耳学フェス2026」とコラボレーションし、イベントの舞台裏を支える1日限定の「激レア求人」の募集を開始したことをお知らせします。

特設ページ：https://求人ボックス.com/tieup/hatsumimigaku-fes2026/(https://%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9.com/tieup/hatsumimigaku-fes2026/)

「初耳学フェス2026 激レア求人キャンペーン」について

掲載数2,000万件超の豊富な求人情報を細かなニーズに合わせて一括検索できる「求人ボックス」では、日常的なお仕事探しにとどまらず、「一生の思い出になるような特別な体験」を提供する希少な求人も多数取り扱っています。今回は、このような多様で魅力的な仕事との出会いをより多くの方に知っていただきたいと考え、本キャンペーンを企画いたしました。

豪華アーティストやタレントが集結する夢の舞台を「参加者（スタッフ）」として支えることができる、金銭以上の貴重な経験をご用意しています。

募集内容のポイント

「1日限定の夢の現場」へ

豪華出演陣が揃うフェスの裏側にスタッフとして参加できるプレミアムな体験です。リハーサルへの立ち合いから、ケータリング準備、進行サポートまで、熱気あふれる現場を間近で体感いただけます。

「時給換算6,000円」の好条件

「稼働5時間程度で日給3万円」という条件で募集します。春休みを利用して特別な経験と合わせて給与を得たい方にも、魅力的な条件となっています。

＜募集要項＞

業務内容 ：イベント舞台裏サポート（リハーサル立ち合い、ケータリング準備など）

勤務地 ：代々木第一体育館

待遇 ：日給3万円（稼働5時間程度）

詳細・応募URL：https://求人ボックス.com/jbi/1496c52d34bc5d945c210c5fa3fda255(https://%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9.com/jbi/1496c52d34bc5d945c210c5fa3fda255)

「求人ボックス」について

カカクコムが展開する求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」は、サービス開始10周年を迎えた2025年にブランドリニューアルを実施。新たなブランドメッセージ「あなたの明日が、詰まってる。」とともにブランドロゴの刷新を行いました。

求人掲載数は2,000万件以上。全国の求人情報から、キーワード、給与、勤務地、こだわり条件などから求人情報を簡単に検索でき、気になる求人があればすぐに応募も可能。独自の求人統計データや豊富な記事コンテンツも備え、一人一人に合った仕事探しをサポートしています。また、パーソナライズされた求人情報の通知や、会員登録（無料）によるプロフィールの保存、転職サポート機能などもご利用いただけます。

こうした細かなニーズに合わせて検索できる点が評価され、若年層からシニア層まで幅広い方々にご利用いただいています。

求人ボックスでは、今後も機能の拡充と情報の充実に取り組み、求職者と企業をつなぐ情報プラットフォームとして、より一層価値のあるサービスを提供してまいります。

【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番地7 デジタルゲートビル

代表取締役 ：村上 敦浩

事業内容 ：サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

当社運営サイト：https://corporate.kakaku.com/service