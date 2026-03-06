にぎやかOK！赤ちゃん歓迎の特集展示「子連れdeアートWEEK　0歳からのワイワイびじゅつかん」開催

徳島県

１ 趣旨

誰もが楽しめる美術館をめざすユニバーサル美術館展シリーズ。今回は赤ちゃんや子ども連れの方にも安心して美術館を楽しんでもらえる企画展です。親しみやすい作品を集め、美術館デビューにぴったりなメッセージやクイズ、お絵描きコーナーなど楽しいプログラムを用意します。赤ちゃんも大人ものびのび、にぎやかＯＫのユニバーサルな未来の美術館マナーを提案します。休憩コーナーもあります。

ユニバーサル美術館展は、平成30(2018)年から開催しているシリーズ企画です。

２ 展覧会名：特集展示「子連れdeアートWEEK 0歳からのワイワイびじゅつかん」

３ 会期：令和8（2026）年3月7日［土］-3月22日［日］

４ 会場：徳島県立近代美術館 展示室3

５ 主催：徳島県立近代美術館

６ 開館時間：9時30分～17時

７ 休館日：毎週月曜日

８ 観覧料：一般200[160]円／高・大生100[80]円／小・中生50[40]円

○ [ ] 内は20名以上の団体料金

○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をご提示いただいた方とその介助をされ る方1名は観覧料が無料になります。

○65歳以上の方で年齢を証明できるものをご提示いただいた方は観覧料が無料になります。

○小・中・高生は土・日・祝日、学校の春休み期間の観覧料が無料になります。

○大学生・一般は、祝日の観覧料が無料になります。

○未就学児は無料です。

○同時開催中の所蔵作品展も、あわせてご覧いただけます。

９ 本展の特長

○ にぎやかOK！赤ちゃん歓迎の企画展

泣いても、笑っても大丈夫。「にぎやかOK」が合言葉の企画展です。小さなお子さま連れでも気兼ねなくご来場いただけます。展示室では、話し声が気になりにくいよう音楽や環境音を流し、リラックスして過ごせる空間づくりをしています。

○ 雨の日も安心。屋内でゆったり過ごせる空間

会場はすべて屋内のため、天候を気にせず楽しめます。美術作品とキッズスペースがひとつの大きな空間にまとまっているので、お子さまを見守りながら鑑賞できるのも安心ポイント。見渡せる開放的な空間で、ゆったりとお過ごしください。

○予約不要！親子でアートを楽しめる週末イベントも

「おいでおいで美術館デビュー『おえかき＋おしゃべり』」や「ベビーカーde展示解説」など、親子で楽しめるプログラムを毎週末開催します。作品をきっかけに、親子の会話が自然に広がるひとときに。はじめての美術館体験にもおすすめです。

10 関連行事

○おいでおいで美術館デビュー「おえかき＋おしゃべり」 3/7(土)、11(水)、14(土)

○にぎやか鑑賞会 3/8(日)、21(土)

○大人もにぎやかツアー 3/8（日）

○ベビーカー de 展示解説 3/15(日)、22(日)

○こども鑑賞クラブ＋「ワイワイびじゅつかん」【要申込】3/14（土）

○目と手でアートなおしゃべり会 3/15（日）

講師：一般社団法人 手話エンターテイメント発信団 oioi

○スペシャルワイワイDAY 3/20（金・祝）

○からだでアートとあそんじゃおう 3/22（日）

講師：庄崎隆志（演出家・劇作家・俳優・ノンバーバルコミュニケーター）

※詳しい日時、申込方法など、詳しくは当館ホームページを参照してください。

https://art.bunmori.tokushima.jp/yoji/