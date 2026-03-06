ペット供養「docco」、楽天市場に公式ショップをオープン、ペット用お骨壷「しっぽの骨壷」を販売開始

株式会社ドッコ

株式会社ドッコ（本社：静岡県静岡市）は、ペット供養と祈りのブランド「docco（どっこ）」の公式ショップを、2026年3月5日より楽天市場にて正式オープンいたしました。楽天市場での展開により、代表商品「しっぽの骨壷」を、日々の暮らしの中で探しやすい導線でお届けしていきます。

「うちの子」の色を「しっぽ」で選べる、お骨壷。見て、触れられる、天然ウールのやわらかな手触りのふわふわしっぽ。

楽天市場出店について

ペットとの別れはとても個人的で、選ぶ時間にも迷いが生まれやすい領域です。また、どこで探したらいいかも分からず、求める際のハードルも高くなってしまいがちです。一方で、日常の延長線上で情報を探し、安心できる導線で購入したいというニーズもあります。楽天市場は、ペット用品や暮らしのアイテムを探すときに、日常的に使われる場所です。その導線の中で、必要なときに自然に見つかる、選べる、という場所として楽天市場に公式ショップを開設しました。

ペット用お骨壷「しっぽの骨壷」

楽天市場の公式ショップではペットのための専用お骨壷「しっぽの骨壷」を中心に取り扱います。毛色を選べるやわらかなフェルトのアクセントを組み合わせ、暮らしの中でそっと馴染むようにデザインされています。

「しっぽの骨壷」シリーズは、お骨壷本体のカラーをホワイトまたはグレーから選べます。サイズは2寸・3寸・4寸・5寸のラインナップで、小型犬や猫、一部の中型犬まで納骨が可能です。しっぽ部分の毛色や模様は、合計42種類のバリエーションからお選びいただけます。

シンプルでインテリアに調和しつつ、うちの子を感じる「しっぽ」。その子への気持ちを込めて選ぶ、選べるお骨壷。詳細情報

しっぽの骨壷シリーズ

サイズ：2寸（約200cc）／3寸（約500cc）／4寸（約1000cc）／5寸（約2100cc）

素材：陶器・フェルト・天然ウール

カラーと模様：42種類

本体カラー：ホワイト／グレー

今後の展開

ペットのための買い物は、フードやケア用品など日々の暮らしの中にたくさんあります。いつか必要になる選択も、できるだけ自然に納得して選べるように。「この子に合うものを選びたい」という気持ちにそっと寄り添える場をこれからも整えてまいります。

ブランド情報

「docco - どっこ」

犬や猫、小動物、鳥さんなど、動物・ペットのやさしい供養と祈りのために。

大好きだったあの子の場所を。

かわいがることは、終わらない。

【本件に関するお問い合わせ先】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――



株式会社ドッコ

〒422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇1143番地の6

TEL：054-397-8368



【公式サイト】

https://docco.co.jp/

【楽天市場 公式ショップ】

店舗名：docco 楽天市場店

URL：https://www.rakuten.co.jp/docco/



―――――――――――――――――――――――――――――――――――

※本広報資料の転送・引用は、ご自由にご利用ください。

※ニュースリリースに記載された内容は発行日現在のものです。予告なく変更となる場合があります。