【神奈川・相模原市】～「おもちゃ」と「木のぬくもり」があふれるサステナブルイベント～さがみ湖MORI MORI「スプリングフェスタ2026」3/20(金・祝)～22(日)開催

富士急行株式会社

首都圏から車で50分、豊かな森に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖 MORI MORI」（神奈川県相模原市）では、 “遊べば遊ぶほど森が元気になる” ネットポジティブパークとして、楽しむことがそのまま地球へのプラスになる取り組みをおこなっています。そして3月20日（金・祝）～22日（日）の3日間、「おもちゃと木のぬくもり」をテーマに、

遊びながらモノの大切さを学べる「MORI MORIスプリングフェスタ2026」を開催します。

本イベントは、「大切にしてきたおもちゃやモノが次の誰かの宝物として生まれ変わるよろこび」や「自然の素材を活かす楽しさ」を親子で体験しながら学べる、ワクワクがあふれる特別な催しです。

「おもちゃ盛りだくさん！おもちゃパラダイス」では、使わなくなったおもちゃやぬいぐるみが集まる「巨大おもちゃプール」が登場します。また、「ウッドトイカーニバル」では、木の球を転がす巨大ピンボールや輪投げ、木琴など、木の温もりや音を楽しめる8種類の木製遊具を体験できます。さらに、自転車発電で電動おもちゃを動かす「発電チャレンジ」など、遊びを通じて「資源の循環とその大切さ」を学べるコンテンツも充実しています。

「かがやく！ステージイベント」では、地元の学生たちが吹奏楽やダンスなどのパフォーマンスを披露します。新しい季節への想いがこもったステージで、日々の努力の成果をご覧いただけます。「お花見キッチンカー」や、夜のライトアップを彩る間伐材製トイカメラづくりワークショップなど、1日を通して五感で自然を感じられる多彩なプログラムが展開される、特別な3日間です。

会場運営に必要な電力の一部を太陽光発電による“ゼロカーボン電力”でまかない、地産地消エネルギーを活用した持続可能な運営を実現します。自然と遊び、学び、守るよろこびを届ける「MORI MORIスプリングフェスタ2026」に、ぜひご注目ください。

「MORI MORIスプリングフェスタ」開催概要

開催日

2026年3月20日（金・祝）～22日（日）

開催時間

11時～20時

開催場所

園内 イベントステージ広場

※雨天の場合、一部中止となります。

WEBサイト： https://www.sagamiko-resort.jp/springfesta2026/

■「おもちゃ盛りだくさん！おもちゃパラダイス

・「巨大おもちゃプール」

体験料：無料

事前に回収した、対象年齢を卒業してご家庭で使わなくなったおもちゃが集合する2種類の「おもちゃプール」が登場します。ふわふわのぬいぐるみたちが集まる「もふもふおもちゃ箱プール」と、ミニカーやソフトビニールトイなどが集まる「わんぱくおもちゃ箱プール」です。

使わなくなったおもちゃを「誰かがまた使う」形へバトンタッチすることで、ゴミを減らし、資源を循環させるサステナブルな行動を学べます。イベント終了後、おもちゃは相模原市の「おもちゃもったいないセンター」や、近隣施設への寄付を予定しています。

・「ウッドトイカーニバル」

体験料：無料

間伐材を使用した全8種類の木製遊具が勢ぞろいします。輪投げなど懐かしい遊びを通じて、木の質感による手ざわりや音の違いを楽しめる、温かみのあるウッドトイです。

＜遊べるウッドトイ＞

ピンボール、輪投げ、もっくり、落とし穴ゲーム、リングトス、コロコロツリー、カスタネット、木琴

・「モルック/MORI MORIモルック体験エリア」

体験料：無料

木製のピン（スキットル）を投げ棒（モルック）で倒す、北欧発祥のユニバーサルスポーツ「モルック」の体験エリアが登場します。ボウリングのような感覚で楽しめるこのスポーツを通じて、木材活用について学ぶことができますスタッフが園内の間伐材で手作りした、「MORI MORIオリジナルモルック」も登場します。

・「発電機チャレンジ」や「チョークラクガキ広場など」遊びが盛りだくさん

自転車をこいで発電し、その電気でおもちゃを動かす「発電チャレンジ」や、卵・貝殻をアップサイクルしたチョークで自由に描ける「チョークラクガキヒロバ」など、会場はまるでおもちゃ箱のように遊びが盛りだくさんです。

■ステージ発表イベント「かがやく！ステージフェスティバル」

地元の学生たちによるパフォーマンスイベントを開催します。また、相模原市緑区のマスコットキャラクター「ミウル」も登場し、かわいらしいパフォーマンスでイベントをさらに盛り上げます。

＜パフォーマンス予定＞

3月20日（金・祝）：吹奏楽、和太鼓演奏

3月21日（土） ：ダンス、吹奏楽

3月22日（日） ：ソーラン節演舞

■「木のぬくもりワークショップ」

・「木のトイカメラづくり」

園内の森の健康を守るために間伐した木を使った、トイカメラづくりワークショップです。レンズにはホログラムフィルムを採用。ファッションの一部として首からかけて遊べるほか、夕方以降のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」では、フィルム越しにイルミネーションの光に星やハートなどの模様が浮かび上がり、1日中楽しめるトイカメラです。

時間

11時～18時

体験料

１個800円

所要時間

約15分

・薪割り体験＋三色お花見マシュマロ焼き

キンドリングクラッカー（薪割り台）を使って薪割り体験ができます。さらに、自分で割った薪をくべた焚火で、お花見団子風の三色マシュマロを焼いて味わえる、甘いご褒美付きのプログラムです。

時間：11時～20時

体験料：600円（薪割り体験＋マシュマロ）

■春の園内散策にぴったり「お花見キッチンカー」

お花見をテーマに、春や桜をイメージした写真映えメニューや、散策しながら楽しめるワンハンドメニューを販売するキッチンカーが6台登場します。

イベントの魅力盛りだくさん

キッチンカー ※イメージ甘酒さくら 550円大粒団子さくらあん 750円

そのほかにも、園内で咲いた花の種入りカプセルが手に入る「種ガチャクレーンゲーム」や、間伐材に菌を打ち込んで育てる「原木しいたけ展示」など、サステナブルなプログラムが多彩に開催されます。さらに、隣接の日帰り温浴施設「さがみ湖温泉 うるり」では、露天風呂にヒノキの間伐材を浮かべ、香りとぬくもりを楽しめる特別なヒノキ風呂が登場します。園内全域で、自然と地元の魅力をまるごと味わえる体験が揃っています。各コンテンツの実施日時など詳細は、順次WEBサイトでご案内します。

本イベントへの想い

さがみ湖MORI MORIは、自然と調和し、訪れるすべての方々に感動的な体験を提供する「ネットポジティブパーク」というコンセプトのもと運営をしております。各部署から選出された「ネットポジティブ推進プロジェクトチーム」が主体となり、枠にはまらない柔軟な発想やそれぞれのメンバーの強みを活かし、当園に関わる皆さまが楽しめるイベントを目指し、さまざまな企画を計画しています。

さがみ湖MORI MORI 営業データ

営業時間

平日10：00～20：00

休日9：30～20：30

※営業時間は日により異なります。WEBサイトをご確認ください。

料金

入園料

大人2,000円～、小人/シニア1,300円～、ペット(犬)1,000円(2頭目以降500円)

フリーパス

大人 4,700円～、小人/シニア3,700 円～、ペット(犬)2,000円

ナイトフリーパス

大人3,000円～、小人/シニア2,400円～、ペット(犬)1,500円

※小人は3歳～小学生以下、シニアは65歳以上

※料金は時期により異なります。

※16時からリフト乗車料金が無料です。

※ナイトフリーパスは14時から販売します。

交通

お車の場合

・中央自動車道相模湖東出口から約 7 分

・圏央道相模原ICから約15分､圏央道高尾山ICから約 20分

電車の場合

・JR中央本線相模湖駅から三ヶ木行きバスで約8分

・JR 横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50 分

いずれも「さがみ湖MORIMORI前」下車

お問い合わせ

さがみ湖MORI MORI

TEL 0570-037-353

会社概要

社名

相模湖リゾート株式会社

代表者

鈴木 康弘

設立

2006年12月22日

所在地

神奈川県相模原市緑区若柳1634番地

事業内容

レジャー・サービス業

公式HP

https://www.sagamiko-resort.jp/