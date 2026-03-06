carderia(TM)池袋店、1周年記念イベントとしてポケカ2023-24日本代表プレイヤー「くらぽん」氏主催「くらぽんカップ」を開催
アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624）が運営するトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）池袋店」は、1周年を記念した企画の一つとして、ポケモンカードゲーム（ポケカ）のイベント「くらぽんカップ」を開催いたします。
本イベントは、ポケモンカードゲームの大会シーンで活躍し、「ポケカ2023-24日本代表」に選出されたプレイヤー「くらぽん」氏が主催するイベントです。carderia池袋店を会場として開催され、プレイヤー同士が交流しながら競技を楽しむコミュニティイベントとして実施されます。
carderiaでは、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、トレーディングカードを通じた交流の場づくりを目指して店舗運営を行ってまいりました。対戦を楽しむプレイヤーの方々はもちろん、コレクションを目的としたお客様にもご来店いただき、多様な楽しみ方が交差するコミュニティ拠点として歩みを重ねています。
今回開催する「くらぽんカップ」は、そうした取り組みの延長線上に位置付けられる1周年記念イベントの一つです。プレイヤー主導の大会を通じて、トレーディングカードを楽しむコミュニティの交流促進を図ります。
今後も1周年を記念した企画を順次展開していく予定です。イベントに加え、店舗ならではの商品企画や特別販売など、トレーディングカードの魅力を多角的に楽しめる取り組みを予定しています。プレイヤーとコレクター双方にとって魅力あるコミュニティ拠点であり続けるため、新たな価値の提供に取り組んでまいります。
■くらぽん / Akira Kurasaki
ポケモンワールドチャンピオンシップスで2023年・2024年と2年連続で日本代表を務め、世界最高峰の舞台で活躍するプレイヤーです。2024年にはチャンピオンズリーグ札幌で優勝を果たすなど、国内外の大会で実績を残しています。さらに、2026年の国際大会でも上位入賞を果たすなど、現在も大会シーンで活躍を続けています。
また、自身で「くらぽんカップ」を主催するなど、ポケカコミュニティの発展にも貢献。トッププレイヤーとして、多くのファンから支持を集めています。
X：https://x.com/pokepongkura
■ 大会概要
大会名：第10回くらぽんカップ in carderia(TM)池袋店
開催日：2026年3月15日（日）
受付：11:30～12:00（この時間内に受付を行います）
大会形式：予選スイスドロー5回戦、上位8名による決勝トーナメント
参加枠：32名（エントリー多数の場合は先着順）
・参加賞
carderia池袋店で使用できる商品券 \200
・ 大会賞品
1位・2位：各1BOX
（ニンジャスピナーまたはメガドリームexを1位の方から選択）
Top4：carderia池袋店で使用できる商品券 \3,000分
Top8：carderia池袋店で使用できる商品券 \1,000分
・ エントリー方法
大会エントリーは以下のTonamelページより受け付けています。
https://tonamel.com/competition/VTt9x
■ 店舗概要
・店舗名：carderia(TM)（カーデリア）池袋店
・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階
・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分
※営業時間は公式Xにてお知らせいたします
・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb） https://x.com/carderia_ikb
・TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@carderia_ikb
・carderia（カーデリア）とは
2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名が示す通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供いたします。
コアファンから初心者まで、幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援してまいります。