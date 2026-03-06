北海道No.1の木ゾリ王を決める！「第2回 Sori-1 JAPAN 北海道木ゾリ選手権大会」札幌テイネスキー場で開催

一般社団法人日本木ゾリ協会ゴールシーン（イメージ）

一般社団法人日本木ゾリ協会は、2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、北海道

札幌市のサッポロテイネスキー場にて開催されるウインタースポーツイベント

「ウインタースポーツフェスティバル」において、木製ソリを使用した雪上スポーツ

スノーリュージュ（木ゾリ）体験会を実施します。



さらに22日（日）14時からは、北海道ナンバーワンを決める大会

**「第2回 Sori-1 JAPAN 北海道木ゾリ選手権大会」**を開催します。

本大会は、日本国内で衰退の危機にあるソリ競技の普及を目的に、元ソリ競技選手を中心とした団体「一般社団法人日本木ゾリ協会」が主催。

共催はウインタースポーツフェスティバル実行委員会、後援は札幌リュージュ連盟が務めます。

全国で広がる「スノーリュージュ（木ゾリ）」

スノーリュージュ（木ゾリ）は、欧米では広く親しまれている雪上スポーツです。

日本ではまだ馴染みが薄いものの、近年、全国のスキー場で体験イベントや大会が開催され始めています。



特徴は、

・誰でも初日から簡単に滑走できる

・スキーやスノーボードのようにスラローム操作が可能

・子どもから大人まで参加できる

という点で、ウィンタースポーツ初心者でも楽しめる新しい雪上コンテンツとして注目されています。

今回の大会では、直線スピード勝負のレースだけでなく、ソリ操作技術が求められるスラローム競技も実施。

北海道のスノーリュージュ（木ゾリ）No.1を決めるにふさわしい大会となります。

エキスパート部門（イメージ）チャレンジ部門（イメージ）



大会概要

大会は木製ソリ「スノーリュージュ」を使用し、以下の2部門で実施します。

■ エキスパート部門

旗を避ける様にスラロームにて滑走し、2本の合計タイムで順位を競う技術系レース。

体験会で滑走練習を行い、スラローム滑走ができると認定された選手のみ出場可能。

※参加者多数の場合は1本の滑走タイムとなる可能性があります。

■ チャレンジ部門

4人同時スタートによる直線スピードレース。

トーナメント方式で勝者が勝ち上がる、観戦でも盛り上がるレース形式。



大会は男女混合で実施され、約70名程度の参加を想定しています。

大会スケジュール

3月21日

木ゾリエリアにて無料体験会を実施

大会参加希望者には滑走練習と大会案内を実施

3月22日

10:00 大会受付開始（先着順）

14:00 競技説明

14:05 大会開始

レース終了後 表彰式



参加賞（参加者全員）

コカ・コーラ社製品1本（コークオンチケット提供）

ホットミルク1杯（キッチンカーにて引き換え）

副賞

【エキスパート部門】

1位

・サッポロテイネスキー場1日券

・コカ・コーラ1ケース

【チャレンジ部門】

1位

・サッポロテイネスキー場1日券

・コカ・コーラ1ケース

2位

・サッポロテイネスキー場5時間券

・コカ・コーラ1ケース

3位

・サッポロテイネスキー場5時間券

・コカ・コーラ1ケース



ソリ競技の未来へ

スノーリュージュは、誰でも気軽に楽しめる雪上スポーツとして、ソリ競技の新しい入口となる可能性を持っています。

日本木ゾリ協会では、体験イベントや大会を通して、子どもたちや一般の方々にソリ滑走の楽しさを伝え、将来のソリ競技者発掘につなげる活動を全国で行っています。

北海道の雪とスキー場の環境を活かしたこの大会は、

新しいウィンタースポーツ文化の広がりを象徴するイベントとなります。

名称：第2回 Sori-1 JAPAN 北海道木ゾリ選手権大会

場所：サッポロテイネスキー場 テイネスノーランド特設会場（長さ約70ｍ）

（札幌市手稲区手稲本町593-3）

日時：2026年3月22日14時開始 15時（21日は体験会のみ）

参加費：無料（参加賞あり）

参加方法：3月22日10時より大会会場受付にて先着順。

※エキスパート部門出場希望者は体験会で滑走練習を行い、スラローム滑走が

できると認定された選手のみ出場可能。

表彰：エキスパート部門 1位

チャレンジ部門 1～3位

《主催》一般社団法人日本木ゾリ協会

《共催》ウインタースポーツフェスティバル実行委員会

《後援》札幌リュージュ連盟

【お客様からのお問い合わせ先】【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

一般社団法人日本木ゾリ協会

長野県長野市栗田2172 長野東口Sビル2-B

代表理事 吉崎雄貴

電話番号 090-5167-4512

e-mail：gajakonn@yahoo.co.jp

HP: https://www.kizori-japan.com/