やんばるの森が育てた人気の沖縄大宜味村産青切シークワーサーに　　使い切り200mlを新発売

株式会社ケレス沖縄

沖縄県石垣島で農畜産業を営む農業生産法人有限会社やえやまファーム（沖縄県石垣市、代表取締役：中家勝則）は、Okinawa F:roots 沖縄県大宜味村産の青切シークワーサー果汁を100%使用した「沖縄大宜味村産 青切シークワーサー200ml」を発売いたします。

青切シークワーサー

沖縄県北部のやんばるの大地で古くから愛されてきたシークワーサーは、小さな果実ながらも自然の恵みがぎゅっと詰まった宝石のような柑橘です。

9月から10月に収穫される未熟な青切シークワーサーは、レモンのような爽やかな酸味が広がり、ジュースや料理のアクセントとして、さっぱりとした風味を楽しめます。一方、冬前に黄色く熟す黄金（くがに）※では甘味が増し、フルーツ本来の味わいをそのまま楽しめます。

※くがに：沖縄で黄金のことを呼ぶ方言

このシークワーサーには、太陽と山の恵みを受けて育った自然の栄養素があり、ビタミンCをはじめ、ビタミンB1、カロチン、クエン酸、各種ミネラルが含まれます。特に、健康と美容をサポートするノビレチンを豊富に含みます。

長寿の村・大宜味村で育ったシークワーサーだけを厳選し、自然の力を最大限に生かして育てられたこの柑橘は、沖縄の豊かな自然と人々の知恵が生み出した、まさに命の恵みです。

200mlの“ちょうどいい”理由

ご家庭の食卓で使い切りやすい200ml。常温保存可能※※で、ヒンジキャップ採用。使いやすい設計にしました。調味料として開封後は、冷蔵庫に常備しやすいサイズ感です。※※未開封の状態で

商品情報

レモンよりもシャープな酸味が、油をすっきりさせ、旨味を引き立てます

商品名：沖縄大宜味村産 青切シークワーサー200ml

内容量：200ml

賞味期限：製造日より1年（未開封の状態で）

参考売価：1,000円（税込1,080円）

保存方法：常温

お取り扱い先：沖縄県内お土産店、ホテル、道の駅、EC

商品URL：https://yaeyamafarm.com/c/gr0/drink/4562119122487

有限会社やえやまファームについて

やえやまファームは沖縄県で農畜産物の生産から、加工・流通・販売までを一貫して行う「６次産業化」に取り組んでいます。パインの搾りかす発酵飼料で育てた、旨味たっぷりの「南ぬ豚（ぱいぬぶた）」をブランド化するなど、環境に配慮したオリジナルの循環型６次産業化を実践しています。『人を良くする・人から良くする』をスローガンに掲げながら、地域に根差したサービスを提供することで、新しい食農ビジネスや付加価値を創出していきます。



【会社概要】

■社名：有限会社やえやまファーム

■本社所在地：沖縄県石垣市平得554番地1

■代表取締役：中家 勝則（なかいえ かつのり）

■事業内容： 農畜産物の生産・加工・販売など

■設立：2002年12月

■コーポレートサイト：https://yaeyamafarm.net/