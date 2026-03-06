奈良市が企業の分散拠点検討に役立つ「拠点展開チェックリスト」を公開

奈良市役所

奈良市は、多拠点化やオフィス分散を検討する企業向けに、実務的な検討ポイントを体系化した「拠点展開チェックリスト」を公開しました。

本資料は、奈良市の企業誘致・立地支援を担う「企業立地コンシェルジュ」が、これまでの企業支援の現場で得た知見をもとに、拠点展開時に“後戻りしないため”に必要な観点を整理した実務ガイドです。

近年、自然災害リスクへの備え、採用競争の激化、働き方の多様化などを背景に、本社一極集中から分散型体制への移行を検討する企業が増えています。一方で、「何から検討すべきか分からない」「検討項目が多岐にわたり、社内稟議が進まない」といった声も多く聞かれます。

今回公開したチェックリストでは、拠点展開を検討する担当者が押さえるべきポイントを、以下の4つの観点から整理しています。

01 BCP・リスク観点

02人材採用・雇用観点

03コスト・投資採算・補助金観点

04業務オペレーション・組織運用観点

また、「目的整理 → 比較検討 → 物件選定 → 開設準備」という一般的な検討プロセスに沿って構成しており、社内合意形成や稟議準備にも活用できる内容となっています。

■ 資料ダウンロード方法

以下の専用フォームより、必要事項をご入力の上ダウンロードいただけます。

https://www.city.nara.lg.jp/site/ricchi/257258.html(https://www.city.nara.lg.jp/site/ricchi/257258.html)

奈良市では、本チェックリストの提供に加え、企業立地コンシェルジュによるワンストップ支援を行っています。物件情報の提供、視察調整、補助金制度の案内、検討資料の整理など、企業の検討プロセスに応じたサポートを実施しています。

また、奈良市は大阪・京都に近接する立地利便性を有しながら、自然災害リスクが比較的低く、競争力のあるコスト水準、教育水準の高い人材層といった競争力のあるビジネス環境を有しています。こうした条件から、分散拠点としての関心も高まりつつあります。

今後も奈良市は、企業の持続的成長を支える拠点戦略の実現に向け、伴走支援を推進してまいります。

奈良市産業政策課【企業立地コンシェルジュ】の公式SNSアカウント一覧

▼公式『LinkedIn』

https://www.linkedin.com/company/107904096/

▼公式『X』

https://x.com/Invest_In_Nara

▼公式『Facebook』

https://www.facebook.com/profile.php?id=61584217343397

本件に関するお問い合わせ先

奈良市 観光経済部 産業政策課

電話：0742-34-4741

https://prtimes.jp/a/?f=d36429-415-6d2b24a8c4018eaa12eedf4b35797342.pdf