ふくしまDC特別企画！ 「ふくしま浜通りサイクルトレイン」 ～列車と自転車でふくしまを感じる～

写真拡大 (全36枚)

 


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2026年2月9日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　ふくしま浜通りサイクルルート推進協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　   東日本旅客鉄道株式会社水戸支社

 

ふくしまDC特別企画！

「ふくしま浜通りサイクルトレイン」

～列車と自転車でふくしまを感じる～

 

　ふくしま浜通りサイクルルート推進協議会とJR東日本水戸支社は、ふくしまデスティネーション キャンペーン開幕に合わせ、「ふくしま浜通りサイクルトレイン」を運行します。車内では、ゲスト

　　との交流や地元コーヒー、スイーツを楽しみいただけます。またサイクリングコースでは、各エイド　

　　ステーションでのご当地グルメの提供に加えて、曙ブレーキ工業株式会社（以下、曙ブレーキ）の

　　「Ai－Ring(アイ-リンク)」を自転車で走行できる貴重な体験をご用意しました。

　　ぜひ、浜通りの“今”を五感で感じてみませんか。

 

　　※Ai-Ringとは…いわき市にある国内最大規模を誇る自動車部品メーカーのテストコース

 

　　１　商品概要

　　（1）商品名：ふくしま浜通りサイクルトレイン～列車と自転車でふくしまを感じる～

　　（2）開催日時：2026年4月4日（土）8：30～

　　（3）受付箇所：いわき駅南口駅前広場（受付7：00～7：30）

　　（4）車　　両：E501系5両「E501 SAKIGAKE」

　　（5）コース：いわき駅 ～（列車）～ 原ノ町駅 ～（サイクリング）～ いわき駅

 

 

　　（6）利用方法：自転車を専用の袋に入れてお持ち込みいただく方法ではなく、自転車を

　　　　　　　　　そのまま車内にお持ち込みいただけます。固定バンドの使用を推奨します。

 

          

              　   E501系 SAKIGAKE　　　　　                   車内イメージ

　　

　　2　商品のポイント

　　（1) 車内イベント

　　　・いわき市内にあるcoffee & bakes sonsのアイスコーヒーや広野町のみかんジュース

　　　　株式会社いわきチョコレートのめひかり塩チョコブッセを提供します。

　　　・ゲストライダー(サイクル系ユーチューバー)あむちゃん！、さらにはあったかふくしま

　　　　観光交流大使の佐々木瞳さんが乗車し、車内で参加者との交流やフォトタイムを行います。

　　　・いわき市内のサイクルショップによる、バイクの簡易チェックを実施します。

 

　　　　　　　　　　　　             

        　　　　　　　　          アイスコーヒー　　　　　 めひかり塩チョコブッセ         

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　   あむちゃん！         　　 　佐々木　瞳さん

 

　　(2) ここでしか走れない特別コース

　　　福島県いわき市にある曙ブレーキのAi-Ringを自転車で走行。ものづくりと技術の現場に触れる

　　　貴重な体験です。敷地内のAi-Ringでは、最新のロードバイクやE-bikeの試乗も楽しむことが

　　　できます。

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        Ai-Ring　                                        E-bike

 

　　3　販売価格・その他

　　（1）販売価格：9,800円（税込）／1名

　　　　　　　 　　※行程に必要な運賃、エイド食などを含みます。

　　（2）募集人数：80名

　　（3）販売開始日：2026年2月10日（火）12：30～

　　（4）販売箇所：JRE MALLチケット JR東日本 水戸支社店よりご購入いただけます。

　　　　　　　　　https://event.jreast.co.jp/shop/detail/a007

　　（5）ご宿泊のお客さまは、いわき駅直結の「ホテル B4T いわき」をふくしま DC 特別プラン

　　　　にてご利用いただけます。詳しくはホテル B4T いわきの公式 HP をご確認ください。

　　　　　　　　　https://www.hotel-b4t.jp/iwaki/

 

　　4　コース詳細

　 　　 サイクリングコース内の各エイドステーションでは、地元ならではの特産品や飲食物を

　 　　 提供します。

 

　　　　

　　　　　　　　　Z17LE第1040号　Z17LE第1041号

 

エイドステーション

 

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　①小高エリア (小高交流センター)　  　②富岡エリア (富岡漁港ぶらんこ広場)

 

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ③楢葉エリア (天神岬)　　　　　　　  ④いわきエリア (Ai-Ring)

 

 

※ 画像はすべてイメージです。