



2026年2月9日

ふくしま浜通りサイクルルート推進協議会

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社

ふくしまDC特別企画！

「ふくしま浜通りサイクルトレイン」

～列車と自転車でふくしまを感じる～

ふくしま浜通りサイクルルート推進協議会とJR東日本水戸支社は、ふくしまデスティネーション キャンペーン開幕に合わせ、「ふくしま浜通りサイクルトレイン」を運行します。車内では、ゲスト

との交流や地元コーヒー、スイーツを楽しみいただけます。またサイクリングコースでは、各エイド

ステーションでのご当地グルメの提供に加えて、曙ブレーキ工業株式会社（以下、曙ブレーキ）の

「Ai－Ring(アイ-リンク)」を自転車で走行できる貴重な体験をご用意しました。

ぜひ、浜通りの“今”を五感で感じてみませんか。

※Ai-Ringとは…いわき市にある国内最大規模を誇る自動車部品メーカーのテストコース

１ 商品概要

（1）商品名：ふくしま浜通りサイクルトレイン～列車と自転車でふくしまを感じる～

（2）開催日時：2026年4月4日（土）8：30～

（3）受付箇所：いわき駅南口駅前広場（受付7：00～7：30）

（4）車 両：E501系5両「E501 SAKIGAKE」

（5）コース：いわき駅 ～（列車）～ 原ノ町駅 ～（サイクリング）～ いわき駅

（6）利用方法：自転車を専用の袋に入れてお持ち込みいただく方法ではなく、自転車を

そのまま車内にお持ち込みいただけます。固定バンドの使用を推奨します。

E501系 SAKIGAKE 車内イメージ

2 商品のポイント

（1) 車内イベント

・いわき市内にあるcoffee & bakes sonsのアイスコーヒーや広野町のみかんジュース

株式会社いわきチョコレートのめひかり塩チョコブッセを提供します。

・ゲストライダー(サイクル系ユーチューバー)あむちゃん！、さらにはあったかふくしま

観光交流大使の佐々木瞳さんが乗車し、車内で参加者との交流やフォトタイムを行います。

・いわき市内のサイクルショップによる、バイクの簡易チェックを実施します。

アイスコーヒー めひかり塩チョコブッセ

あむちゃん！ 佐々木 瞳さん

(2) ここでしか走れない特別コース

福島県いわき市にある曙ブレーキのAi-Ringを自転車で走行。ものづくりと技術の現場に触れる

貴重な体験です。敷地内のAi-Ringでは、最新のロードバイクやE-bikeの試乗も楽しむことが

できます。

Ai-Ring E-bike

3 販売価格・その他

（1）販売価格：9,800円（税込）／1名

※行程に必要な運賃、エイド食などを含みます。

（2）募集人数：80名

（3）販売開始日：2026年2月10日（火）12：30～

（4）販売箇所：JRE MALLチケット JR東日本 水戸支社店よりご購入いただけます。

https://event.jreast.co.jp/shop/detail/a007

（5）ご宿泊のお客さまは、いわき駅直結の「ホテル B4T いわき」をふくしま DC 特別プラン

にてご利用いただけます。詳しくはホテル B4T いわきの公式 HP をご確認ください。

https://www.hotel-b4t.jp/iwaki/

4 コース詳細

サイクリングコース内の各エイドステーションでは、地元ならではの特産品や飲食物を

提供します。

エイドステーション

①小高エリア (小高交流センター) ②富岡エリア (富岡漁港ぶらんこ広場)

③楢葉エリア (天神岬) ④いわきエリア (Ai-Ring)

※ 画像はすべてイメージです。