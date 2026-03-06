【入場無料】パルコにて「国際女性デー×フェムテック　 in Okinawa　Vol.4」３月７日、８日に開催！

株式会社沖縄タイムス社（那覇市、瑞慶山秀彦社長）は、生理や更年期など女性特有の健康課題の解決と女性のエンパワーメントを目的に、３月７日（土）、８日（日）に、サンエー浦添西海岸パルコシティで「国際女性デー×フェムテックVol4」を開催します。

吸水ショーツやデリケートゾーンケアな最新のフェムテック商品に触れられるほか、豪華ゲストによるトークショーやワークショップなど、女性のライフステージに寄り添い、自分自身をケアするためのヒントが詰まった2日間です。

そのほか、親子で学べる性教育や、身体・性・ココロの相談窓口、女性社長マルシェなども同時開催します。

３月７日（土）生理・性教育・働き方を考える「Saturday Special」

初日の土曜日には、学校生活や職場での過ごし方、漢方による体調管理など、幅広い視点からのプログラムが用意されています。

男性COOが考える女性の働き方：フェムテック企業fermata株式会社の栗岡大介氏が、これからの性教育と女性の働き方について語ります 。

学校生活×生理の悩み：産婦人科医の深津真弓氏や思春期保健相談士、学生団体らが登壇し、「我慢しない選択肢」を提案します 。

渡辺満里奈さん スペシャルトークショー：ゲストに渡辺満里奈さんを迎え、フェムテックをテーマにした特別なステージが繰り広げられます。

「なんとなく不調」に効く話：鍼灸や漢方のアドバイザーが、日々の体調を整えるための具体的なヒントを伝授します 。

渡辺満里奈さんスペシャルトーク 14:00～14:45

著作「不機嫌ばかりな私たち」で紹介された、更年期での変化や、大人の女性だから感じるご自身の日々の「不機嫌」エピソードや満里奈さんなりの向き合い方などをお話しします。

３月８日（日）笑いと健康で更年期をアップデートする「Sunday Special」

2日目の日曜日は、更年期ケアを「笑い」や「運動」を通して前向きに捉えるプログラムが中心です。

生理を快適に過ごすヒント教えます：「誰もが快適な生理を」代表の野口俊英さんが、生理の時の不快感。生理用品の選び方で快適になることや、ヒントをお伝えします。参加者にはプレゼントもあります。

ドリームシスターズ トーク＆ライブ：「沖縄を元気に！世界に愛を！」を合言葉にしたエネルギッシュなパフォーマンスが予定されています。

コメディ劇「笑って！更年期」：一般社団法人ちぇぶらによる企画。お笑い芸人の知念だしんいちろうさんが沖縄バージョンに再構成！更年期を笑って元気に過ごすためのヒントを届けます 。

主婦の友社プレゼンツ「更年期からの健康寿命の延ばし方～アクティブシニアになる秘訣」：女性医療クリニックLUNAグループ理事長として、長年多くの女性の悩みに向き合ってきた関口由紀先生をお招きし、更年期うつ、フェムゾーントラブル、生活習慣病、骨粗しょう症など……知っておくべき予防＆ケア方法を学びます。

【関口由紀（せきぐち・ゆき）プロフィール】女性医療のスペシャリストとして、女性の全ライフステージに寄り添った医療・啓発活動を展開。最新刊『更年期からの健康寿命の延ばし方 ピンピン楽しく生きてコロリと死のう』（主婦の友社）

ドリームシスターズ ライブ＆トーク13:00～13:45

沖縄生まれのうちな～ハーフ3姉妹。

「沖縄を元気に！世界に愛を！」をモットーに沖縄各地でイベント、パーティー、結婚式、ライブハウスで主に活動しています。

ライブ活動以外にも、結婚式の司会、県内の小中学校での講話やラジオの出演と様々なシーンで皆様に愛をお届けしています。

親子で学べる性教育やフェムテック講座も開催！

「子どもへの性教育って、いつから？」「どうはじめたらいい？」ーと、悩んでいる保護者の方も多いはず。思春期保健相談士の和田なほさんが、わかりやすく教えます。

申し込みはこちらから

講座１：からだとこころとせいのはなし（授業スタイル）

■開催日時：3月7日（土）、8日（日）午前10時30分～正午（90分）

■講師：和田なほさん（思春期保健相談士）

■参加対象：小学3年生以上のお子様と保護者

※児童向けの授業を行います。保護者の方には後ろでご参観いただくスタイルです。

※先着５組限定。お申込多数の場合は先着順となります。ご了承下さい。

講座２：親子で知ろうフェムテック

■開催日時：３月7日（土）、8日（日）午後4時～午後4時30分

■参加対象：親子

※先着６組。お申込多数の場合は先着順となります。ご了承下さい。

講座３：せいりとしゃせいのはなし（ミニ講座）

■開催日時：３月7日（土）、8日（日）午後4時40分～午後5時10分

■講師：和田なほさん（思春期保健相談士）

■参加対象： 小学3年生以上のお子様と保護者

※基本、保護者同伴となります。中学生のお子様は保護者同伴でなくても良いです。

※先着６組。お申込多数の場合は先着順となります。ご了承下さい。

美ら海ユースクリニックも開設！（相談無料・随時受付）

ユースクリニックを知っていますか？若者のための身体・性・心の相談窓口です。身体や性、心の悩みはもちろんのこと、人間関係の悩みや誰に相談していいかわからない悩みも、なんでも気軽に相談いただけます。（同クリニック代表：深津真弓さん）

【イベント概要】

名称：国際女性デー×フェムテック in Okinawa VOL4

日時：2026年３月７日（土）、８日（日）10:00～18:00

場所：サンエー浦添西海岸パルコシティ

〒901-2507 沖縄県浦添市西洲３丁目１－１

内容：フェムテック・フェムケアブース＞商品の展示販売、トークイベント、ワークショップ

国際女性デーブース＞女性社長マルシェ、健康相談会、美ら海ユースクリニック