【AnimeJapan 2026】TOKYO MXブースで今年も豪華キャストによるステージを多数開催！開局30周年新ノベルティも配布！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイト（江東区有明）で開催される「AnimeJapan 2026」にブース出展します。

今回もステージイベントが目白押し！

TOKYO MX ブース(東7ホール/A-39)では、新作アニメを中心に過去最多となる作品数を扱い、豪華キャスト陣によるトークステージ等を実施します。

3月28日(土)はTVアニメ『勇者パーティにかわいい子がいたので、告白してみた。』から始まり、計5作品のステージを開催予定です。

2日目の3月29日(日)は『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』から幕を開け、計5作品のステージ等を開催する他、3月28日(土)に初回放送を迎えるアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』第1話をステージモニターにて上映するイベントも行います。

また、3月6日(金)～3月26日(木)までに、TOKYO MX ID(無料登録)のアンケートにお答えいただいた方を対象に、TOKYO MX30周年を記念した300mlのオリジナルペットボトル(飲料水)と、ゆめらいおんのペットボトルチャームのセットを計480名にプレゼント！

多彩なステージや配布物が盛りだくさんのTOKYO MXブース。

「AnimeJapan 2026」にお越しの皆様はぜひお立ち寄りください！

■ステージイベント

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【3/28（土）】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/122205/table/90_1_bc46315581872b68c45a38ad6a7fa5ea.jpg?v=202603060751 ]【3/29（日）】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/122205/table/90_2_0915d32e101d9132ce12e53857c4c055.jpg?v=202603060751 ]※昨年のTOKYO MXブースの様子

各ステージの観覧整理券の配布は、各日TOKYO MXブースにて行います。

TOKYO MX IDを活用して行われるため、スムーズな整理券お申し込みのためにも事前登録（無料）をお勧めいたします。

詳細はTOKYO MXアニメ公式Xアカウント（@mx_anime）でお知らせいたします。

■配布物

※内容は都合により変更となる場合があります。無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

■TOKYO MXオリジナルデザインペットボトル(事前応募者のみ対象)

■TOKYO MXオリジナルデザインペットボトルチャーム

※3月6日(金)～3月26日(木)まで、TOKYO MX ID(無料登録)のアンケートにお答えいただいた方が対象です。

※申し込み多数の場合、3月27日(金)にTOKYO MXアニメ公式X(@mx_anime)からノベルティ配布時刻をお伝えいたしますので、その時間内にTOKYO MXブースに来場された方から先着順にお配りいたします。

TOKYO MX開局30周年 新ノベルティグッズの事前応募アンケートはこちら！

https://mxid-form.mxtv.jp/anime?uecfcode=enq-7jmsev-19

【AnimeJapan 2026 TOKYO MXブース情報】

ブース番号 ： 東7ホール/A-39

整理券 : 各ステージ実施日に、TOKYO MXブースにて配布予定

詳細はTOKYO MXアニメ公式Xアカウント（@mx_anime）でお知らせ

※整理券は無くなり次第、配布終了となります。

■TOKYO MX ID(無料)事前登録URL

https://mxid.mxtv.jp/signup?client_id=child_ykkyn&redirect_uri=https%3A%2F%2Fid-endpoint.uniikey-cloud.com%2Fmxtv-id-callback-function&response_type=code(https://mxid.mxtv.jp/signup?client_id=child_ykkyn&redirect_uri=https%3A%2F%2Fid-endpoint.uniikey-cloud.com%2Fmxtv-id-callback-function&response_type=code)

※イベント当日のスムーズな整理券配布のため、事前登録を推奨いたします。

【TOKYO MXアニメ公式X（旧Twitter）アカウント】

https://x.com/mx_anime

今後ブースイベントや展示についてのお知らせや、整理券情報等は、

TOKYO MXアニメ公式X（旧Twitter）アカウントでお知らせいたします。

ぜひチェックしてください！