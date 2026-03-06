3月14日(土)伊賀上野NINJAフェスタin天神橋筋商店街2026を開催

伊賀市

3月14日（土）、天神橋筋商店街で、「伊賀上野NINJAフェスタin天神橋筋商店街2026」を開催します。

大阪の活気溢れる商店街が忍者一色に染まります。忍者衣装をまとった金蘭会高等学校・中学校吹奏楽部と忍者達のパレードや手裏剣投げなどができる忍者体験道場、伊賀市の物産販売やステージショーなどをおこないます。

伊賀流忍者に触れる絶好の機会となるイベントです。ぜひ、お越しください。

https://www.tenjin-ninja.net/

伊賀上野NINJAフェスタ in 天神橋筋商店街 2026

【開催日】

2026年３月14日（土）10:30～16:00

※レンタル忍者衣装は10:00～

【開催場所】

天神橋筋商店街（大阪市北区）及び大阪天満宮

【ステージイベント】

・忍び衆「華武姫」の華麗で鮮やかな忍者ショー

・伊賀市観光大使 いが☆グリオショー

・大阪プロレス

【スタンプラリー】

今回初めてとなるスタンプラリー参加者には、抽選で、伊賀市の特産品や天神橋筋商店街からの選りすぐりの豪華賞品が当たるかも。

みどころ

パレードの様子【忍者パレード】

・1回目11:00～ 大阪天満宮⇒天神橋筋商店街４番街

・2回目14:00～ 天神橋筋商店街４番街⇒大阪天満宮

【体験ブース】

忍者体験アトラクション（本格手裏剣打ち、巻き物釣り、デジタルゲームなど）

忍者体験の様子【忍者衣装レンタル】

一人1,500円（先着200名）

受付10:00～14:00

特典：忍者体験パス（500円）、

商店街クーポン券（500円）など

【物産ブース】

伊賀の特産品

初出店！「いこか物産展」

伊賀市（三重県）、甲賀市（滋賀県）、亀山市（三重県）の３市の自慢の地場産品を販売します。