マドモアゼルノンノン 東京宝塚劇場 花組チケットプレゼントキャンペーン
株式会社パパスが運営するレディースファッションブランド「Mademoiselle NON NON（マドモアゼルノンノン）」では、3月6日(金)～3月31日(火)の期間中に、マドモアゼルノンノン丸の内本店または公式ウェブショップで1万円以上ご購入の方の中から抽選で40名様を、東京宝塚劇場 花組公演にご招待いたします。
＜公演概要＞
宝塚歌劇 花組公演
グランド・ラメント
『蒼月抄（そうげつしょう）』-平家終焉の契り-
スパイシー・ショー
『EL DESEO（エル・デセーオ）』
作品紹介 ▶ https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/sogetsusho/info.html
開催日時： 2026年4月24日（金）13:30 開演
座席種類： S席
公演場所： 東京宝塚劇場 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-3（東京宝塚ビル内）
＜応募方法＞
3月6日～3月31日の期間中、Mademoiselle NON NON（マドモアゼルノンノン）丸の内本店または公式ウェブショップで1万円(税込)以上お買い上げいただくと、ご購入番号またはご注文番号1件につき1回ご応募いただけます。
※ご購入時に「パパスポイントサービス」の会員登録が必要です。
●対象購入期間： 2026年3月6日(金)0:00～2026年3月31日(火)23:59の購入
●応募期間： 2026年3月6日(金)0:00～2026年4月1日(水)23:59
●対象店舗： マドモアゼルノンノン丸の内本店、公式ウェブショップ(https://papas.jpn.com/webshop/brand/non_non)
パパス・マドモアゼルノンノン丸の内本店…〒100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目３－１ 新東京ビル1F
https://maps.app.goo.gl/oPgDdrktaqD9euKXA
●対象商品： Mademoiselle NON NON、NON NO（品番がD03で始まる商品）
●応募方法： 応募ページ(https://papas.jpn.com/ja/news/mnn_takarazuka_26march)の入力フォームに、お名前・メールアドレス・電話番号、ご購入番号またはご注文番号をご記入の上「応募する」ボタンをクリックしてご応募ください。
丸の内本店の「ご購入番号」は、パパスポイントサービスのマイページ「ご購入履歴」からご確認いただけます。
https://papas.jpn.com/webshop/mypage/sales
公式ウェブショップの「ご注文番号」は、注文確認メール（件名：［Papas WEB SHOP］ご注文ありがとうございます）からご確認いただけます。
抽選結果は4月3日(金)までに、メールにてご連絡いたします。
※座席位置はお選びいただけません。
※現地までの交通費、宿泊費等はご当選者様のご負担となります。
応募方法・規約など詳細はマドモアゼルノンノン公式サイトをご覧ください。
https://papas.jpn.com/ja/news/mnn_takarazuka_26march
皆様のご応募をお待ちしております！
Mademoiselle NON NON（マドモアゼルノンノン）…
1964年、原宿に開いた小さなブティックから始まったマドモアゼルノンノン。
「普通が素敵で、素敵が普通。」
服が目立つのではなく、着る人の良さを引き出す服でありたい。
着心地の良さと、動きやすさが嬉しい、良質の素材を用い長く愛用できる服を作り続けています。
ショップリスト（全国66店舗）https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=nonnon&area=a(https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=nonnon&area=a)ll(https://papas.jpn.com/ja/shoplist?brand=nonnon&area=a)
＜WEBマガジン関連記事＞スタイリスト山本ちえが体感した1970年代原宿と大好きで大嫌いなお店、マドモアゼルノンノン
https://papas.jpn.com/ja/papas-nonnon/vol-4