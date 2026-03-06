中高生 政策決定参画プロジェクト
東京都は、子供との対話を実施し、「いま」と「みらい」を子供と一緒につくっていくことで、チルドレンファーストの東京への歩みを加速・深化しております。
この度、以下のとおり、中高生を対象とした事業の参加者を募集しますので、お知らせいたします。
１ 「中高生 政策決定参画プロジェクト」の概要
（１）事業内容
子供が対象となる政策をテーマとして、当事者である子供自らが課題に対する解決策を議論し、その成果を知事に対し提案します。提案内容は都の政策に反映していきます。
（２）令和８年度議論テーマ
中高生目線で、魅力あふれる東京に、世界中から観光客を迎えよう
（３）活動期間
５月中旬から８月下旬までの１０回程度
（４）活動場所
都庁または都庁周辺の会議室等
２ 募集内容・応募方法
（１）募集人数
10名程度
（２）募集期間
令和８年３月６日（金曜日）から同年４月12日（日曜日）まで
（３）応募要件
以下の要件全てを満たすこと。
ア 令和８年４月１日時点で、都内在住又は在学の１.中学生、２.高校生又は１.・２.に相当する年齢
であること。
イ 参加に当たり保護者の同意が得られること。
（４）応募方法
募集サイト（https://seisaku-mtg.metro.tokyo.lg.jp/）から募集要項等をよくご確認の上、ご 応募ください。
（５）参加者の決定
応募内容及び面談による選考を行い、５月上旬を目途に結果をご連絡します。
（６）その他
グループワーク等への参加１回につき、活動費として、3,000円支給します 。
＜別添資料＞「中高生 政策決定参画プロジェクト」募集チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6505-f8d87694a761d83763b2f296e9c38a16.pdf
【令和７年度の活動の様子】
本件は、「2025東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。
戦略１ 子供（children）「子供目線に立った政策の推進」