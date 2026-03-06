東京都

東京都は、子供との対話を実施し、「いま」と「みらい」を子供と一緒につくっていくことで、チルドレンファーストの東京への歩みを加速・深化しております。

この度、以下のとおり、中高生を対象とした事業の参加者を募集しますので、お知らせいたします。

１ 「中高生 政策決定参画プロジェクト」の概要

（１）事業内容

子供が対象となる政策をテーマとして、当事者である子供自らが課題に対する解決策を議論し、その成果を知事に対し提案します。提案内容は都の政策に反映していきます。

（２）令和８年度議論テーマ

中高生目線で、魅力あふれる東京に、世界中から観光客を迎えよう

（３）活動期間

５月中旬から８月下旬までの１０回程度

（４）活動場所

都庁または都庁周辺の会議室等

２ 募集内容・応募方法

（１）募集人数

10名程度

（２）募集期間

令和８年３月６日（金曜日）から同年４月12日（日曜日）まで

（３）応募要件

以下の要件全てを満たすこと。

ア 令和８年４月１日時点で、都内在住又は在学の１.中学生、２.高校生又は１.・２.に相当する年齢

であること。

イ 参加に当たり保護者の同意が得られること。

（４）応募方法

募集サイト（https://seisaku-mtg.metro.tokyo.lg.jp/）から募集要項等をよくご確認の上、ご 応募ください。

（５）参加者の決定

応募内容及び面談による選考を行い、５月上旬を目途に結果をご連絡します。

（６）その他

グループワーク等への参加１回につき、活動費として、3,000円支給します 。

＜別添資料＞「中高生 政策決定参画プロジェクト」募集チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6505-f8d87694a761d83763b2f296e9c38a16.pdf

【令和７年度の活動の様子】

本件は、「2025東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（children）「子供目線に立った政策の推進」