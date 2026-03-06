中高生 政策決定参画プロジェクト

東京都


　東京都は、子供との対話を実施し、「いま」と「みらい」を子供と一緒につくっていくことで、チルドレンファーストの東京への歩みを加速・深化しております。


　この度、以下のとおり、中高生を対象とした事業の参加者を募集しますので、お知らせいたします。




１　「中高生 政策決定参画プロジェクト」の概要　　　　　　　　　　　　　


（１）事業内容


　　子供が対象となる政策をテーマとして、当事者である子供自らが課題に対する解決策を議論し、その成果を知事に対し提案します。提案内容は都の政策に反映していきます。


（２）令和８年度議論テーマ


　　中高生目線で、魅力あふれる東京に、世界中から観光客を迎えよう


（３）活動期間


　　５月中旬から８月下旬までの１０回程度


（４）活動場所


　　都庁または都庁周辺の会議室等


２　募集内容・応募方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


（１）募集人数


　　10名程度


（２）募集期間


　　令和８年３月６日（金曜日）から同年４月12日（日曜日）まで


（３）応募要件


　　以下の要件全てを満たすこと。


　　ア　令和８年４月１日時点で、都内在住又は在学の１.中学生、２.高校生又は１.・２.に相当する年齢　


　　　　であること。


　　イ　参加に当たり保護者の同意が得られること。


（４）応募方法


募集サイト（https://seisaku-mtg.metro.tokyo.lg.jp/）から募集要項等をよくご確認の上、ご　応募ください。






（５）参加者の決定


　　　応募内容及び面談による選考を行い、５月上旬を目途に結果をご連絡します。


（６）その他


　　グループワーク等への参加１回につき、活動費として、3,000円支給します 。



＜別添資料＞「中高生 政策決定参画プロジェクト」募集チラシ


https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6505-f8d87694a761d83763b2f296e9c38a16.pdf


【令和７年度の活動の様子】





本件は、「2025東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略１　子供（children）「子供目線に立った政策の推進」