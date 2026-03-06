ブランドアンバサダー 岩田剛典さんの「あったらいいな」を、メンズスキンケアブランド「DISM」が本気で実現！？誕生日サプライズとしてペンライト型「美GAN器」＆「メモリーパン」を開発

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音）のメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」は、ブランドアンバサダーを務める岩田剛典さんが2025年11月のアンバサダー就任イベントにて語った「あったらいいな」を、本気で実現しました。

開発を重ねること約4か月--岩田剛典さんの誕生日である3月6日に、筆デザインのペンライト型美顔器「美GAN器」と「メモリーパン」という2つのアイテムをサプライズでお届けしました。



なお、「メモリーパン」は3月9日より受注販売を開始いたします。

■誕生日サプライズの企画背景

2025年11月11日に開催された岩田剛典さん登壇のブランドアンバサダー＆新CM発表会にて、岩田剛典さんは、「天才的にひらめいた瞬間は？」という質問に対し、自身が作ったツアーグッズの筆型のペンライトとバケツのケースを挙げ、「DISMでも筆型の美顔器を作ります！（笑）」と冗談交じりにコメント。

また、「もし自分が開発者だったら作りたい"天才的"商品は？」という質問に対し、「セリフが一瞬で頭に入るアイテム、パンが欲しいです。」と話す場面がありました。

会場に笑いを誘ったあの言葉を、DISMは本気にしました。

「ブランドアンバサダーの岩田さんが言うなら、作るしかない！」

そうして開発がスタートし、苦節約4か月、ついに2つのアイテムが完成しました。

■サプライズ商品概要

１.ライブ後の夜もそのままスキンケア！？「美GAN器」

アート好きな岩田剛典さんが開発した、ライブに欠かせない筆型のペンライトを、スキンケアデバイスとして再設計した世界初（当社調べ）のアイテムです。DISMが培ってきたメンズスキンケアの技術を凝縮し、ライブ後の夜もそのまま肌ケアができる一本に仕上げました。

・商品名：ディズム 美GAN器

・商品特徴：

メンズスキンケアブランド「DISM」の大人気商品、「ディズム EMS EER メディスキンケアデバイス」の機能を搭載。1台で「ほぐす・届ける・整える」ことを目的とした3つのモードで、成分浸透※1しやすい柔らかで引き締まった肌を叶えます。

１. EMS表情筋刺激リフトモード（白色点灯）

２. EERうるおい浸透※1モード（ピンク点灯）

３. MCR引き締め※2モード（白色点滅）

※1 角層まで

※2 電流の効果により物理的に収縮させること

・価格：非売品（岩田剛典さんへの特別プレゼント品）

※岩田剛典さんへのプレゼントとして開発した非売品です。発売予定はございませんので、ご了承ください。

２. 台本覚えも良くなる！？「メモリーパン」※1

生地に「ボケエキス(木瓜果実由来のエキス)」を配合した、本格的なこしあんのあんぱんです。「セリフが一瞬で頭に入るアイテム、パンが欲しいです。」という岩田さんの夢のアイデアを、DISMが真剣に解釈し、商品化しました。植物果実由来の成分で、いつまでも学び続ける毎日をサポート。※2岩田剛典さんをはじめ、俳優・ダンサー・学生・ビジネスパーソンなど、「覚えなきゃいけない」すべての方へ。

・商品名：ディズム メモリーパン

・商品特徴：「ボケエキス(木瓜果実由来のエキス)」を配合。中身のこしあんには信州白味噌を練り込んでなめらかに。ほのかに感じる隠し味の醤油が甘さを引き立てる、クセのない美味しさに仕上げました。大きめなサイズ感で食べ応えもたっぷり、ほどよい甘みで、もうひと頑張りしたいときのエネルギー補給にも。

・価格：926円（税抜）、1,000円（税込）

※1 美味しさが記憶（メモリー）に残ること

※2 栄養補給による

＜3月9日より「メモリーパン」の限定受注販売が決定！＞

より多くの方に「ディズム メモリーパン」をお楽しみいただくため、1,000個限定の受注販売を、3月9日（月）14時より開始いたします。商品は4月中旬以降、順次お届けいたします。下記公式ストアよりお申込みください。

https://www.angfa-store.jp/product/DMMP0000A

※ご注意事項※

本商品は1,000個限定の受注販売です。

予定数に達し次第、期間内であっても受注を締め切る場合がございます。

受注期間：2026年3月9日(月)～3月16日(月)

※おひとり様10個まで

・賞味期限について

本商品の賞味期限は製造日から30日です。

発送時には賞味期限が10日以上あるものをお届けいたしますが、商品が発送されましたら、早めのお受け取りをお願いいたします。お手元に届きましたら、お早めにお召し上がりください。

・お届けについて

商品は4月中旬以降、順次お届けいたします。

他の商品と同時にご注文された場合、すべての商品が4月中旬以降のお届けとなります。通常商品を早くお受け取りになりたい方は、注文を分けていただくことをおすすめします。

■ファンの皆様と制作したバースデーモザイクアートをサプライズでお届け！

岩田剛典さんの誕生日をファンのみなさんと一緒にお祝いしたいという思いから、全国のファンより写真・メッセージを募集し、岩田剛典さん扮するCMキャラクター「DISMさん」のビジュアルを描いたモザイクアートを制作しました。多くの想いが重なった世界にひとつの作品を、誕生日当日にサプライズでお届けしました。

■バースデー交通広告

DISMブランドアンバサダー・岩田剛典さんのお誕生日をお祝いする、DISM交通広告を下記の通り掲出しております。

掲出場所：東京メトロ六本木駅 駅構内

期間：2026年3月2日（月）～3月8日（日）

■DISMとは

「DISM」は、男性の肌に向き合い続けている長年の皮膚科学の知見から生まれたメンズスキンケアブランドです。「効き肌※1に導く、メディスキンケア。」をブランドコンセプトに2024年9月にリニューアルし、男性が美容を愉しみ、肌だけではなく前向きな気持ちになることをサポートすることをミッションとして、ベーシックケアからスペシャルケアまで成分がより深く届く※2、柔らかな肌に整えるためのラインナップを揃えています。2025年11月にはブランドアンバサダーとして、岩田剛典さんを起用いたしました。11月より公開中のCMや公式サイトでは、「天才だ！」が口癖の「DISMラボ」研究員の「DISMさん」というキャラクターとしてコミカルでチャーミングな岩田剛典さんをご覧いただけます。

・DISMブランドHP：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/

・「DISMさん」特設サイト

DISMさんについてより詳しく知ることができる特設サイトも公開中！

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/special/

※1 肌を柔らげ、整える成分

※2 角層まで

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。