【6月15日開催】台湾市場へ本気の挑戦、商談確約型台湾ビジネスツアー実施

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する一般社団法人 国際ビジネス連結機構（本社：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、2026年6月15日(月)～19日(金)の日程で、台湾ビジネスツアーを開催いたします。

本ツアーは、食品・美容・健康食品・生活用品企業を対象とした商談確約型の海外実践プログラムです。台湾市場で高い影響力を持つ大手ドラッグストアをはじめ、台湾有力企業8～9社との商談機会を事前に確保した、商談確約型プログラムです。

■ 台湾大手ドラッグストアとの商談を事前確保

本ツアーでは、台湾国内で広く展開する大手ドラッグストアとの商談機会を事前に設定しています。

視察中心のツアーではなく、実際にバイヤーと対面し、自社商品の提案を行う実践型プログラムです。

台湾市場は親日性が高く、日本製の食品・美容商材・健康食品・生活用品に対する信頼度が高い市場として知られています。一方で、流通構造や価格帯、パッケージ表記、規制対応などを踏まえた戦略設計が重要となります。

本ツアーでは、商談を通じて現地市場のリアルなニーズを把握し、今後の展開可能性を具体的に検討する機会を提供します。

■ 商談確約型・実践重視の海外展開プログラム

本ツアーは、事前ヒアリングを行ったうえで商談を設定する“商談確約型”のプログラムです。

主な内容：

現地有力企業8～9社との個別商談 現地流通・店舗視察 市場動向リサーチ 現地企業とのネットワーキング

情報収集で終わらず、「商談を行う」ことを主軸とした実践型ツアーとなります。

■ 開催概要

日程：2026年6月15日（月）～6月19日（金） 開催地：台湾 対象企業：食品、美容、健康食品、生活用品関連企業 内容：商談確約型ビジネスツアー、現地視察、ネットワーキング等 参加費：35万円/お一人様(税別)

■ お申し込み・お問い合わせ

出展支援に関する詳細およびお申し込みは、以下フォームより受け付けております。

https://forms.gle/ErCt9hmzHhoWz9v79

お問い合わせ：repdesk-nexus@kokusaibiz.org

一般社団法人国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する組織です。情報提供に留まらず、ライブコマースや現地体験型販売、海外企業とのマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が海外展開を実際に体験しながら挑戦できる場を提供しています。

提供サービス（一部）

- RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援）- RENKETSU STORE（越境EC販売支援）- 海外企業との交流会や提携- 海外展開に関するセミナーや体験型ツアー

【法人概要】

- 名称：一般社団法人国際ビジネス連結機構- 設立：2024年12月- 代表理事：松浦啓介- 本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F- URL：https://kokusaibiz.org/- 事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など