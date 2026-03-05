ギオン、町田市とのネーミングライツ契約を継続締結

株式会社ギオン

総合物流事業を展開する株式会社ギオン（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：祇󠄀園 彬之介）は、2026年1月20日、町田市と「町田市立陸上競技場」および「小野路球場・小野路グラウンド」の次期ネーミングライツ契約を締結したことをお知らせいたします。

ネーミングライツ契約継続の背景と目的

当社は、「運ぶちから、未来をつくる」というミッションのもと、物流事業を通じて日々の暮らしを支えるとともに、スポーツが持つ「人々を繋ぎ、活力を生む力」を重視した地域貢献活動を続けてまいりました。

今回の町田市とのネーミングライツ契約継続により、長年親しまれている「町田GIONスタジアム」や「小野路GIONベースボールパーク」「小野路GIONグラウンド」が、これまで以上に市民の皆様に愛される場所となることを目指します。

今後も町田市との連携を深め、夢を追うアスリートや地域の子どもたちの笑顔が溢れる環境づくりを通じて、地域社会の持続的な発展とスポーツ振興に尽力してまいります。

ネーミングライツ契約の概要

1. 町田市立陸上競技場

・愛称：町田GIONスタジアム

・所在地：町田市野津田町2035番 野津田公園内

・命名期間：2027年1月1日 ～ 2034年6月30日（7年6ヵ月間）

（町田GIONスタジアム）

2. 小野路球場及び小野路グラウンド

・愛称：小野路GIONベースボールパーク / 小野路GIONグラウンド

・所在地：町田市小野路町2023番地1 小野路公園内

・命名期間：2026年4月1日 ～ 2029年3月31日（3年間）





（小野路GIONベースボールパーク）

地域とともに育む、当社のスポーツ振興活動

当社では、本契約のほかにも多角的なスポーツ支援を展開しています。

これまでにも、Jリーグクラブの「SC相模原」のメインスポンサーを務めるほか、「相模原ギオンスタジアム」などの地域の主要スポーツ施設のネーミングライツを取得しており、地域スポーツの振興に取り組んでまいりました。

さらに、プロ野球・横浜DeNAベイスターズの本拠地「横浜スタジアム」では観戦シートのネーミングライツを取得し、新たに「ギオン スカイバーカウンター」が設置され、幅広いスポーツ分野での支援を展開しています。

これまでの取り組みの詳細：https://kk-gion.co.jp/csr/loves-sports/

ギオングループについて

神奈川県相模原市に本社を置き、「運ぶちから、未来をつくる」をミッションに掲げる総合物流企業。「人の生活になくてはならないもの」をコンセプトに据え、主軸の3PL（サードパーティロジスティクス）事業では食品を中心に幅広い物流を請負い、「環境」「健康」分野にも領域を拡大。全国に100拠点以上を展開しています。









【株式会社ギオン】

代表者：代表取締役社長 祇󠄀園彬之介

本社所在地：神奈川県相模原市中央区南橋本1-5-1

事業内容：一般区域貨物自動車運送事業、自動車運送取扱事業、倉庫の賃貸および倉庫保管業務、一般貨物の梱包に関する業務、他

URL：https://kk-gion.co.jp/





