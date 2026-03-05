【3月16日（月）開催】国内最大規模のD2Cイベント『第20回 CONVERSION SUMMIT』に登壇！EC業界におけるAIプロ人材育成について語る

株式会社LeaguE

株式会社LeaguE（所在地：東京、代表取締役：武智翔太郎）は、『第20回 CONVERSION SUMMIT』に2026年3月16日（月）11時30分から登壇いたします。代表の武智が「なぜ今、イケてるベンチャー企業はAIプロ人材を育成するのか？～EC業界の事例をもとに徹底解剖～」について解説します。



詳細はこちら(https://hiyokonokai.jp/cvsummit0316/)

超実践的なCVサミット 第20回 CONVERSION SUMMIT

マーケティングの最前線。

国内最大規模のD2Cイベント「CVサミット」が3月16日に開催されます。

インフルエンサー・広告主・メーカー・アフィリエイターが一堂に集結し、ビジネスマッチング・PR・登壇者交流すべてがこの日に詰め込まれています。

登壇 11:30～12:00

なぜ今、イケてるベンチャー企業はAIプロ人材を育成するのか？～EC業界の事例をもとに徹底解剖～

急速に進化するAI時代において、なぜ多くの成長ベンチャーが「AIを使える人材」ではなく「AIを使いこなすプロ人材」の育成に投資しているのかを解説します。

EC業界の具体的な事例をもとに、AI導入による業務効率化や売上向上の実例を紹介。

さらに、AI活用を一部の担当者に任せるのではなく、組織全体の競争力に変えるための人材戦略について掘り下げます。

実際の企業がどのようにAI人材を育成し、成果につなげているのかをリアルなケースから解説。

これからの企業成長に欠かせない「AIプロ人材」の育成の重要性と実践方法をお伝えします。

こんな方におすすめ

・EC業界のEC事業者の方、EC支援事業者の方

・AI活用を検討しているが、何から始めればよいか悩んでいる経営者・事業責任者

・EC事業の売上拡大や業務効率化のためにAI活用を本格的に進めたい方

・社内にAIを使える人材が少なく、組織としてのAI活用に課題を感じている方

・AIツール導入だけで終わらず、事業成長につなげたいマーケティング担当者

・これからの時代に必要な「AI人材育成」の具体的な取り組みを知りたい方

ファシリテーター

中 有哉（株式会社M&Aソーシングクラウド CEO)

登壇者

石綿 文太（株式会社AX 代表取締役）

武智 翔太郎（株式会社LeaguE 代表取締役）

大学在学中に専門商社にて輸出入業務に従事。その後、IT事業の新規立ち上げに参画し、新規顧客の開拓、市場調査、イスラエルのスタートアップ企業との業務提携を進めた。その後 株式会社LeaguEを創業し、自ら物販事業の運営に奔走する傍らで、海外メーカーと総代理独占販売契約獲得のサポートを年間100件ベースで成約させる。約10年に渡る海外経験に基づく国際的な感覚と常識に縛られない発想によるマーケティング手法を通して、世界中の良いものを、必要としている人に届けることで、この世から”もったいない”を無くしたいという強い想いで事業を推進している。

サミット詳細はこちら(https://hiyokonokai.jp/cvsummit0316/)

開催概要

イベント名：第20回CVサミット（CONVERSION SUMMIT）

開催日時：2026年3月16日（月）10:30受付、11:00開始

会場：アジュール竹芝

〒105-0022 東京都港区海岸1-11-2

参加費用

メーカー様：無料

その他・支援企業様・広告代理店様：33,000円（税込）※事前登録制

主催：コンバージョンサミット（一般社団法人 日本EC協会）

お申し込みはこちら(https://hiyokonokai.jp/cvsummit0316/)

サミットの詳細はこちら(https://hiyokonokai.jp/cvsummit0316/)から確認してください。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com