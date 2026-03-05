【那須町×婚活】閉館後の「石の美術館」を貸切　全国でも珍しい″体験設計型婚活″を実施。「恋が動き出す夜」を演出

nasu-matching那須・芦野 石の美術館 婚活パーティー イメージ画像

「那須・芦野 石の美術館」は、2001年1月にイタリアの国際石材建築大賞を受賞した世界的な建築施設です。

通常は夜間非公開の同施設を“出会いの舞台”として活用する全国でも珍しい取り組みです。

那須町地域おこし協力隊が企画・運営する「nasu-matching(https://www.nasu-matching.com)」は、着任から約2年で10組のカップルが成立。そのうち2組が結婚、さらに2名が那須町へ移住するなど、出会いが“人生の選択”につながる成果を生んでいます。

開催の背景

■ 少子化時代の新たな体験設計型婚活

これまで全国の自治体でさまざまな婚活イベントが開催されてきました。

条件マッチングや参加しやすい価格設定など、出会いの機会を広げる工夫も行われてきました。

一方で、参加者からは

「形式が似ている」「短時間で相手を判断しなければならない」

といった声も少しずつ聞かれるようになっています。

少子化という大きな社会課題に向き合う中で、

“出会いの数”だけでなく、“出会いの質”そのものを問い直す時期に来ているのではないか。

那須町はそう考えました。

新たな婚活イベントは、恋愛だけでなく、那須町という場所と出会うきっかけを創り、文化資源を活用し、心理学・身体反応の知見を組み合わせた“体験設計型婚活”により出会いの創出に挑戦します。

那須町 × 文化資源 × 空間演出 × 行動科学 ＝“体験設計型婚活”

■ 今回のテーマは「ドキドキ設計」・・・

コンセプト

「感情を動かす“ドキドキ空間”の演出」

心理学では、

軽度の緊張や高揚状態で出会うと、

その感情が相手への好意と結びつきやすい現象が報告されています。

本イベントは、

夜間ライトアップ、静かな音、歩く動き。

空間そのものが、感情を動かす設計になっています。

■ “夜の石の美術館”

夜の那須・芦野 石の美術館夜の那須・芦野 石の美術館

石と光が織りなす幻想的な空間。

静寂と陰影がつくる非日常。

参加者は館内を歩きながら、

同じ色のカード(freeカード)を持つ相手を探します。

軽い運動と緊張感、

そして視覚・聴覚への刺激。

恋愛を“理屈”ではなく、

身体感覚から始める婚活です。

イベントの詳細

プログラム・内容

1｜オープニング（非日常への導入）

那須・芦野 (https://stonemuseum.jp)石の美術館(https://stonemuseum.jp) の幻想的な空間でイベントスタート。

2｜freeカード・マッチング

受付時にnasu-matchingオリジナルfreeカードを配布

同じ色のカードを持つ相手を館内で探します。

3｜建築空間フリー交流タイム

空間を自由に巡りながら交流。

館内ではスタッフも自然に皆さんをサポート

4｜館内カフェタイム

落ち着いたカフェスペースで、

より深い会話の時間。

緊張がほどけ、

自然な笑顔が生まれるひとときです。

5｜クロージング

気になるお相手が見つかった方はnasu-matchingがサポート

確認後、マッチング結果をご連絡

届くまでドキドキが続きます。

＊freeカードとはnasu-matching発 独身で婚活中を証明するカード

カプセル形 男女各３色 男女のカードを重ねるとハートになるデザイン

これを持っている人同士の会話の糸口になるといいなぁと想い作成しました(金田)

■ 参加方法

▼ 参加対象

未婚の方

※年齢・居住地制限なし

▼ 定員

男女 各20名（先着順）

▼ 申込方法

(1) 専用申込フォームよりエントリー(https://www.nasu-matching.com/event-details/night-party-at-nasu-ashino-ishinobijutsukan)

(2) 受付完了メールをもって申込確定

前売り券のオンライン決済リンクよりお支払いください

(3) 当日会場へお越しください

※定員に達し次第、受付終了予定

▼ 参加費

前売り 1600円(入館料、ワンドリンク付き)

当日 1800円(ただし定員に達し次第発売なし)

詳細を見る :https://www.nasu-matching.com/event-details/night-party-at-nasu-ashino-ishinobijutsukan

▼ こんな方におすすめ

・いつもと違う出会いを体験したい

・建築や空間が好き

・那須町に関心がある

・自然な形で出会いたい

■ 安心して参加していただくために

・スタッフが会場内でサポートします

・無理な勧誘や営業行為は禁止

・連絡先交換は任意

安心して楽しんでいただける環境づくりを徹底します。

那須町地域おこし協力隊 婚活担当コメント

[那須町地域おこし協力隊nasu-matching 金田千愛]今回のテーマは“ドキドキ設計

婚活イベントは全国で行われていますが、

私は「那須町だからこそ生まれる出会い」をつくりたいと思いました。この町には、世界的な建築や自然、静かな時間があります。

そうした空間の力を借りながら、人と人が自然に出会える場をつくれないかと考えました。

出会いは、条件やプロフィールだけではなく、

同じ空間で過ごした時間や空気から生まれることもあります。この一夜が、誰かの人生や、この町との新しい関係のきっかけになれば嬉しいです。

■ メディアの皆さまへ（取材のご案内）

本イベントは、世界的建築家・隈研吾氏設計の「那須・芦野 石の美術館」を舞台に開催する、全国でも珍しい体験設計型婚活イベントです。

通常は夜間非公開の建築空間を特別開放し、幻想的なライトアップの中で参加者が館内を巡りながら出会う様子など、映像・写真ともに取材していただける内容となっています。

当日は、企画・運営を担当する那須町地域おこし協力隊（婚活担当）へのインタビュー対応も可能です。

イベントの背景や那須町の取り組み、体験設計型婚活の考え方などについてもお話しできますので、ぜひ取材をご検討ください。

※撮影・取材をご希望の際は事前にご連絡ください。参加者の映り込みについては確認の上対応いたします。

【お問い合わせ】

那須町地域おこし協力隊[nasu-matching]

■ nasu-matchingとは

nasumatching ホームページ

那須町地域おこし協力隊 婚活担当の金田千愛が企画・運営する出会い創出プロジェクトです。

目的は、単なる恋愛マッチングではありません。

中でも定期開催している【夜カフェ】は予約が取れない程の人気。

主催者がおもてなしするホームパーティーで

お友達の家に遊びに行く感覚で参加可能。

夜カフェの様子

年齢や居住地の制限を設けず、

恋愛をきっかけに那須町と関わる人を増やす――

単なるイベント開催にとどまらず、

実際に人生の選択や地域との関わりへと発展していることが、nasu-matchingの大きな特徴です。

nasumatchingについて :https://www.nasu-matching.com

■ 那須・芦野 石の美術館について

那須 芦野 石の美術館那須 芦野 石の美術館

那須・芦野 (https://stonemuseum.jp)石の美術館(https://stonemuseum.jp)は、栃木県那須町芦野に位置する文化施設で、世界的建築家 隈研吾 氏(https://kkaa.co.jp)が設計を手がけました。

地元・芦野石を用いた石蔵群を再生・活用した建築で、

「石」と「光」をテーマに、素材の質感と陰影を活かした空間構成が特徴です。

歴史ある石蔵と現代建築が融合した独特の景観は、

国内外の建築ファンからも高い評価を受けています。

昼間は展示・文化施設として公開されていますが、

夜間は通常公開されておらず、

幻想的なライトアップ空間を体験できる機会は限られています。

展示 MOiKA 星と命と

現在開催中のイベント

MOiKA 個展【星と命と】

開催期間：2026年2月22日(日)～2026年6月28日(日)(https://stonemuseum.jp/news/2026/02/18/99/)

所在地：栃木県那須郡那須町芦野2717-5

開館年：2001年（建物完成は2000年ごろ）

設計者：隈研吾（建築家）

構成：旧石蔵＋新築を含む全7棟の石造建築群

代表的素材：芦野石・白河石

那須町は、出会いを通して“関係人口創出”の新モデルをつくります。

本件に関するお問い合わせ

那須町地域おこし協力隊[nasu-matching]

nasu-mating

nasu-matching（ナスマッチング）は、那須町地域おこし協力隊 婚活担当の金田千愛が企画・運営する出会い創出プロジェクト

