シューズとバッグブランドの「アルテミス by ダイアナ」が有楽町マルイ 2Fにオープン

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fに、「ダイアナ」のカジュアルブランド「アルテミス by ダイアナ」がオープンいたします。




■「アルテミス by ダイアナ」とは


ダイアナのカジュアルブランドとして「良質な日常を過ごす全ての女性達へ


ライフスタイルの中に自然と溶け込むシューズブランド」を展開。


足にやさしい履き心地も特徴のひとつ。


オトナ可愛いシューズとバッグで身近なお洒落を楽しめるブランドです。


「アルテミス by ダイアナ有楽町マルイ店」は、親しみのあるアイボリーを基調としたシンプルな店装で、お客さまに心地良く過ごしていただける空間が特徴です。







■シューズ＆バッグ（商品一例）



ドットチュールパンプス
ドットチュールパンプス

商品番号：RT13711


価格：13,200円（税込)


ヒール高：3cm台


サイズ展開：22.0-25.0cm


カラー展開：ブラック、ベージュ、ホワイト



ドットのフロッキープリントがフェミニンなパンプス。


すっきりとしたシルエットのラウンドトゥと、ラインストーンがポイントのリボンで、大人可愛い足元が完成します。







ビジューバックルパンプス

商品番号：RT41720


価格：13,200円（税込）


ヒール高：1cm台


サイズ展開：22.0-25.0cm


カラー展開：ブラック、アイボリー



ラインストーンのバックルが華やかなフラットシューズ。


スクエア型なのでちょっぴりモードな雰囲気も。薄手のシフォンジョーゼットにキラキラのフィルム糸でドット柄を表現。







2WAYスカーフリボンバッグ

商品番号：AI6166


価格：13,200円（税込）


サイズ：W28×H15×D10cm


カラー展開：ブラック、ホワイト、イエロー、ブラウン



花柄のスカーフが可愛い小さめ上品バッグ。


スカーフは取り外し可能なので、ハンドル全体にスカーフを巻いたり根元にリボン結びをしたり、気分やコーディネートによって結び方を変えられます。肩掛け、斜め掛けできるショルダーストラップが付いた2WAY仕様。








■オープニングキャンペーン


１.数量限定のパンプス・バッグを展開

ラメハートが目を引く、華奢なポインテッドトウにチュールとグログラン素材で仕上げたレディなパンプス。


モノトーンベースのミックスサマーツイードにドットのオーガンジーフリルが可愛いバニテイバッグ。


有楽町マルイ店限定のスペシャル仕様のアイテムです。


※在庫数には限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。




【パンプス】


商品番号：RT15708


価格：9,900円（税込）


ヒール高：5cm台


サイズ展開：22.0-24.5cm


カラー展開：ブラック、ピンク



【バッグ】


商品番号：AI6165


価格：13,750円（税込）


カラー展開：ブラック







２.オリジナルノベルティのプレゼント

オープンを記念して、シューズまたはバッグをお買上げいただいた先着100名のお客さまにノベルティ「オリジナルミラー」をプレゼントいたします。


※画像はイメージです。実際のノベルティとはカラーが異なる場合がございます。


※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。





■ショップ概要


ショップ名：「アルテミス by ダイアナ」


展開場所：有楽町マルイ 2F


営業時間：11:00～20:00


オープン日：2026年3月13日（金）




