シューズとバッグブランドの「アルテミス by ダイアナ」が有楽町マルイ 2Fにオープン

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fに、「ダイアナ」のカジュアルブランド「アルテミス by ダイアナ」がオープンいたします。

■「アルテミス by ダイアナ」とは

ダイアナのカジュアルブランドとして「良質な日常を過ごす全ての女性達へ

ライフスタイルの中に自然と溶け込むシューズブランド」を展開。

足にやさしい履き心地も特徴のひとつ。

オトナ可愛いシューズとバッグで身近なお洒落を楽しめるブランドです。

「アルテミス by ダイアナ有楽町マルイ店」は、親しみのあるアイボリーを基調としたシンプルな店装で、お客さまに心地良く過ごしていただける空間が特徴です。

■シューズ＆バッグ（商品一例）

ドットチュールパンプスドットチュールパンプス

商品番号：RT13711

価格：13,200円（税込)

ヒール高：3cm台

サイズ展開：22.0-25.0cm

カラー展開：ブラック、ベージュ、ホワイト

ドットのフロッキープリントがフェミニンなパンプス。

すっきりとしたシルエットのラウンドトゥと、ラインストーンがポイントのリボンで、大人可愛い足元が完成します。

ビジューバックルパンプス

商品番号：RT41720

価格：13,200円（税込）

ヒール高：1cm台

サイズ展開：22.0-25.0cm

カラー展開：ブラック、アイボリー

ラインストーンのバックルが華やかなフラットシューズ。

スクエア型なのでちょっぴりモードな雰囲気も。薄手のシフォンジョーゼットにキラキラのフィルム糸でドット柄を表現。

2WAYスカーフリボンバッグ

商品番号：AI6166

価格：13,200円（税込）

サイズ：W28×H15×D10cm

カラー展開：ブラック、ホワイト、イエロー、ブラウン

花柄のスカーフが可愛い小さめ上品バッグ。

スカーフは取り外し可能なので、ハンドル全体にスカーフを巻いたり根元にリボン結びをしたり、気分やコーディネートによって結び方を変えられます。肩掛け、斜め掛けできるショルダーストラップが付いた2WAY仕様。

■オープニングキャンペーン

１.数量限定のパンプス・バッグを展開

ラメハートが目を引く、華奢なポインテッドトウにチュールとグログラン素材で仕上げたレディなパンプス。

モノトーンベースのミックスサマーツイードにドットのオーガンジーフリルが可愛いバニテイバッグ。

有楽町マルイ店限定のスペシャル仕様のアイテムです。

※在庫数には限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。

【パンプス】

商品番号：RT15708

価格：9,900円（税込）

ヒール高：5cm台

サイズ展開：22.0-24.5cm

カラー展開：ブラック、ピンク

【バッグ】

商品番号：AI6165

価格：13,750円（税込）

カラー展開：ブラック

２.オリジナルノベルティのプレゼント

オープンを記念して、シューズまたはバッグをお買上げいただいた先着100名のお客さまにノベルティ「オリジナルミラー」をプレゼントいたします。

※画像はイメージです。実際のノベルティとはカラーが異なる場合がございます。

※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。

■ショップ概要

ショップ名：「アルテミス by ダイアナ」

展開場所：有楽町マルイ 2F

営業時間：11:00～20:00

オープン日：2026年3月13日（金）

▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/