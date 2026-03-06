シューズとバッグブランドの「アルテミス by ダイアナ」が有楽町マルイ 2Fにオープン
有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2Fに、「ダイアナ」のカジュアルブランド「アルテミス by ダイアナ」がオープンいたします。
■「アルテミス by ダイアナ」とは
ダイアナのカジュアルブランドとして「良質な日常を過ごす全ての女性達へ
ライフスタイルの中に自然と溶け込むシューズブランド」を展開。
足にやさしい履き心地も特徴のひとつ。
オトナ可愛いシューズとバッグで身近なお洒落を楽しめるブランドです。
「アルテミス by ダイアナ有楽町マルイ店」は、親しみのあるアイボリーを基調としたシンプルな店装で、お客さまに心地良く過ごしていただける空間が特徴です。
■シューズ＆バッグ（商品一例）
ドットチュールパンプス
ドットチュールパンプス
商品番号：RT13711
価格：13,200円（税込)
ヒール高：3cm台
サイズ展開：22.0-25.0cm
カラー展開：ブラック、ベージュ、ホワイト
ドットのフロッキープリントがフェミニンなパンプス。
すっきりとしたシルエットのラウンドトゥと、ラインストーンがポイントのリボンで、大人可愛い足元が完成します。
ビジューバックルパンプス
商品番号：RT41720
価格：13,200円（税込）
ヒール高：1cm台
サイズ展開：22.0-25.0cm
カラー展開：ブラック、アイボリー
ラインストーンのバックルが華やかなフラットシューズ。
スクエア型なのでちょっぴりモードな雰囲気も。薄手のシフォンジョーゼットにキラキラのフィルム糸でドット柄を表現。
2WAYスカーフリボンバッグ
商品番号：AI6166
価格：13,200円（税込）
サイズ：W28×H15×D10cm
カラー展開：ブラック、ホワイト、イエロー、ブラウン
花柄のスカーフが可愛い小さめ上品バッグ。
スカーフは取り外し可能なので、ハンドル全体にスカーフを巻いたり根元にリボン結びをしたり、気分やコーディネートによって結び方を変えられます。肩掛け、斜め掛けできるショルダーストラップが付いた2WAY仕様。
■オープニングキャンペーン
１.数量限定のパンプス・バッグを展開
ラメハートが目を引く、華奢なポインテッドトウにチュールとグログラン素材で仕上げたレディなパンプス。
モノトーンベースのミックスサマーツイードにドットのオーガンジーフリルが可愛いバニテイバッグ。
有楽町マルイ店限定のスペシャル仕様のアイテムです。
※在庫数には限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。
【パンプス】
商品番号：RT15708
価格：9,900円（税込）
ヒール高：5cm台
サイズ展開：22.0-24.5cm
カラー展開：ブラック、ピンク
【バッグ】
商品番号：AI6165
価格：13,750円（税込）
カラー展開：ブラック
２.オリジナルノベルティのプレゼント
オープンを記念して、シューズまたはバッグをお買上げいただいた先着100名のお客さまにノベルティ「オリジナルミラー」をプレゼントいたします。
※画像はイメージです。実際のノベルティとはカラーが異なる場合がございます。
※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承くださいませ。
■ショップ概要
ショップ名：「アルテミス by ダイアナ」
展開場所：有楽町マルイ 2F
営業時間：11:00～20:00
オープン日：2026年3月13日（金）
▼有楽町マルイ
https://www.0101.co.jp/086/
▼丸井
https://www.0101.co.jp/